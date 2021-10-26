Битва четверных: Самоделкина обыграла ученицу Плющенко

15:11

У Дарьи Третьяковой тоже не получилось сегодня. Хватало ошибках на прыжках, завалила она тройной риттбергер и двойной флип, были и другие помарки. Техническая оценка за произвольную не очень высокая. А сумма за произвольную — 104.68, это только седьмое место. Всего 166.73 и Третьякова в итоговом протоколе пока четвертая.