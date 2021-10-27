Новый скандал в гимнастике: Дина Аверина проиграла ленту при спорном судействе

Скандалом снова в Японии завершились соревнования в художественной гимнастике. Вернее, чемпионат мира еще продолжится турниром в группах и индивидуальным многоборьем. Но в ленте Дина Аверина уступила ничтожные 0,050 балла белорусской гимнастке Алине Горносько при очень спорном судействе. Арина Аверина осталась третьей, причем арбитры отклонили протесты российской стороны на оценки обеих сестер. Посмотрим, что теперь будет дальше. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Итоги соревнований в ленте, где у России серебро и бронза. Золото же отошло к белорусской гимнастке Алине Горносько.
Могла угрожать бронзовой медали Арины Авериной, но потеряла ленту, так что тут сложно будет натянуть сову на глобус, даже при всем желании...
На оценку Дины Авериной подан протест, само собой. Трудность предмета на целый балл не досчитали судьи, по версии российской стороны.
Хорошее и достаточно чистое выступление болгарской спортсменки. Но, конечно, по уровню далековато от элиты.
Итак, судьи ставят Дину Аверину на второе место с отставанием в 0,050. И Ирина Винер-Усманова, и сама Дина возмущены! Новый скандал!
Блестяще справилась со своей программой Дина Аверина! Без прогнозов, просто ждем результата.
Опять долго считают арбитры результат российской спортсменки, и в итогеАрина Аверина проигрывает Горносько. И своему квалификационному результату — тоже, хоть и немного.
Какое выступление! Сама Арина расчувствовалась в конце! Справилась, смогла! Ждем оценку.
Мощнейший результат! Горносько не просто первая! С такой оценкой она бы выиграла квалификацию утром! Это заявка на золото.
Красивое и чувственное выступление белорусской гимнастки. Очень сильное впечатление! В концовке видно было, что боялась потерять ленту. Но не потеряла. Все получилось, на первый взгляд.
Классный образ под «Полет шмеля». Очень ритмичное выступление соответственно. И со своей программой Пограничная справилась. Перспективная спортсменка, пусть сейчас за медали и не поборется.
Вот так оценили выступление Аджурджукулезе судьи. Всего на 0,025 ниже квалификационной оценки. Но она была восьмой.
Потеряла ленту практически в самом начале выступления. Очень старалась, но не все получилось явно.
Ну а теперь начинаются соревнования в упражнении с лентой — самым сложным предметом в художественной гимнастике. И снова сестры Аверины были лучше всех в квалификации. Теперь Арина выступит раньше.
Ну что, день начался прекрасно! У Дины Авериной 16-е золото чемпионатов мира в карьере! Впереди только Евгения Канаева, у которой на одну победу больше. Ну а Арина Аверина берет свое второе серебро этого ЧМ. Отлично. Ждем теперь соревнований в упражнении с лентой.
Просто шикарная программа! Сложнейшая и красивейшая! Но была одна ошибочка на равновесии. Сегодня за ошибки карают жестко. Ждем результата. Сложно предсказывать, что будет.
Да, проигрывает Дине Авериной Горносько. Только четвертое место! У Авериных будет золото. У кого только?
Расстроилась Алина — не получилось у нее обойтись без ошибки. Она была не самой грубой, но сегодня судьи очень строги. Горносько при повторении своего квалификационного результата обойдет Дину, но шансов маловато объективно.
Лишить Россию золота может только Алина Горносько из Белоруссии. Но она очень опасна — это главный конкурент сестер Авериных здесь.
Балдассарри оказывается на четвертом месте. И ее результат лучше квалификационного. Осталось две спортсменки, а это значит, что Дина Аверина точно будет с медалью!
Завораживающее выступление под Билли Айлиш. Сложно передать образ, но у итальянки вышло. Посмотрим, как оценят. В квалификации результат был не очень высокий.
Итак, Оноприенко занимает четвертое место на данный момент. И у нее в квалификации было больше. Только соотечественницу обошла.
Ошиблась в середине выступления, выпустив из руки уже пойманную булаву. Пришлось терять секунду на подбор и перекладывание в руке. А так, программа красивая.
Салос оказывается на второй позиции. Тоже хуже квалификационного результата, но совсем немного. И благодаря этому обходит Калеин белорусская гимнастка!
Интересная программа с новаторскими решениями. Посмотрим, как это оценят арбитры. В квалификации до 27 баллов не дотянула.
Дина Аверина выходит в лидеры. Долго считали и очень строго оценили выступление россиянки. Существенно меньше дали за сложность, нежели в квалификации. Опасно.
И снова фантастическое выступление от Дины Авериной! Новая музыка, шикарная, динамичная программа, в которой не было ни единой ошибочки.
Естественно, на первое место выходит Калеин. Но тоже уступила своему квалификационному результату. Причем очень много.
Красивое и очень яркое выступление, однако потеряла булаву в самой концовке. Неприятная ошибка, которая может стоит шанса на призовое место.
Итак, первый ориентир. Пограничная получила меньше, чем в квалификации, где была восьмой.
Выходят девушки по очереди, представляет их диктор. Через пару минут начнутся соревнования с булавами.
А вот итоги квалификации в упражнении с лентой. Интересно, что первая четверка идет ровно в той же последовательности.
Результаты квалификации в упражнении с булавами. Сестры Аверины были лучше всех, а Дина впереди.
Добрый день, уважаемые любители художественной гимнастики! Продолжается чемпионат мира и «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований по булаве и ленте. В первый день соревнований прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Россиянка Дина Аверина выиграла два золота, у ее сестры Арины — серебро с мячом.