«Мы — единая семья». Киев обязали пустить российских бойцов на турнир

Глобальная ассоциация смешанных единоборств (GAMMA) заявила о возможном лишении Украины права проведения ноябрьского чемпионата Европы. Это произойдет в том случае, если российские бойцы не будут допущены в страну для участия в турнире. Боец Виталий Минаков в комментарии «Газете.Ru» назвал «абсурдом» возможный запрет на участие россиян в турнире, а его коллега Артем Тарасов предположил, что ситуация скорее всего разрешится мирно.

Чемпионат Европы открыт для всех

Глобальная ассоциация смешанных единоборств (GAMMA), которая проводит чемпионат Европы по ММА, заявила, что Украина может лишиться права на проведение континентального первенства в Киеве, которое должно пройти с 5 по 9 ноября, если страна не позволит участвовать в турнире российским бойцам. «Некоторые не могут успокоиться»: Россию лишили серебра Сочи Международный олимпийский комитет вынес окончательное решение об аннулировании результатов биатлонистки Ольги... 13 октября 13:51

В ассоциации отметили, что не допустят дискриминации в отношении ни одной из сборных, и турнир будет открыт абсолютно для всех.

«Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран — членов GAMMA», — приводит ТАСС слова представителя GAMMA.

«Мы — единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение», — рассказал агентству президент ассоциации Алекс Энгельхардт.

«Не имеем контактов с агрессором»

Такие заявления организация, проводящая турнир, вынуждена была сделать из-за слов главы Украинской федерации ММА (UF MMA) Владимира Тесли, заявившего ранее, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы.

«UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором в противовес некоторым другим организациям. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно еще серьезно работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет становиться все меньше связей с Россией», — сказал Тесля.

«Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам», — подчеркнули в GAMMA. «Это разорвет все»: Милохин и Медведева исполнили «самоубийственный» номер Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда... 13 октября 14:13

Если кто-то из заявленных российских участников соревнований не сможет принять в них участие из-за недопуска в страну-хозяйку, турнир будет заблаговременно перенесен на другую территорию, отметили в организации.

«Абсурд — мешать спорт с политикой»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировали знаменитые отечественные бойцы смешанного стиля.

«Это абсурд – мешать спорт с политикой. Есть вопросы политические, которыми занимаются дипломаты и политики, призванные к этому. А спорт какое отношение к этим процессам имеет? — возмутился Виталий Минаков.

— Как может чемпионат Европы проходить без команды, которую не допускают по политическим мотивам? Думаю, в любом случае спортивные функционеры международных организаций не должны такого позволить.

Если в ультимативной форме будет стоять вопрос о недопуске российской команды только потому, что она российская, чемпионат с большой долей вероятности могут перенести из Украины. Снимать команду только потому, что мы русские — это бред.

Конкретно для человека, который делал такое заявление, мы агрессоры. Но его слово не конечное, есть международное спортивное сообщество в этом направлении и, думаю, оно примет решение в пользу того, чтобы соблюдать спортивные принципы». Без поражений: Англия снова не проиграла в отборе ЧМ-2022 В очередном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии в Лондоне... 12 октября 23:46

Артем Тарасов в свою очередь посчитал, что до каких-то проблем в реальности дело не дойдет ни для одной из сторон.

«Думаю, что это все на уровне слухов. Были прецеденты, когда политики касались спорта, но до таких крайностей, как отстранение команд, дело не доходило. С украинской стороны очень много чего говорят про нас, и если верить всему, то мы вообще с ума сойдем», — подчеркнул Тарасов.