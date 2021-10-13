Сам все испортил: Медведев неожиданно проиграл Димитрову

В четвертом круге престижного теннисного турнира из серии Masters в Индиан-Уэллсе играли вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров. Россиянин выиграл первый сет и вел 4:1 во втором, но умудрился проиграть этот матч. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
01:34
А наша трансляция на этом завершена. Спокойной ночи!
01:32
Все. Очередная ошибка Даниила — гейм, сет, матч. 6:4, 4:6, 3:6 — итоговый счет матча. Что произошло с Медведевым в середине второго сета, после того как он вел 4:1 — остается только гадать. Сеяный в Индиан-Уэлсе под первым номером россиянин покидает турнир.
01:31
Тройной матчбол у Димитрова. Сначала ошибся сам Медведев, а затем шикарно атаковал болгарин. 40:0.
01:30
Димитров повел 15:0, хорошо он разыграл свою атаку.
01:28
И снова ошибка на приеме у болгарина! 3:5! И снова Димитров будет подавать на матч.
01:27
40:30 впереди Даниил! Не принял его вторую подачу!
01:27
Димитров хорошо сыграл у сетки, но затем у Медведева получилась хорошая подача. 15:15.
01:25
Как думаете, спасет этот матч Медведев?
01:24
Приятно, что Даниил немного уперся. Берет он чужую подачу — 2:5.
01:23
Так, пока неплохо идет. Пара розыгрышей у Даниила были хорошими и у него двойной брейк-поинт. 15:40.
01:21
В сетку на приеме играет Медведев — 15:0.
01:20
Еще одна двойная. 1:5. Димитров будет подавать на матч.
01:19
Ошибка на кроссе и 15:40. Ракетка летит в корт, предупреждение от судьи. Ну все это мы уже видели и знаем.
01:18
Ошибка. Двойная на подаче. 0:30.
01:17
Момент пиковый. Даниилу надо брать свою подачу и чужую. Но непонятно, как он сможет вернуться в игру. Не травма ли у него?
01:15
Доводит до победы этой гейм Димитров. 1:4.
01:14
Но уже 30:15 в пользу болгарина. Ничего особенного он вроде и не делает, но результат есть.
01:13
Ошибается Димитров по длине. 0:15.
01:12
Эйс! Берет свою подачу россиянин — 1:3.
01:12
Отлично играет Димитров справа по линии! 40:30!
01:11
На своей подаче что-то получается у Дани. И подачи кое-как идут. Хотя и не без ошибок. 40:15.
01:08
Медведев проиграл восьмой гейм подряд. Что это?
01:07
Не зацепился. 0:3 в третьем сете и совершенно ужасно играет Медведев сейчас.
01:06
Так. Ну вот хоть что-то. 40:30, отличная свеча прошла у Дани. Зацепиться?
01:04
Неудачная попытка сделать кросс от Медведева. 15:0.
01:03
Проигрывает свою подачу Медведев, заканчивая гейм двойной ошибкой. 0:2.
01:02
Какая муха, интересно, его укусила? Все же хорошо было.
01:01
И тут же две ошибки подряд у Даниила при атаке. 15:30.
01:00
В аут играет Димитров, не подстроился толком под мяч. 15:0.
00:59
Под ноль Димитров выносит Медведева в первом гейме третьего сета. 0:1. У Дани если все хорошо, то хорошо. А если что-то не получается, то не получается вообще ничего. Главное, чтобы камеру не бил.
00:53
Вот вроде все хорошо и правильно сделал Даниил, вышел к сетке, но укоротил мяч прямо в нее. 4:6 во втором сете и 1:1 по партиям. Не спим, нас ждет продолжение.
00:52
Ошибка до длине от Медведева, а затем он играет в сетку. 30:40. Сетбол у Димитрова.
00:50
В сетку попадает Димитров, пытался он укоротить мяч под сетку. 30:15.
00:49
15:15 на подаче Медведева. Причем начал Даниил с двойной на подаче. На сет принимает Димитров, иначе и не скажешь.
00:48
Поменял россиянин ракетку, посмотрим, насколько это поможет.
00:48
Рассыпался Даниил просто, вообще ничего у него не получается.
00:47
Ошибка Даниила. Затем хорошая подача Григора. И еще одна. Гейм. 4:5.
00:46
Медведев укоротил слишком мягко, а Димитров сыграл четко. 15:0.
00:45
В сетку играет Медведевв — гейм. 4:4. Вот так неожиданно все перевернулось.
00:44
Обводит Димитров соперника ударом слева по линии. Брейк-пойнт.
00:43
Не принимает Димитров. 30:30.
00:43
Исправляется Даня. Красиво раскладывает мяч по линиям, Димитров пытается ответить обводящим слева по линии, но попадает в сетку. 15:30.
00:42
Атакует Димитров справа по линии — не успевает Медведев. 0:30.
00:42
Ошибается Даниил. 0:15. Разладилась у него игра.
00:40
Очень легко Даниил отдал два гейма в ситуации, когда, казалось бы, уже все решено в матче.
00:38
Перестрелка с задней линии заканчивается победой Димитрова. 4:3. Собраться надо Даниилу.
00:38
Ловит кураж болгарин. Начинается гейм красивым ударом Даниила, но затем ошибается он трижды. Заставляет его Димитров. 40:15.
00:36
И тут же двойная ошибка. Гейм. 4:2.
00:35
Свеча под заднюю линию от Медведева — очень красиво! 15:40!
00:34
Погонял болгарин по корту соперника и заставил того ошибиться. 0:40 и тройной брейк-поинт.
00:33
Казалось, что ужа сдался Димитров, но нет. Ошибка Медведева, а затем шикарный прием болгарина. 0:30.
00:32
Теперь надо спокойно доводить до победы. Впрочем, нет ощущения, что Медведев очень сильно напрягается.
00:29
Отлично погонял по корту соперника Даниил и заставил того ошибиться! Гейм! 4:1!
00:28
В сетку с бекхэнда играет болгарин. Меньше.
00:28
И еще ошибка Димитрова! 40:40!
00:27
И тут же болгарин ошибается. 40:30.
00:26
Хороший укороченный удар под сетку проходит у Димитрова. 40:15.
00:25
Медведев на чужой подаче проиграл два мяча, но затем у него получился хороший кросс и Димитров ответил в сетку. 30:15.
00:24
В сетку играет болгарин! Гейм! 3:1 в пользу Медведева во втором сете!
00:23
Перестрелка с задней линии осталась за Медведевым. 40:30.
00:22
Принял подачу в сетку Димитров. 30:30.
00:22
Пытался Даниил обвести соперника, но в тот достал мяч и сыграл с лета! 15:30.
00:21
Обменялись. Сначала красивая атака Димитров, затем мощная подача Медведева. 15:15.
00:20
И еще одна двойная. Под ноль Медведев взял чужую подачу! 2:1!
00:19
И тут же сыпется на своей подаче Григор. Сетка, двойная на подаче, еще сетка. 0:40.
00:17
И прекрасным форхендом в заднюю линию Димиьров завершает этот гейм. Обратный брейк. 1:1.
00:16
Пошел Димитров к сетке и получил обводящий удар. 30:40.
00:15
С лета атаковал Медведев, но Димитров ответил отличным обводящим! 15:40.
00:15
Красивая атака от Димитрова! Выполнил он полусвечу, с которой Даниил пробил в аут. 15:30.
00:14
Хорошо подает Даниил — не смог принять Димитров. 15:15. 4:1 по эйсам в пользу Медведева.
00:13
Ошибается по длине россиянин. 0:15.
00:11
Снова брейк в первом гейме делает Медведев! В аут сыграл Димитров. 1:0!
00:09
Неудачно играет у сетки Димитров. Меньше!
00:08
Снова первый гейм на подаче Димитрова упорный. 40:40. В одном из розыгрышей случилась затяжная перестрелка на задней линии (36 ударов!) и закончилась ошибкой Димитрова с бэкхенда.
00:03
Под ноль забирает этот гейм Медведев! Сет! 6:4 россиянин побеждает в первой партии, в первом же гейме он взял чужую подачу и затем уверенно довел дело до победы.
00:02
Сначала Даниил хорошо подает, а затем Димитров с бекхэнда играет в сетку. 30:0.
23:59
Гейм. По длине Ошибается Медведев — 5:4.
23:59
Хорошая атака Димитрова с лета. Больше.
23:58
Сначала Димитров хорошо подает, а затем Медведев принимает навылет! Ровно!
23:57
Сначала ошибка по длине, а затем удар в стеку с бекхэнда. 40:40.
23:56
В сетку с бекхэнда играет Димитров! 15:40! Два сетбола у россиянина!
23:55
Хорошо подал Григор, Даниил не справился. 15:30.
23:54
Ошибки Димитрова по длине, а затем двойная на подаче. 0:30.
23:53
Гейм! Сначала не принял подачу Димитров, а затем сыграл в аут! 5:3!
23:52
Россиянин хорошо закрутил в угол мяч на кроссе — Димитров ответил в аут. 30:15.
23:51
Тонко пытался сыграть Димитров, бил справа по линии, но сетка. 15:15.
23:51
В аут играет Медведев. 0:15.
23:49
Хорошая атака Григора, Даниил не смог ничем ответить. 4:3.
23:48
В аут бьет Димитров. 40:30.
23:48
А теперь Медведев играет с форхенда в сетку. 40:15.
23:47
Начинает свой гейм двумя удачными розыгрышами Димитров, но затем играет в сетку. 30:15.
23:46
Ошибся Медведев, но Димитров ответил тем же — гейм! 4:2!
23:46
И еще отличная подача от россиянина, Димитров принимает в сетку. 40:15.
23:45
Эйс от Даниила! 30:15!
23:45
Не принимает подачу Димитров. 15:15.
23:44
Трос помогает Димитрову, после отскока от него болгарин смог мощно проатаковать. 0:15.
23:41
Сначала Медведев подставился под мощный кросс справа, а затем ошибся Даниил при атаке. Гейм. 3:2.
23:40
Справа по линии пробивал болгарин, но попал в аут. 30:30.
23:40
А теперь Димитров с форхенда играет в стеку. 30:15.
23:39
Ошибка на форхенде у Даниила. 30:0.
23:38
В сетку играет Медведев. 15:0.
23:38
Пошла подача! Раз хорошо подал, а затем и вовсе эйс! Гейм! 3:1!
23:37
Мощно атакует с форхенда россиянин! 40:40!
23:37
Срывается мяч с ракетки у Даниила. 30:40.
23:36
Медведев быстро восстанавливает равновесие. Сначала эйс, а затем отличный выход к сетке. 30:30.
23:35
Идет к сетке Димитров и четко играет кроссом. 0:30.
23:35
Хорошим обводящим ударом Димитрова заканчивается первый розыгрыш на подаче Медведева. 0:15.
23:33
Гейм. Уверенно на своей подаче действовал Димитров. 2:1.
23:32
Не сказать пока, что у кого-то идет первая подача, но сейчас Григор подает мощно, Медведев с трудом принимает и болгарин уверенно доигрывает. 40:15.
23:29
Роскошным переводом с бэкхенда навылет играет россиянин! Отличный мяч и счет становится 2:0! Нормальная заявка!
23:28
А теперь Димитров отправляет мяч в сетку после хорошего удара россиянина. 40:30.
23:27
Хорошо пробил Димитров, А Медведев ответил в сетку. 30:30.
23:26
И Димитров теперь сражается на подаче россиянина. 30:15.
23:24
Сначала в коридор играет Димитров, затем в сетку! Гейм! 1:0 в пользу Медведева!
23:23
Подача навылет прошла у Григора, но Даниил ответил отличным обводящим ударом! Ровно!
23:22
Вышел к сетке Медведев, технично укоротил, а затем спокойно пробил навылет! 40:40!
23:21
Ошибается россиянин с удара с задней линии. 40:30.
23:21
Сначала в аут сыграл Григор, а затем в сетку. 30:30. Хорошо начинает Медведев.
23:20
Даниил пытается цепляться, очень долгий розыгрыш мяча был, но Димитров оказался упорнее. 30:0.
23:18
Димитров первым подает.
23:15
Разминаются игроки, пара минут до начала матча.
22:55
Все, Шварцман одолел Рууда в двух сетах, так что скоро начинаем.
22:40
Рууд сравнял счет во втором сете — 3:3. Так что, не ранее чем через полчаса начнется матч Медведева..
22:35
Начало матча запланировано на Стадионе номер 1 после игры Диего Шварцмана с Каспером Руудом, но там все продолжается. Шварцман выиграл первый сет 6:3 и ведет во втором 3:2, так что ждем.
22:30
Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза, счет по матчам 3:1 в пользу Медведева. Россиянин на пять лет моложе (25 против 30), на десять сантиметров выше (198 против 188) и посеян на турнире под первым номером. Димитров — под 23-м. На кону — выход в четвертьфинал.
22:16
Матч начнется примерно в 22:30 по московскому времени.
22:15
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого круга турнира из серии Masters в Индиан-Уэллсе, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях