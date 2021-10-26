Битва четверных: Самоделкина обыграла ученицу Плющенко

Блестяще! Прыгнула четверной сальхов, но упала на четверном тулупе, сделала три каскада из тройных прыжков! По технике это лучшее сегодня выступление! 150.74 — за произвольную, 225.95 — сумма. Самоделкина почти 9 баллов выигрывает у Муравьевой и становится победительницей!
Попробовала Софья четверной сальхов, но упала. В остальном — отлично исполненная программа, с двумя очень сложными каскадами из двух тройных. Но обходит она Яметову — 141.49 за за произвольную и 214.82 в сумме! Второе место как минимум Муравьева себе гарантировала!
Великолепный прокат от Вероники Яметовой, представляющей Свердовскую область! Шикарные каскады, четко исполненные прыжки, почти без помарок. По технике Вероника показывает сегодня самые высокие баллы! 138.31 за произвольную и 205.03 в сумме! Яметова явный лидер с солидным отрывом!
Отличный прокат от Вероники Петеримовой из Санкт-Петербурга. Два хороших каскада, четкие прыжки и за технику она получает высокие баллы. По итогам произвольной Вероника проигрывает Самодуровой — 124.66. Но по сумме она становится лидером с результатом 190.60!
Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга неплохо откатала свою программу, хотя и не везде чисто. Была грубая ошибка на каскаде двойной аксель+тройной тулуп. Да и по сложности она проиграла лидеру почти 8 баллов. В итоге, она третья в произвольной — 114.76. И вторая в итоговом протоколе с результатом 176.96 балла.
Вторая группа завершает прокат, сейчас будет заливка льда, а затем начнется разминка третьей группы.
У Дарьи Третьяковой тоже не получилось сегодня. Хватало ошибках на прыжках, завалила она тройной риттбергер и двойной флип, были и другие помарки. Техническая оценка за произвольную не очень высокая. А сумма за произвольную — 104.68, это только седьмое место. Всего 166.73 и Третьякова в итоговом протоколе пока четвертая.
У Станиславы Молчановой из Краснодарского края было много ошибок сегодня. Упала с каскада двойной аксель+тройной тулуп, не прыгнула тройной лутц. Третий результат за произвольную программу у нее — 113.71. И по сумме Станислава становится только третьей — 172.18.
Представительница Петербурга Софья Самодурова по технике немного проиграла Костиной, но тем не менее обошла ее в призвольной — 125.90. Новый лидер у нас, сумма Софьи — 183.65.
Валерия Костина отлично выступает. Лучшая сегодня оценка за технику, хорошие прыжки, четко исполненый каскад двойной аксель+тройной тулуп. 119.92 за произвольную, почти девять баллов она выиграла у Пулиной. В сумме 176.19 и Валерия почти 13 баллов привезла сопернице.
Отличное выступление, технически очень сильную программу выдала Пулина. Если бы не обидная ошибка на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера, то вообще в прыжковой части было бы отлично. Два двойных акселя прыгнула спортсменка, хороший тройной лутц был. 110.17 за произвольную, 163.23 в сумме. Она лидер.
Дарья Долгополова упала на первом же прыжке — двойном акселе. И затем ошибок было достаточно много, хотя спортсменка затем собралась, прыгнула тройной риттбергер и тройной сальхов, был неплохой каскад. В произвольной у нее четвертый результат — 88.14. В сумме — 141.00 и это только третий результат.
Елизавета Нугуманова показала достаточно сложную программу, прыгнула тройной риттбергер и тройной сальхов, но упала на каскаде из двойного акселя и тройного тулупа. Проиграла они Гречихиной в произвольной — 106.69, но по сумме выходит в лидеры — 159.22.
Мария Гречихина очень бодро откатала программу под «Призрак оперы». Не без ошибок на прыжках, но технически программа самая сложная на сегодня. 107.19 за произвольную и 158.42 в сумме. Она лидер, естественно.
София Сарновская из Москвы откатала свою программу. Очень много ошибок на прыжках, почти ни один не был исполнен чисто, а на тройном флипе и тройном сальхове были падения. 89.42 за произвольную и 139.09 сумма.
Много ошибок на прыжках совершила фигуристка, почти ничего она чисто не исполнила. 80.43 набирает Забора, сумма за две программы — 126.66.
Самоделкина исполнила тройной аксель и захватила лидерство после короткой программы (75,21 балла), Муравьева просто шикарно откатала свою программу и стала второй (73,33), а промежуточное третье место неожиданно заняла Яметова из Свердловской области (66,72). Гулякова лишь пятая (62,20), поскольку сделала двойной флип, который запрещено исполнять в короткой программе, и потеряла элемент; Самодурова — восьмая (57,75), потому что потеряла каскад, Нугуманова — вообще 12-я (52,53 балла), поскольку исполнила одинарный лутц (не засчитан) и упала со второго прыжка в каскаде.
Вчера девушки откатали короткую программу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.