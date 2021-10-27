28 октября 2021, 12:59 Спорт Новый скандал в гимнастике: Дина Аверина проиграла ленту при спорном судействе Золото в соревнованиях с лентой на чемпионате мира досталось белоруске Горносько Александр Седов

Продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. В первый день прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Россиянка Дина Аверина тогда выиграла два золота, а у ее сестры Арины — серебро с мячом. Во второй день россиянки боролись за медали в упражнениях с булавой и лентой. Первый турнир выиграла Дина, опередившая взявшую серебро Арину. Второй закончился скандалом и протестами российской стороны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.