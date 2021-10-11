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Спорт

«Есть переписка, где Азмун признает ребенка»

Жительница Казани требует алименты от форварда «Зенита» Азмуна

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Сердар Азмун

Сердар Азмун

РИА Новости
Жительница Казани подала иск в суд с требованием признать форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты в ее пользу. Адвокат истицы уже анонсировал появление доказательств по этому делу, а сам игрок точно пропустит первое судебное заседание — его дата совпадает с игрой сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«Он высылает на содержание ребенка 12 тысяч рублей»

11 октября стало известно, что неназванная жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», девушка познакомилась с иранским форвардом в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». В мае 2021-го у нее появился ребенок. По ее словам, Азмун отказывается от отцовства.

В настоящее время девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Помимо требования признать иранца отцом, она также просит назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты форварда (около 750 тысяч евро в год).

Агент игрока Мехди Хагитали назвал появившуюся в СМИ информацию недостоверной.

«Это все сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – сказал Хагитали в беседе с Metaratings.

Представитель истицы Андрей Дмитриев в свою очередь заявил, что форвард сине-бело-голубых ежемесячно отправляет на содержание ребенка 12 тысяч рублей, но делает это не напрямую, а через посредников.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — приводит слова адвоката «Фонтанка».

На первом заседании, назначенном на 8 декабря, сторона истицы намерена ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы, направленной на установление отцовства.

8 декабря у подопечных Сергея Семака запланирована домашняя игра в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси», которая и определит итоговую турнирную таблицу в группе Н, из-за чего уже сейчас можно констатировать — Азмун точно не будет присутствовать на первом заседании суда.

Удачная игра против шведского «Мальме» позволяет с оптимизмом смотреть на будущее «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и если лидеру чемпионата России удастся добыть результат в спаренных играх с туринским «Ювентусом», то именно встречи с действующим победителем турнира могут открыть питерцам дорогу в 1/8 финала.

Повторение истории Аланы Мамаевой

В 2021 году уже случались скандалы, связанные с иском в суд по поводу начислений алиментов. Самым знаковым из них стал конфликт между Павлом Мамаевым, который в настоящее время защищает цвета «Ростова», и его экс-супругой Аланой.

34-летняя модель в августе 2021 года требовала взыскать с Павла алименты в размере четвертой части его доходов, однако иск был возвращен обратно, поскольку его следовало подать в нижестоящую инстанцию — в мировой суд.

Сам же Мамаев рассчитывал решить вопрос алиментов мирным путем — адвокат от имени футболиста предложил Алане 150 тысяч рублей в месяц, а в случае отказа она будет получать 12 тысяч, что является прожиточным минимумом на ребенка. Женщину такой расклад не устроил.

В 2022 году Азмун может покинуть Россию

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун принял участие в девяти матчах, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в €25 млн.

Контракт футболиста с петербургским клубом истекает предстоящим летом. Уже с января иранец сможет вести переговоры с любым клубом Европы о переходе в качестве свободного агента.

В качестве клубов, наиболее заинтересованных в подписании Азмуна, в СМИ фигурируют леверкузенский «Байер-04», куда в прошедшее летнее трансферное окно уже перешел один экс-зенитовец — вратарь Андрей Лунев, и «Олимпик» из Лиона.

Сам футболист в сентябрьском интервью порталу Footballi.net заявлял, что не мог уйти из «Зенита» в межсезонье.

«Если что-то случится, я скажу это сам. У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», — сказал Азмун.

В случае, если сине-бело-голубые не предложат иранцу новый контракт, то игрок с большой долей вероятности покинет Россию и отправится играть в одну из топ-5 лиг Европы. В этом случае вызвать футболиста в зал судебных заседаний для рассмотрения иска о выплате алиментов будет невозможно.

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