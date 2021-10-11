«Российские фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы»

Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Журналист Филип Херш после победного проката Камилы Валиевой заявил, что судьи завышают оценки российским спортсменкам на соревнованиях по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что реакция репортера связана со слишком высоким уровнем подготовки российских фигуристок.

Триумфальное выступление российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy, завершившееся победой ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, стало поводом для критики со стороны западных любителей фигурного катания.

Так, известный американский журналист Филип Херш обвинил судейскую бригаду в том, что российские спортсменки получали дополнительное бонусы за компоненты.

«Я продолжаю просматривать правила ISU (Международного союза конькобежцев — «Газета.Ru»), чтобы найти бонус за то, что ты россиянин, но нужно пройти трехфакторную идентификацию для получения доступа.

Эти фигуристки достаточно хороши, настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херт в Twitter.

I keep looking through the @ISU_Figure rules to find the Skating While Russian bonus but it must take three-factor identification to access it. These women are good enough they don't need inflated PCS and GOE because it says Россия on their team jackets. — Philip Hersh (@olyphil) October 10, 2021

Напомним, что Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая заработала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

Это мнение вызвало гневную реакцию у поклонников российских спортсменок.

«Да неужели? Я постоянно просматриваю правила, чтобы понять, как фигурист в мужских соревнованиях может выиграть с падением на тройном акселе и без четверных прыжков, в то время как другие выполняли все эти элементы.

Это произошло потому, что на его куртке написано «США». Такое лицемерие», — отметил пользователь @moderndaycirce, отсылая к выступлению Эвана Лайсачика на Олимпийских играх в Ванкувере.

Oh really?

I keep looking through the rules to find how a figure skater in men's event can win with a fall on 3A and without a single quad, while others did all these elements

It's happened because it says USA on his team jacket, I guess

You're so hypocritical — агент паранойи (@moderndaycirce) October 11, 2021

На Играх 2010 года американец смог выиграть золото, опередив ближайшего преследователя в лице россиянина Евгения Плющенко на 1,31 балла, несмотря на более простую прыжковую базу в произвольной программе.

«Не волнуйся, Фил. Чтобы компенсировать «российский бонус», надбавки после 2018 года для мужчин из США были и останутся самыми впечатляющими в мире фигурного катания. Вы действительно с нетерпением ждете Пекин-2022, не так ли?» — заявил еще один пользователь Twitter из Японии.

Don't worry, Phil. To compensate the "Russian bonus," post2018 bonus markups for U.S. men have been and will continue to be the most spectacular in the figure skating world. You can really look forward to Beijing 2022, can't you? — 4A (@hjsxR7Dm7bxXz36) October 11, 2021

В то же время заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова нашла позитив в словах Херта. «Слова американского журналиста? Наши девочки действительно очень хороши. Мы гордимся тем, что на наших куртках написано «Россия»!» — заявила Тарасова в интервью «Чемпионату».

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал отнестись к мнению журналиста из США с иронией.

«Непонятно, почему наши иностранные коллеги и соперники негативно воспринимают развитие фигурного катания в России. Надо разобраться не в причинах побед русских, а в причинах поражения американцев.

Раньше американцы, канадцы часто были победителями. Никто же не кричал, что это было нечестно. У каждой страны и школы есть свой подъем. За эти высказывания можно только порадоваться и отнестись с долей иронии. Это негласное признание нашей школы», — приводит слова Свищева «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова провела параллели между работой арбитров в фигурном катании и художественной гимнастике, где после Олимпиады-2020 разгорелся большой скандал.

«С судьями всегда веселая история и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. То наших засуживают, то нашим дают больше. И так, и так — все плохо. Мне кажется, что и журналистам, и болельщикам нужно просто наслаждаться мастерством российских фигуристок.

То, что демонстрируют девочки, просто феноменально. И придираться к этому не стоит. Наверное, судьи в такой ситуации просто восхищены, и для них это лишний повод поставить оценку чуть повыше. Может быть, они считают это своим долгом — отметить таким образом понравившееся им выступление.

«Конкуренция в российской сборной среди одиночниц настолько высока; девушки так высоко подняли планку, что остальным приходится лишь негодовать по этому поводу», — считает Журова.