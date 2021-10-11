«Аверины — вне конкуренции»: Батыршина — о скандале в гимнастике

Российские гимнастки Арина (в центре) и Дина Аверины на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года

Яна Батыршина, серебряный призер Олимпиады в Атланте в 1996 году по художественной гимнастике, в интервью «Газете.Ru» прокомментировала скандальную перепалку Ирины Винер-Усмановой с президентом болгарской федерации художественной гимнастики Илианой Раевой, а также оценила шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира

В мире художественной гимнастики продолжаются жаркие дискуссии: разговоры о судействе на Олимпиаде в Токио постепенно перетекают в рассуждения о грядущем чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 октября во все той же Японии.

На заявления президента Федерации художественной гимнастики Болгарии Илианы Раевой, раскритиковавшей слова Ирины Винер-Усмановой о несправедливом судействе на Играх, вскоре последовал ответ самой главы российской художественной гимнастики. «Я была в ярости от слов Винер, так нельзя» Президент Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева опубликовала заявление по поводу... 11 октября 14:02

Правда, на этот раз Винер-Усманова была лаконична. «Каждая страна имеет свое мнение», — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастике «Спорт-Экспрессу».

А вот депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с тем же изданием назвал слова болгарской функционерки провокацией.

«Любой президент любой федерации имеет право делать заявления, если они подкреплены доказательствами и объективностью. Мы помним скандальность ситуации, когда засудили наших девушек в Токио, — отметил Свищев.

— Это заявление ничем иным, как провокация, не назвать. Сделано оно для того, чтобы воздействовать на федерацию художественной гимнастики, на судейство, чтобы хайпануть на этих скандалах.

Результат наших спортсменов докажет другую правду. Мы слышали заявления других тренеров и спортсменов из Израиля и Украины. Заявление болгар – это провокация и давление на судейство будущих соревнований. Если болгарские коллеги хотят честно соревноваться, то такие заявления недопустимы».

У сборной России смена поколений

Для «Газеты.Ru» ситуацию, сложившуюся в мировой художественной гимнастике, прокомментировала Яна Батыршина, серебряная призерка Олимпиады-1996.

— Во-первых, можно обсудить слова Раевой о том, что сборная Болгарии была фаворитом в групповых упражнениях. Ну как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпиады на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши групповички заняли первое место?! А болгарки — четвертое. Это никак не вяжется с ее словами, — начала разговор Батыршина.

— Второе: Ирина Александровна правильно сказала, что у каждой сборной свое мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе.

А что касается этих скандалов, то я, если честно, сама никогда представить не могла, что художественная гимнастика действительно выйдет на первые полосы, и это будет связано не с успехами наших гимнасток, как раньше, а с какими-то скандалами.

И сейчас, что ни неделя, то кто-то обязательно нам должен что-то сказать. На что действительно нужно отвечать. Ирина Александровна все правильно делает, потому что это нельзя просто так оставлять.

Я думаю, что чемпионат мира покажет все как есть на самом деле. Очень надеюсь, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры, будет поставлена жирная точка в сезоне.

Очень рассчитываю, что судьи тоже будут без всяких глупостей судить. Потому что сейчас, судя по недавно завершившемуся турниру в Москве, наши девочки готовы лучше, чем к Олимпиаде в Токио. Они отдохнули, хоть и немного, набрались сил, и сейчас они просто фантастические.

— Выступление Раевой — это попытка организовать давление на судей перед чемпионатом мира?

— Не думаю. Сейчас перед чемпионатом мира каждый что-то говорит. Это ни в коем случае не давление на судей, это бессмысленно все. Надо выходить и делать свою работу. Это просто разговоры.

— Сборная России будет фаворитом в групповых упражнениях? Или же нет?

— Сборная России всегда фаворит. Всегда. Если мы посмотрим выступления за последние двадцать лет, то мы побеждали все время, в отличие от Болгарии той же. Сейчас немножко посложнее ситуация с групповыми упражнениями, потому что пара-тройка девушек уже не выступают, завершили карьеры после Олимпиады. И в состав встали две-три новые девочки. Они голодны до побед и тоже титулованные, но не олимпийские чемпионки. Поэтому еще идет притирка, но эти девочки не сегодня появились.

Их все время нарабатывали, сейчас пришло их время, и они готовы показать свои класс и уровень. Они уже много лет в сборной, и запасными были, тренировались, и завоевывали медали, выступая. Сейчас пришло их время выступить на чемпионате мира. «Российские фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы» Журналист Филип Херш после победного проката Камилы Валиевой заявил, что судьи завышают оценки российским... 11 октября 21:04

Думаю, все должно получиться. У нас всегда смена поколений проходит очень гладко, без спадов. Одни ушли, другие встали на их место и делают то же самое. Никогда не было такой смены поколений, что после ухода одних девочек мы переставали быть фаворитами. У нас двадцать человек в сборной могут заменить друг друга, и все примерно одного уровня. Конечно, психологически может быть немножко нервно, потому что все-таки сразу чемпионат мира. Но я думаю, все должно пройти хорошо.

— Справедливо ли, что Авериным уже практически гарантированы путевки на следующие Игры? Та же Лала Крамаренко считалась нашей надеждой на следующих играх, а теперь все поменялось.

— Я думала, что после Олимпиады девочки максимум выступят на чемпионате мира. Но то, что я сейчас увидела на турнире в Москве... Несмотря на талантливую молодежь, которая наступает на пятки, Дина и Арина пока вне конкуренции просто!

Сколько им бог даст сил и здоровья, пусть продолжают и выигрывают. У каждой гимнастки наступит ее время. Если Лала, как и Дарья Трубникова будут сильнее, то они будут получать оценки выше и попадать в состав. Здесь такая здоровая нормальная конкуренция, кто сильнее — тот и едет. Это не значит, что надо уступить дорогу молодым — ай-яй-яй, вы уже все выиграли, идите на пенсию. С какой стати?

Если бы они просто просиживали штаны на своих лаврах и говорили, что мы такие именитые и поэтому должны остаться в сборной, ставьте нам оценки просто так... Но нет, они продолжают работать так, что эта молодежь за ними пока не успевает. Поэтому пусть продолжают выступать и радовать своими успехами.

— То есть спортивный принцип точно будет соблюден, и если Крамаренко, Трубникова или еще кто-то будет сильнее, в сборную поедут они?

— Конечно! Я в этом не сомневаюсь. У Ирины Александровны — я сама прошла эту школу — только так. Если ты чемпионка, но хуже, чем подрастающее поколение, не будет тебе ничего только потому, что ты заслужила своими титулами. Нет абсолютно, здоровая конкуренция, как положено.

— А ситуацию, когда одна из сестер Авериных попадает, а другая — нет, можете представить? Сестры — это же связь, одной без другой тяжелее.

— Да, это возможно. Тем более пока, насколько знаю, Дина все думает из-за спины. Но вроде бы сейчас ее ничто не беспокоит. Сейчас она отдохнула и выступала так, как будто боли не чувствует.

Я никому не желаю ничего плохого, но здесь такая ситуация: три года до Олимпиады, а девочкам уже по 23 года, что немало. Здесь может случиться что угодно. Поэтому такая ситуация, что на Играх будет одна из сестер Авериных, а другой будет Лала Крамаренко, может сложиться. У нас такой вид спорта, что наперед загадывать невозможно. Но точно все будет по спортивному принципу.

— От России было много критики судейства после Олимпиады. Не может ли это повлиять на работу судей на чемпионате мира? Могут ли они решить наказать или просто обидеться? Поддаются они давлению, как это бывает в художественной гимнастике? И есть ли чего опасаться? «Загитовой не объяснили, что она публичный человек и придется терпеть унижения» Алина Загитова опубликовала заявление, в котором пожаловалась на СМИ, которые в подробностях... 11 октября 17:00

— Вы знаете, мне сложно сказать. На самом деле эта тема меня больше всего тревожит. В данном случае России не удалось признать официально, что судейство было неправильным. Даже наоборот.

Получается, что сейчас судьи чувствуют себя очень уверенно. Что за них горой технический комитет и президент Международной федерации гимнастики, тоже признавший правильность результатов. Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.

У нас была история в начале 2000-х, когда украинскую гимнастку засудили на чемпионате мира и удалось это доказать. Тогда некоторых судей отстранили на несколько лет, а кого-то даже, по-моему, лишили лицензии. А вот обратной ситуации, когда доказать не удалось, еще не было. У судей теперь развязаны руки. Но думать об этом не стоит, надо выходить и делать свою работу, не давая повода за что-то зацепиться.