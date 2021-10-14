Почему назначение Ковальчука менеджером сборной России — это провал

Знаменитый российский нападающий Илья Ковальчук, еще не объявивший о завершении своей игровой карьеры, может отправиться на Олимпийские игры — 2022 уже в качестве одного из членов тренерского штаба Алексея Жамнова. «Газета.Ru» объясняет, почему это говорит об организационном провале сборной в важнейший олимпийский сезон.

У сборной — очень большой и запутанный штаб

Крайний нападающий Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об это сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, еще не завершивший свою профессиональную карьеру форвард уже утвержден в качестве менеджера команды и будет помогать главному тренеру с подбором игроков на Олимпиаду.

«Я с ним эту тему не обсуждал. Но, думаю, в том случае, если Илья получил бы это предложение, он бы его рассмотрел», — рассказал каналу представитель Ковальчука Юрий Николаев. «Я кончился?» Овечкин заткнул критика из США и приблизился к историческому рекорду Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две голевые передачи... 14 октября 13:55

Накануне журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков сообщил, что в штаб Жамнова также войдут другие знаменитые в прошлом отечественные хоккеисты, сейчас работающие тренерами, — Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Федоров проводит только первый сезон в качестве главного тренера, возглавляя московский ЦСКА, а Кудашов уже работал с разными клубами в том же качестве, включая питерский СКА, а также возглавлял сборную России.

В то же время сам Жамнов никаких назначений не подтверждает, называя датой публикации решений начало следующей недели.

«Все ответы по тренерскому штабу сборной будут даны 18 октября. Сейчас комментарии преждевременны», — заявил он «Чемпионату».

Бардак в назначениях главного тренера

Ситуация с тренерским штабом сборной России на Олимпийских играх в Пекине выглядит на данный момент вообще максимально странно.

Изначально в конце недоигранного из-за коронавируса сезона-2019/20 именно под Олимпиаду назначали главным тренером Валерия Брагина, прославившегося в качестве наставника молодежной сборной.

При этом на клубном уровне он до этого лавров не снискал, когда-то неудачно поработав с ЦСКА. На этот раз в связке со сборной он по традиции последних лет получил в распоряжение питерский СКА, и на обоих фронтах все сложилось не очень.

СКА вылетел в финале Западной конференции Кубка Гагарина, уступив своему единственному реальному конкуренту по клубным возможностям — ЦСКА.

Национальная команда уверенно прошла групповой этап на чемпионате мира в Риге, но споткнулась в первой же стадии плей-офф, уступив в четвертьфинале еле попавшей в игры на вылет Канаде, которая, правда, потом забрала весь турнир.

Кроме того, еще до относительного провала на мировом форуме курсировали слухи об имеющемся недопонимании между Брагиным и генеральным менеджером СКА, а также главой штаба сборных России Романом Ротенбергом... Сам все испортил: Медведев неожиданно проиграл Димитрову В четвертом круге престижного теннисного турнира из серии Masters в Индиан-Уэллсе играли вторая... 14 октября 01:50

В общем, в конечном счете кандидатура Брагина в качестве наставника на олимпийском турнире, куда прибудут все сильнейшие хоккеисты планеты, Федерацию хоккея России не устроила.

В конце сентября появилась информация, что главную команду страны в Пекине возглавит Олег Знарок. За него говорил победный опыт Пхенчхана-2018, а также отношения с ведущими российскими хоккеистами, которые всегда приезжали к нему с удовольствием.

Новость успели утвердительно прокомментировать даже президент ФХР Владислав Третьяк с Ротенбергом, но потом что-то пошло не так, и все переигралось. Исполком ФХР рекомендовал назначить главным тренером Алексея Жамнова.

Жамнов был у Знарка помощником на прошлой Олимпиаде, сам играл в НХЛ на очень высоком уровне и тоже имеет хорошие отношения со всеми российскими звездами. Правда, самостоятельной тренерской практики у него крайне мало. Но тех, кто рекомендовал его исполкому ФХР, это, похоже, не слишком тревожит.

Впрочем, Жамнов-то еще тоже не утвержден. Официально объявить весь тренерский штаб должны как раз 18 октября. Судя по комментариям хоккейных людей, уже никто не удивится новым сюрпризам.

Зачем в сборной Ковальчук

И все равно потенциальное назначение Ковальчука выглядит максимально странно и даже нелепо.

Создается ощущение, что безусловно заслуженному человеку в российском хоккее просто нашли позицию, на которой он будет официально причастен к олимпийской сборной на Играх-2022.

Судите сами, Илья до сих пор не объявлял о завершении карьеры. Об этом говорили только представители омского «Авангарда», в составе которого он в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина в качестве капитана, и с которым игрок расторг после триумфа соглашение по обоюдному согласию.

Но сам форвард не только не подтверждал информацию о повешенных на гвоздь коньках, но и не раз заявлял о желании продолжить играть.

Более того, изначально 36-летний хоккеист искал варианты вернуться в Национальную хоккейную лигу, где выступал еще в позапрошлом сезоне. Теперь же, когда такое развитие событий выглядит малореальным, он обратил свой взор к КХЛ. С кем сыграет Россия, если проиграет Хорватии: главные интриги отбора ЧМ-2022 16 ноября определятся 10 участников чемпионата мира-2022 от Европы, ими станут победители своих... 13 октября 20:26

Из грандов здесь говорят о серьезном интересе со стороны казанского «Ак Барса». Есть еще и родной московский «Спартак», держащий для своего звездного воспитанника двери открытыми, и где он сам вроде бы не прочь доиграть до конца карьеры.

На таком уровне в современном хоккее менеджер сборной, даже если не генеральный, продолжающий свои профессиональные выступления на льду — это что-то новенькое.

Кроме того, зачем Ковальчук в принципе Жамнову в качестве советчика, если тот прекрасно знает всех игроков и к тому же скоро поедет за океан всех смотреть и со всеми общаться? Из-за этого он даже не будет руководить сборной на Кубке Первого канала, где все равно практически не будет игроков для олимпийского состава.

К тому же у Жамнова, похоже, будет два официальных тренера-консультанта. Это оставшиеся не у дел Брагин и Знарок. Но даже если их роли будут номинальными, уж Ротенберг-то, вне всяких сомнений, примет в формировании сборной на главный турнир четырехлетия самое деятельное участие.

Ковальчуку еще стоит играть в хоккей и доказывать своими выступлениями, что он — а вдруг! — пригодится команде в Пекине на льду. Ну а назначение менеджером вполне может оказаться бесполезным, если не совсем провальным.