Ученица Плющенко исполнила четверной прыжок и увела золото у фигуристок Тутберидзе

12:36

Энергично вышла на лед Дарья Бондарева, несколько раз похлопала себя по бедрам, настраиваясь. Не помогло: первый же прыжок, двойной аксель, закончился падением. Не справилась она и с тройным тулупом, также упав. Слишком много ошибок у нее оказалось, и оценка за произвольную программу составила 61,84 балла. С общей оценкой 104,82 Дарья пока последняя.