Уже отрабатывает $9 млн: Капризов перевернул матч «Миннесоты»

Кирилл Капризов в первом матче сезона после подписания дорого контракта отметился голевой передачей в переломной шайбе «Миннесоты» и помог команде одержать победу, Василий Подколзин отметился важнейшим для «Ванкувера» дебютным голом в НХЛ, а Джек Хьюз из «Нью-Джерси» сотворил шедевр в овертайме. «Газета.Ru» рассказывает о матчах игрового дня НХЛ.

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 1:2

Очень яркий матч, несмотря на малое количество голов, выдали в Анахайме местные «Дакс» и «Миннесота». Для «Уайлд» это была премьерная игра нового сезона, а значит, Кирилл Капризов проводил свой первый официальный матч после заключения «жирного» контракта на пять лет с зарплатой $9 млн в год.

«Анахайм» уже успел несколько сенсационно разбить серьезно укрепившийся «Виннипег» (4:1), но потерял из-за полученной в третьем периоде небольшой травмы основного вратаря Джона Гибсона.

В результате против «дикарей» на последний рубеж вышел Энтони Столарц. Матч он провел очень сильный, отразив 41 бросок по своим воротам. Правда, в итоге этого все равно оказалось недостаточно.

Встреча изобиловала нарушениями, приводившими к удалениям, а в большинстве обе команды смотрелись бодро и создавали большое количество моментов. Так что как следует трудиться приходилось и Кэму Тэлботу.

В концовке обошедшегося без заброшенных шайб первого периода подрались Макс Джон и Маркус Фолиньо, но второй, помимо пятиминутного и десятиминутного штрафов, выписанных обоим игрокам, получил еще две минуты как зачинщик.

«Миннесота» осталась в меньшинстве, и в начале второй 20-минутки «утки» усилиями Якуба Сильверберга большинство все-таки реализовали.

Не стоит удивляться, что отыгрались гости, тоже имея на одного игрока на льду больше. Сильверберг из героя превратился в антигероя, задержав клюшкой Юнаса Бродина ближе к концу второго отрезка.

«Уайлд» расположилась в зоне соперника, но чуть не упустила шайбу за синюю линию. Защитник Джаред Сперджен технично все-таки сумел закрыть зону и отпасовал на правый борт выступавшему в роли разыгрывающего Капризову.

Россиянин, к которому у соперников было особо пристальное внимание на протяжении всей встречи, дважды обыгрался с находившимся под воротами Матсом Цукарелло, и норвежец после второй передачи от партнера в касание нашел на дальней штанге накатившего Кевина Фиалу. Швейцарцу оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

В третьем периоде игра шла очень напряженная. Столарц и Тэлбот на протяжении всей встречи совершали большое количество настоящих спасений, отражая в том числе выходы один в ноль.

При этом с шестой по конец 15-й минуты заключительной 20-минутки стрелявшая на протяжении всего матча по воротам гораздо больше «Миннесота» не смогла нанести ни одного броска в створ.

На этом отрезке «Дакс» как минимум однажды должны были выходить вперед, когда швед Рихард Ракелл на добивании попал в штангу вместо пустого угла ровно с той же позиции, что раньше отличился Фиала.

Fiala gets the Wild's first goal pic.twitter.com/kXTKnTNiHd — Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) October 16, 2021

Ну а концовка вышла по-настоящему огненной. Гости заперли хозяев в зоне в равных составах, и Фолиньо с разворота на добивании после броска Мэтта Дамбы от синей линии буквально прошил Столарца.

Играть в этот момент оставалось 7,2 секунды! Таким образм, канадский форвард забросил самый поздний победный гол в истории своего клуба, а еще стал всего третьим игроком сильнейшей лиги мира, принесшим своей команде победу в последние десять минут дебютного матча сезона. Ранее такое удавалось только Дастину Пеннеру и великому Стиву Айзерману.

Самое забавное, что хозяева за оставшееся время успели провести атаку и создать голевой момент, но Тэлбот справился с броском Джейми Драйздейла.

Капризов провел на льду больше 20-ти минут, разделив лидерство в команде по игровому времени в большинстве (6:29) с Фиалой. На счету россиянина, кроме голевой передачи, три броска в створ.

Дебютировал в составе «Миннесоты» подписавший с ней летом двухлетнее соглашение защитник Дмитрий Куликов. Он был традиционно надежен и за 15:47 отметился одним броском, одним силовым приемом и тремя заблокированными выстрелами.

«Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:5 Б

«Филадельфия» Ивана Проворова открывала свой сезон домашним матчем против «Ванкувера», успевшего два дня назад в серии буллитов уступить «Эдмонтону» (2:3). Положение канадской команды выглядело непростым исходя сразу из нескольких статистически факторов.

Во-первых, «Флайерз» начинали с победы последние пять сезонов, во-вторых, «Кэнакс» не играли в США с марта 2020 года, весь прошлый сезон проведя в «канадском» дивизионе при пустых трибунах, а тут сразу попали под забитую под завязку арену. Наконец, конкретно в Филадельфии «костаки» последний раз побеждали аж в 2017 году.

И по первому периоду казалось, что «летчики» спокойно продлят все свои серии. Они использовали активный форчекинг и буквально задавливали соперника, к тому же быстро открыв счет.

Формально это были равные составы, поскольку удаление Тайлера Майерса три секунды как закончилось, но защитник, конечно же, не успел добежать до своей зоны и помочь партнерам.

В голевой комбинации, закончившейся точным выстрелом Джоэла Фараби через рикошет, поучаствовал и Проворов, записавший на свой счет первый балл в сезоне.

Однако развить успех команде Алена Виньо не удалось, «Кэнакс» дотерпели до первого перерыва, а в начале второго периода перевернули ситуацию за полторы минуты.

Российский новичок канадского клуба Василий Подколзин после семи с половиной минут в первой встрече вторую начинал в формально втором, а по факту главном звене с Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном.

Но после неудачного для команды первого отрезка, в котором он провел пять с половиной минут, экс-нападающего СКА перевели в четвертое звено к Юхо Ламмико и Джастину Даулингу, с которыми он играл против «Ойлерз».

Парадокс, но в первой же общей смене это звено отличилось, и свою дебютную шайбу в сильнейшей лиге мира забросил именно Подколзин!

На бросок Василия вывели защитники Оливер Экман-Ларссон и Майерс, красиво протащивший шайбу в чужую зону, ну а россиянин нанес шикарный бросок в ближнюю девятку из правого круга вбрасывания.

Почти сразу хозяева остались вчетвером после удаления Проворова, а потом и втроем, и Петтерссон, пропустивший последние 30 матчей предыдущего сезона из-за травмы кисти, рикошетом от лицевого борта вывел «косаток» вперед.

«Ванкувер» поймал кураж и до второго перерыва провел еще две шайбы, пропустив в ответ лишь однажды. Миллер закончил отрезок с тремя очками (1+2), Петтерссон добавил голевой пас, а Алекс Чейссон отметился и голом, и передачей.

Подколзин появился во второй 20-минутке еще только дважды, а в третьей не выходил вовсе: Трэвис Грин перешел на игру в три звена, чтобы удержать счет, и это работало. «Ванкувер» явно переигрывал соперника, но никак не мог забросить, за что и поплатился.

«Флайерз» рано заменили голкипера шестым полевым игроком, заработали спорное большинство и быстро реализовали его. Затем Бо Хорват при игре пять на шесть бросил по пустым воротам из средней зоны и не попал на сантиметры, что привело к пробросу. А после вбрасывания Клод Жиру сравнял счет броском с острого угла после отскока от лицевого борта.

В овертайме атаковал практически только «Ванкувер», однако проведший в целом невнятный матч Картер Харт все потащил, но в серии буллитов он был бессилен. В то время как Тэтчер Демко нейтрализовал обе попытки соперников, Харт пропустил и от Петтерссона, и от Миллера. Эта парочка и стала первыми двумя звездами встречи.

«Я очень рад за него, молодой парень забил свой первый гол в НХЛ. Сегодня утром мы шутили вместе с Подколзиным. И я сказал ему, что у меня есть предчувствие, будто сегодня он забросит одну, — рассказал по окончании встречи о Подколзине Грин.

— И в итоге приятно было это увидеть. Это по-настоящему особенный момент. Такое не забывается. Все в команде рады за него. Все знают, как сложно попасть в эту лигу, как сложно играть в этой лиге и как сложно здесь забивать. Первый гол – это всегда событие, ты с детства мечтаешь об этом».

Уже в ночь на воскресенье «Кэнакс», начинающим сезон с шести выездных встреч подряд, играть в Детройте, и там Подколзин рассчитывает получить больше игрового времени.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ

В матче «Нью-Джерси» с «Чикаго» не было российских игроков, но не сказать ничего об игре просто нельзя из-за лидера «Дэвилз» Дджека Хьюза.

Молодой американский форвард отличился в основное время, а в овертайме в сольном проходе забросил победную шайбу, сотворив настоящий шедевр, который будет претендовать на звание лучшего гола всего сезона!