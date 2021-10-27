Ученица Плющенко исполнила четверной прыжок и увела золото у фигуристок Тутберидзе

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Протокол оценок за произвольную программу победительницы Софьи Титовой. Судьи нашли у нее недокрут в четверть оборота на четверном сальхове, но девушка все-таки смогла устоять, а потом еще и прицепила к нему двойной тулуп.
Протокол оценок за произвольную программу обладательницы серебра Алисы Двоеглазовой. Она недокрутила четверной тулуп на четверть оборота, что и привело к падению.
Протокол оценок за произвольную программу бронзовой призерки турнира Любови Рубцовой. Судьи нашли у ученицы Тутберидзе недокрут на тройном акселе.
Оценка Титовой за произвольную программу — 137,01 балла, а по сумме — 206,76. Она обходит учениц Тутберидзе — Двоеглазову и Рубцову — и становится победительницей этапа Кубка России в Сочи! Поздравляем! Это было достойно. Титова — единственная, кто сумел исполнить на этом турнире четверной прыжок среди юниорок.
Быстрая дорожка шагов с боевитыми взмахами руками и подпрыгиваниями, которые символизировали погоню и сражение, была оценена судьями на третий уровень из четырех.
Тройной риттбергер Титова, кажется, даже не заметила — так легко он вышел.
После этого пошли более сложные элементы — каскады тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + тройной тулуп, а также сольный тройной лутц. Титова исполнила все чисто!
Закрывает сегодняшние прокаты Софья Титова — ученица Плющенко, которая лидировала по итогам короткой программы. Она катается в образе пиратки под саундтрек к «Пиратам Карибского моря».
Ученица Тутберидзе справилась с непростыми каскадами тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп, а затем пошла зажигать в дорожке шагов под развеселую джазовую композицию Nowadays/Hot Honey Rag. Судьи оценили эту дорожку на третий уровень из четырех. Было задорно!
Прыжки попроще не вызывают у Двоеглазовой проблем. Она чисто исполнила двойной аксель сразу после того ужасного падения, а затем каскад тройной риттергер + тройной тулуп.
Ох, какое болезненное падение с первого же прыжка! Двоеглазова пошла на четверной тулуп, но недокрутила его и спиной ударилась об лед.
Следующей выступает Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Начинается заруба за золото. Двоеглазова катается под элегантную увертюру Funny Honey (Renee Zellweger & John C. Reilly & Colm Feore & Taye Diggs).
Красивый восточный инструментал поднимает эмоциональный накал проката все выше и выше, и девушка радует нас отличными вращениями на максимальный, четвертый уровень сложности. Понтелеенко везде успела по скорости и соответствовала своей программе по бурной энергетике. Молодец!
В концовке программы Понтелеенко чисто исполнила тройной флип и тройной лутц — дорогие и сложные прыжки. Неплохо.
Понтелеенко справляется с прыжками на ура, но пока сложностью контента не поражает. Так, фигуристка показала тройной сальхов + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп и двойной аксель.
Следующей выступает из Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга, представляющая школу Алексея Мишина «Звездный лед». Она катается под музыку в боевом восточном стиле — саундтрек к корейской дораме «Императрица Ки».
Палагина исполнила дорожку шагов под мощный пафосный инструментал на третий уровень сложности из четырех.
После этого фигуристка вернулась к прыжкам — сложным каскадам, причем во второй половине программы, где она получит за них +10% к базовой стоимости. Палагина исполнила подряд каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп (здесь, скорее всего, хотела сделать 3+3, но сил уже не хватило).
Пока что Палагина справляется с прыжками без проблем — она исполнила сольные двойной аксель, тройной лутц и тройной сальхов.
Следующей выступает Ангелина Палагина из Тульской области. Она катается под драматичную и мрачноватую композицию Lacrymosa (Evanescence).
Оценка Рубцовой за произвольную программу — 127,88 балла, а по сумме — 187,13. Это промежуточное первое место!
Рубцова справилась в концовке программы со сложным каскадом тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и сольным тройным флипом. Все без заминок, без дрожи в ногах на приземлении. Это было впечатляюще. Сразу видно — группа Тутберидзе.
Рубцова немного «отдохнула» на более простых элементах — чисто исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп и сольный двойной аксель.
А потом снова пошла жара! Фигуристка показала сложнейший и дорогущий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который раньше был фишкой Алины Загитовой и который мало кто стабильно исполняет в мире.
Следующей выступает Любовь Рубцова из группы Тутберидзе. Она катается под композицию в народном греческом стиле Zobra's Dance.
В концовке Федянина скрутила лишь одинарный риттбергер вместо тройного. Совсем расклеилась девочка. После финальных аккордов она с трудом заставила себя поклониться публике, чуть не разрыдавшись на месте.
Еще два падения! Федянина не удержалась на ногах после двойного акселя и тройного лутца. Причем к лутцу из-за этого она не смогла присоединить второй прыжок, чтобы сделать каскад.
Фигуристка исполнила двойной флип вместо тройного. Программа продолжает разрушаться на глазах.
Тройной аксель! Вот это да! Юная фигуристка легко и изящно исполнила элемент ультра-си. Неплохая заявочка.
К сожалению, выступление не задалось у Федяниной с самого начала. Она жестко упала всем телом с первого же прыжка — тройного лутца.
Открывает выступления последней группы Виктория Федянина из Пермского края. Она катается под игривую, ритмичную композицию Rush For Joe (Yello).
Началась разминка заключительной группы участниц, в которой выступят две фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова и Любовь Рубцова, а также одна из самых талантливых учениц Евгения Плющенко — Софья Титова.
К счастью, финальный тройной риттбергер Новиковой удался, и точка в программе была поставлена красивая.
Какая ошибка! Новикова внезапно исполнила лишь одинарный аксель вместо двойного. От такой техничной фигуристки этого не ожидали, конечно.
В концовке пошли элементы попроще. Видимо, чтобы точно не ошибиться на фоне усталости. Новикова исполнила каскады двойной аксель + тройной тулуп и тройной риттбергер + двойной тулуп.
Ух, какой мощный контент сразу! Новикова показывает тройной лутц, дорогой каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и и сольный тройной флип! Все чисто и красиво, под мощный мужской вокал, обволакивающий своим бархатным тембром всю арену.
Следующей выступает Мария Новикова — тоже из Санкт-Петербурга. Она катается под She (Elvis Costello).
Ярослава показала еще тройной риттбергер, двойной аксель, каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной лутц и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп.
Добавить бы еще каскадов 3+3. Судя по безошибочному исполнению прыжков, Коваленко к этому вполне готова.
Коваленко удаются довольно амплитудные, мощные прыжки — отличный пролет и никакой дрожи на приземлении. Такая силовая манера отлично подходит под мощный вокал Агилеры, который разносится над ареной.
Девушка начала с каскада тройной лутц + двойной тулуп — чисто. Затем ей удался и тройной флип.
Следующей выступает Ярослава Коваленко из Санкт-Петербурга. Она катается под лиричную композицию Hurt Кристины Агилеры.
Моисеева о-о-очень отстала от музыки, закончив финальное вращение секунд на десять позже, чем композиция стихла. Сильно не успела за темпом собственной программы.
Всю программу Моисеева борется с прыжками, выезжая на дрожащих ногах. Не хватает высоты, чтобы докручивать до конца и спокойно приземляться. Тем не менее Олеся борется и даже исполнила интересный каскад тройной флип + ойлер + двойной сальхов. Да и падений не было — молодец. Но практически все выезды серьезно смазаны.
Следующей выступает Олеся Моисеева из Тверской области. Она катается под саундтрек к фильму «Список Шиндлера».
Финал программы был исполнен под пафосный и возвышающий инструментал Ancient Lands (Ronan Hardiman) — и скольжение и скорость Кулак помогли ей зажечь во впечатляющей дорожке шагов. Отличное выступление!
В самом конце Кулак исполнила простой тройной тулуп. Не стала вставлять совсем уж сложные прыжки в финал программы, чтобы на фоне усталости не ошибиться.
Стартовый элемент — тройной лутц + двойной тулуп — Олесе удался не очень: она недокрутила первый прыжок, тяжело врезалась в лед и потом была вынуждена практически без разгона, с места, исполнять второй прыжок. Возможно, поэтому он вышел лишь двойным.
С прыжками у Кулак нет проблем, причем присутствуют и дорогие тройной лутц с тройным флипом.
Московская фигуристка спокойно исполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной лутц + тройной тулуп, сольный тройной флип, а также каскад тройной риттбергер + двойной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов.
Следующей выступает Алина Кулак из Москвы. Она катается под боевитую и даже угрожающую инструментальную композицию в испанском стиле Asturias (Javier Navarrete).
Оценка Зубковой за произвольную программу — 110,89 балла, а по сумме — 164,22. Молодец! Промежуточное первое место.
Еве удались все прыжки! Браво! Да, набор пока не такой сложный, чтобы на что-то претендовать, но чистота и уверенность очень радуют. В концовке фигуристка исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп и сольный тройной риттбергер.
Трогательная музыка несла нас вслед за этой хрупкой фигуристкой, которая на удивительно большой скорости покрывала все пространство катка. Очень хорошее скольжение!
Пока что все прыжки выходят у девушки легко и уверенно, с красивыми выездами. Так, она исполнила каскады тройной лутц + двойной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а также сольные тройной флип и тройной тулуп.
На льду — Ева Зубкова из Новосибирской области. Она катается под лиричный инструментал «Землетрясение» (Hayko).
К сожалению, Филимонова дважды упала в конце программы. При таких недокрутах это было лишь вопросом времени.
В первый раз она оказалась на льду после тройного тулупа (и не смогла сделать каскад), а во втором — после двойного акселя, причем выглядело это очень болезненно.
Филимонова исполнила сольный тройной флип и тройной тулуп, но оба раза явно недокручивала и с трудом выезжала с прыжков на дрожащих ногах. С таким же надрывом она исполнила каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов.
Девушка начала программу со сложного прыжка — тройного лутца — и резко перевалилась на вторую ногу на приземлении, но все же удержалась от падения. Затем последовал каскад тройной лутц + двойной тулуп (скорее всего, хотела сделать 3+3, но не смогла).
Открывает выступления этой группы Юлия Филимонова из Краснодарского края. Она катается под зажигательную композицию Майкла Джексона Beat It.
Мария Красноженова вышла на второе место. Падение при заходе на прыжок снизило ей оценку, но тем не менее, за произвольную программу она получила 98,43 балла, а в сумме — 150,70.
Недолго Швецова была в лидерах. Отличное выступление показала Виктория Нестерова, набрав 101,47 балла за произвольную программу и выйдя на промежуточное первое место с общей оценкой 153,67.
Саундтреки к «бондиане» никогда не теряют актуальности. Под композицию Skyfall Клара Швецова показала сильный и почти чистый прокат, четко исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп и пока вырывается в лидеры. 96,83 за короткую программу и 145,92 в сумме.
Не сдержала слез, уйдя со льда, Полина Малкова. Не самый ровный и стабильный прокат она показала, множество помарок и падения принесли ей оценку 68,58. Тем не менее, по сумме программ она пока идет второй с результатом 117,56.
Казалось, спокойно и уверенно двигалась по льду София Буза, но все же упала после двойного акселя. Были и другие мелкие помарки, неудачные выходы из каскадов. В итоге лишь 69,61 балла за произвольную программу и 116,50 в сумме.
Начинается разминка второй группы участниц. Готовятся к прокатам София Буза, Полина Малкова, Клара Швецова, Виктория Нестерова и Мария Красноженова.
Не обошлась без падений и Анна Карпук. Тем не менее, общее техническое исполнение было на порядок лучше всех девушек, выступавших до нее. За произвольную программу юная петербурженка получает 98,63 балла, ее общий результат составил 141,74.
Энергично вышла на лед Дарья Бондарева, несколько раз похлопала себя по бедрам, настраиваясь. Не помогло: первый же прыжок, двойной аксель, закончился падением. Не справилась она и с тройным тулупом, также упав. Слишком много ошибок у нее оказалось, и оценка за произвольную программу составила 61,84 балла. С общей оценкой 104,82 Дарья пока последняя.
Очень хорошо начала прокат под заглавную тему из свежего фильма про агента 007 Алиса Булаева, но падение с двойного сальхова испортило все впечатление от уверенного в целом выступления. Ее оценка — 75,56 и 117,46 в сумме.
Увы, совсем не задалось выступление у Анастасии Молчановой. Она несколько раз упала, рассчитывать на высокую оценку при этом было сложно. 73,30 балла она получает за произвольную программу и 112,87 — по совокупности двух программ.
С гораздо меньшим количеством ошибок, чем накануне в короткой, представила произвольную программу Виктория Антоненко. Ее результат за произвольную программу — 76,73 балла, а общий — 114,90.
Начало прокатов по неизвестной причине было сдвинуто на полчаса. И сейчас на разминку выходит первая группа участниц — Виктория Антоненко, Анастасия Молчанова, Алиса Булаева, Дарья Бондарева и Анна Карпук. Именно в таком порядке они начнут выступления.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у юниорок на третьем этапе Кубка России в Сочи. Главная борьба идет между ученицей Этери Тутберидзе Алисой Двоеглазовой и подопечной Евгения Плющенко Софьей Титовой. По итогам короткой программы первое место занимает Титова, Двоеглазова идет второй и проигрывает лидеру меньше двух баллов.