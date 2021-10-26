«Со «Спартаком» все не так»: почему Рую Витории лучше уйти

Московский «Спартак» потерпел в Санкт-Петербурге свое самое крупное поражение в истории чемпионатов страны. «Газета.Ru» при помощи Руслана Нигматуллина объясняет, почему португальскому специалисту пора уйти в отставку.

Катастрофическая неделя

Московский «Спартак» за неделю пропустил 11 мячей в двух матчах. Но поражение от английского «Лестера» (3:4) в Лиге Европы, когда красно-белые вели по ходу встречи со счетом 2:0, можно охарактеризовать в первую очередь как очень обидное.

А вот крушение в Санкт-Петербурге в противостоянии с «Зенитом» со счетом 1:7 иначе как абсолютной катастрофой и позором не назовешь.

«Спартак» в лице главы клубной пресс-службы Дмитрия Зеленова поддержал португальского наставника команды Руя Виторию.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно, — приводит слова пресс-атташе Sport24. — Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию».

По информации СМИ, специалист не будет уволен в ближайшее время из-за прописанной в договоре неустойки в €3 млн. Причем этот пункт потеряет силу, если к зимнему перерыву «Спартак» будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице. В данный момент красно-белые находятся на седьмой строчке, а до перерыва в чемпионате еще шесть матчей.

Внутренняя борьба

Как бы то ни было, работу Витории можно оценить уже сейчас.

Он принимал команду в тяжелый период и в сложнейшей ситуации. После второго места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов из Москвы по собственному желанию улетел Доменико Тедеско. Витория же пришел ему на замену в год столетия красно-белых на фоне внутренней борьбы в руководстве клуба.

Схватка спутницы владельца Леонида Федуна Заремы Салиховой со спортивным директором Дмитрием Поповым и лояльными ему людьми в Telegram-каналах не пощадила никого.

Попов ушел в отставку сразу после первого матча квалификации ЛЧ против португальской «Бенфики» (0:2), после чего за пару недель сровнял росшую несколько месяцев репутацию Салиховой с землей, опубликовав скриншоты их переписок по разным внутренним клубным вопросам.

При этом Попов еще до ухода фактически никого не подписал для приведенного им тренера Витории, разве что продал в английский «Вест Хэм» опорного полузащитника Алекса Крала, игрока стартового состава.

Спартаковцы ожидаемо не смогли ничего противопоставить «Бенфике» в обоих матчах квалификации (0:2, 0:2), пролетев мимо Лиги чемпионов в группу второго по значимости евротурнира — Лиги Европы. На внутренней арене коллектив тоже начал как минимум нестабильно и уже треть чемпионата пребывает в середине таблицы, пусть и с некритичным отставанием от лидеров.

Таблица #ТинькоффРПЛ после 12 туров



На каком месте твоя команда? pic.twitter.com/oAUttz6Ewo — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 25, 2021

Положительные моменты

Виторию изначально встретили очень настороженно. Поездка специалиста на заработки в слабый чемпионат Саудовской Аравии не добавляла ему вистов в глазах российского футбольного сообщества.

И хотя играл «Спартак» при португальце с самого начала натужно и неровно, тренер постепенно улучшил свое положение в глазах болельщиков.

Перед провальной последней неделей «Спартак» провел первую под руководством специалиста четырехматчевую беспроигрышную серию. Ну а главным достижением была, безусловно, победа в Италии над «Наполи» (3:2), не потерявшим ни одного очка в Серии А на тот момент.

За Виторию говорила и статистика. До матча с «Зенитом» «Спартак» при португальском тренере в Российской премьер-лиге не отличался результативностью, но при этом создавал множество моментов в среднем за матч. Больше моментов имели только лидеры турнирной таблицы — сине-бело-голубые.

А вот по допущенным у своих ворот моментам спартаковцы и вовсе были лучшей командой РПЛ! По этой причине печальное положение в таблице и разница мячей выглядели аномалией.

Тренерские провалы и упрямство

Однако матчи с «Лестером» и «Зенитом» смазали все впечатление. И дело не в одних только результатах. Интересно, что в обоих случаях Руй Витория говорил после матчей, что прекрасно знал о сильных сторонах соперника и объяснял команде, как надо играть, чтобы не дать оппонентам использовать свои козыри. Это только гипертрофирует тренерский провал.

Еще сильнее бьет по специалисту тот факт, что и «Лестер», и «Зенит» воспользовались фактически одной и той же слабостью его команды. «Спартак» на протяжении этих 180 минут продемонстрировал полную неспособность противостоять быстрым контратакам.

«Лисы» и «львы» использовали для встречных выпадов разные механизмы. «Лестер» стремительно разгонялся в центре поля, а затем находил идеально открывавшегося Патсона Дака, который в итоге оформил покер и принес волевую победу (4:3). «Зенит» варьировал атаки, но чаще использовал забросы за спину красно-белой обороне.

Ошибки спартаковцев, безусловно, носили системный характер и шли как от класса игроков, так и от невыстроенности структуры игры, а за нее точно полностью ответственен главный тренер.

Кроме того, Витория, кажется, из упрямства и в Петербурге выставил нещадно (и по делу) критикуемых голкипера Александра Максименко и защитника Николая Рассказова.

Самого тренера уже замучили на пресс-конференциях вопросами об этих двоих, но он всякий раз встает на их защиту, потом ставит их на поле и получает провал.

Максименко еще недавно считался одним из самых перспективных голкиперов страны наряду с Матвеем Сафоновым из «Краснодара» и даже был вызван Валерием Карпиным на сентябрьский сбор национальной команды.

Но количество его ошибок, приводящих к пропущенным мячам в важных матчах, уже начинает зашкаливать. Кроме того, молодой вратарь стабильно плохо в последнее время играет ногами, а это важнейший фактор в современном футболе.

Наконец Максименко занимает 28-е и последнее (!) место среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне в РПЛ, по среднему количеству отбитых ударов. Их у спартаковца набирается лишь 1,4 в среднем за матч!

Сам по себе этот показатель не является абсолютным критерием оценки, но статистика и место Максименко в рейтинге выглядят ужасающими.

В распоряжении Витории имеется опытный и хладнокровный, пусть и ограниченный в потенциале ветеран Артем Ребров, который был основным вратарем в чемпионский сезон. Восстановился уже от своих повреждений ярко игравший ранее Александр Селихов. Но Максименко всегда в старте, сколько бы он ни ошибался.

С Рассказовым еще веселее. Он оказался на скамейке запасных после провала в первом матче Лиги Европы против польской «Легии» (0:1), где он просто не побежал мешать сопернику в моменте с единственным голом в добавленное время.

Вернувшись в состав в матче с «Лестером» из-за дисквалификации Максимилиано Кофрие, Рассказов оказался тем самым слабым звеном, которое для своих открываний использовал Дака. В итоге форвард оформил покер.

И после этого именно Рассказов вышел против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Да, теперь дисквалифицирован был Самюэль Жиго, но куда логичнее было бы поставить на его место умеющего играть центрального защитника в тройке Илью Кутепова, а Кофрие вернуть на его позицию правого центрального защитника.

Вместо этого Витория поставил Кофрие впервые в карьере в центр трио защитников, правее расположив Рассказова. Своим упрямством португалец сам поджег фитиль, и взорвалось все самым крупным поражением красно-белых во внутреннем чемпионате в истории — 1:7.

А ведь еще можно вспомнить игру в шесть защитников в Лиссабоне, когда надо было отыгрывать дефицит в два мяча в противостоянии с «Бенфикой»...

Кажется, что Витория и «Спартак» — это уже неудавшийся роман, который был обречен изначально. И если сейчас тренер, пытаясь что-то доказать, принимает решения, очевидно идущие команде во вред, то отставка напрашивается сама собой.

«Мягкотелый тренер»

Для «Газеты.Ru» комментарий по ситуации в «Спартаке» дал бывший голкипер красно-белых и сборной России Руслан Нигматуллин.

«С игрой «Спартака» все не так. Я нечасто так говорю, но мягкотелость тренера я заметил еще в самом начале. Команда проиграла четыре раза в первых пяти матчах, это было очень серьезным звонком. И поразила реакция тренера — по большому счету, его все устраивало, — сказал Нигматуллин.

— Проиграли и проиграли, нормально. После матчей у него было абсолютно равнодушное отношение к результату. Команда играет от того, как ее настраивает тренер — а этот тренер абсолютно недееспособен. И какие бы у него ни были титулы, работать в чемпионате России, в «Спартаке» — совсем другая, очень сложная работа. Подбор игроков у красно-белых точно не худший в чемпионате России — не такой, чтобы проигрывать 1:7 и ставить антирекорды.

Слабая игра голкипера? Я продолжаю быть на стороне Максименко. Да, возможно, где-то не хватает, чтобы он выручал. Но статистика — вещь относительная и спорная. Потому что если взять семь мячей, пропущенных от «Зенита», то все они были забиты из вратарской.

То есть это проблема общекомандных оборонительных действий, идущих от тренера. Практически во всех голах был расстрел вратаря. Но, поддавшись общему плохому состоянию, и Максименко находится не в лучших кондициях. Не может вся команда по полю ходить, а вратарь быть в полном порядке. Это общая проблема, и я не соглашусь с тем, чтобы всех собак спускать на вратаря.

Витория несколько раз готовил рабочие планы — которые не работали, по большому счету. Ну кого «Спартак» обыграл? «Химки»? То, чем он занимается, похоже на большую авантюру.

И меня удивляют сейчас действия руководства «Спартака» — это похоже на то, что происходит в «Барселоне»: она играет с каждым матчем все хуже, но уволить тренера не могут. Возможно, это связано с большой неустойкой. И, конечно, без неустойки ни один тренер не подпишет контракт. Но клуб тоже должен себя обезопасить от такой провальной работы. Сезон потерян, и ставить антирекорды накануне столетия клуба просто-напросто позорно.

Очень важно в «Спартаке» пересмотреть менеджерскую работу. Проблемы тренера налицо, но они исходят от руководящих постов. Я не понимаю, почему в этом сезоне опять провалилась селекция. Были взяты игроки ниже среднего уровня — чем руководствовались в клубе, неясно».

Следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведет на выезде против «Ростова» 30 октября, а в Лиге Европы сыграет в Англии против «Лестера» 4 ноября.