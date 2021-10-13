«Некоторые не могут успокоиться»: Россию лишили серебра Сочи

Подтверждение дисквалификации
Международный олимпийский комитет аннулировал все результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх — 2014, прошедших в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Зайцева была фигуранткой доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, расследовавшего применения допинга сборной России и участие в этом процессе государства на Играх в Сочи.
На специальных банках с допинг-пробами российской спортсменки были обнаружены царапины, которые, по данным Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут появиться только при несанкционированном вскрытии. Кроме того, в анализах биатлонистки выявили повышенное аномальное содержание соли.
По версии Макларена, таким высоким уровень соли оказался только из-за добавления вещества в уже готовые анализы в попытке скрыть употребление запрещенных препаратов.
В 2020 году после проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой, датированной октябрем 2014 года, принадлежит мужу спортсменки.
Сама прославленная биатлонистка утверждала, что это могло стать следствием секса с супругом, так как незадолго до Олимпиады она пыталась забеременеть.
Тем не менее 1 декабря 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована, а ее результаты в Сочи должны были быть аннулированы.
Российская сторона подала апелляцию, и в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение реабилитировать также дисквалифицированных российских спортсменок Яну Романову и Ольгу Вилухину, а вот отстранение Зайцевой осталось в силе.
Минус серебро эстафеты
Теперь же решение окончательно вступило в силу, и все результаты россиянки на домашней Олимпиаде официально аннулированы.
Напомним, в Сочи она заняла 28-е место в спринтерской гонке, закончила на 11-м месте гонку преследования, была 15-й в индивидуальной гонке и 23-й в масс-старте.
Но самое главное, что в составе эстафетной женской команды Зайцева вместе с теми же Романовой и Вилухиной, а также Екатериной Шумиловой заняла второе место после украинской сборной.
Таким образом, российская команда окончательно лишилась той серебряной медали, которая теперь перейдет к сборной Норвегии, ставшей третьей. Бронзу должна получить чешская эстафетная четверка, финишировавшая за чертой пьедестала почета.
Первое место сохранилось
У России в биатлоне от Сочи-2014 остались бронза Евгения Гараничева в индивидуальной гонке и две медали, отбитые в арбитражном суде: золото в мужской эстафете и серебро Вилухиной в спринте.
После утверждения этого решения Россия по итогам Олимпиады в Сочи лишена двух золотых и одной серебряной медали, хотя на пике санкций и до рассмотрения апелляций Олимпийского комитета России в Лозанне у России собирались отнять четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую награду.
В итоге на данный момент российская сборная остается победителем общекомандного медального зачета с результатом 11-10-9 по золоту, серебру и бронзе.
На втором месте команда Норвегии (11-5-10), третья строчка у Канады (10-10-5), и лишь на четвертой позиции расположились атлеты из США, ставшие вторыми после наших спортсменов по количеству наград, но не добравшие для более высокого общего места медалей высшей пробы (9-9-10).
«Без России спорт невозможен»
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, комментируя решение МОК, отметил, что взаимоотношения между международной организацией и российским спортом по-прежнему не могут наладиться.
«История старая, давнишняя. Спортивные чиновники Международного олимпийского комитета обещали эту тему закрыть и начать с чистого листа взаимоотношения с российским спортом – к сожалению, пока этого не сделано, — заявил политик.
— Мы пожинаем плоды – как известно, есть решения суда, есть дисквалификации некоторых соревнований, поражение в правах РУСАДА. До конца 2022 года мы не можем выступать под своими знаменами, есть еще ряд ограничений. И за рубежом все прекрасно понимают, что без России практически ни один вид спорта не может полноценно существовать.
Все знают, что полноценная дисквалификация России невозможна и не нужна. Но не всем это, увы, нравится. Есть силы, которые не могут успокоиться, кому-то не нравится, что утихают скандалы, что вокруг российского спорта все утихает.
И начинают ворошить старое барахло, которое уже никому неинтересно. Я считаю, что происходящее сейчас – отголоски той старой истории. И такие вещи, к сожалению, будут и впредь. Потому что у нас недоброжелателей достаточное количество, они были, есть и будут. Самостоятельная, самодостаточная и мощная Россия никому не нужна».