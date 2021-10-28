«Зенит» против «Динамо», Слуцкий против ЦСКА, Сульшер против всех

Битва лидеров РПЛ, попытка Слуцкого отыграться на бывшем клубе и новые страдания «МЮ».

29 и 30 октября в европейском футболе состоятся сразу несколько интересных матчей. Московское «Динамо» наведается к «Зениту», «Рубин» в Казани примет ЦСКА, а «Манчестер Юнайтед» после 0:5 от «Ливерпуля» попробует отвести душу на «Тоттенхэме». Все эти матчи в прямом эфире вы можете посмотреть на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании Winline. И не забудьте забрать свой подарок: бесплатную ставку 2000 рублей для новых игроков сразу после регистрации на Winline.

«Зенит» - «Динамо»: конец единоличному лидерству петербуржцев?

Главный матч 13-го тура чемпионата России очевиден. В Санкт-Петербурге сойдутся лидеры - «Зенит» и «Динамо». Сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд и позволили конкурентам подтянуться. Но неделю назад напомнили, кто становился чемпионом страны три предыдущих раза.

Подопечные Сергея Семака на своем поле разнесли «Спартак» со счетом 7:1. И это без травмированного Малкома и Дугласа Сантоса, который был заменен из-за повреждения еще при счете 0:0. Интрига умерла уже в первом тайме. Он закончился со счетом 4:0.

Петербуржцы набрали 26 очков и занимают чистое первое место в Премьер-Лиге. Они автоматически попали в 1/8 финала Кубка России, а потому не играли в середине недели. То есть имели пять суток на подготовку и восстановление. О «Динамо» такого сказать нельзя.

Бело-голубые по итогам прошлого сезона остались без еврокубков. Во вторник они гостили у «Оренбурга». Состав сложно назвать оптимальным, скорее - полуторным. А ведь именно подопечные Сандро Шварца возглавляют погоню в РПЛ. 23 очка в активе, опережают ЦСКА по дополнительным показателям.

Все могло быть еще лучше, если бы не поражение от «Крыльев Советов» и упущенная победа со «Спартаком». Впрочем, москвичи взяли себя в руки. В минувшем туре не оставили шансов «Химкам» (4:1). Вячеслав Грулев оформил дубль, Арсен Захарян отдал три результативные передачи.

Развить успех будет сложно. «Зенит» сильнее всех в стране по уровню исполнителей, да еще и сыграет в родных стенах при поддержке 19,5 тыс. болельщиков. Букмекер Winline видит явным фаворитом хозяев поля. Ставки на победу «Зенита» принимаются с коэффициентом 1.56, а поставить на победу «Динамо» можно за 5.20. Ничья идет за 4.40.

«Рубин» - ЦСКА: Леонид Слуцкий в глубоком кризисе

Первый полный сезон Леонида Слуцкого в Татарстане оказался успешным, да и второй начался неплохо. А дальше - вылет от «Ракува» из Лиги конференций, травмы Деспотовича с Кварацхелией. И полный кошмар. Всего одна победа в десяти последних матчах.

Сетовать на невезение сложно. У «Рубина» большие проблемы в обороне. В десяти предыдущих турах чемпионата России не пропустили только однажды. От «Урала» (4:0), который сейчас занимает последнюю строчку в таблице. Не смогли отыграть на ноль даже с «Химками», «Нижним Новгородом» и «Уфой».

ЦСКА, напротив, в полнейшем порядке. Прежде всего - по результатам, ведь к качеству игры хватает вопросов. Но учитывая смену тренерского штаба и минимальный опыт Алексея Березуцкого рассчитывать на большее было слишком наивно. Семь побед в восьми последних встречах.

Да, соперники по большей части были скромными. Стоит выделить разве что 1:0 в дерби со «Спартаком», где реализовали чуть ли не единственный момент. И волевые 3:1 с «Крыльями Советов», где самарцы долгое время смотрелись лучше. И все же за полтора месяца армейцы не обыграли только «Краснодар».

Мощный отрезок позволил подняться из середины турнирной таблицы. ЦСКА вышел на третье место, причем от «Динамо» отстает только по дополнительным показателям. Правда, с «Рубином» в последнее время не ладится. После прихода Леонида Слуцкого в Казань москвичи взяли лишь одно очко из девяти возможных.

Но все это было при Викторе Гончаренко. Возможно, у Алексея Березуцкого получится лучше. Winline оценивает шансы москвичей выше. На ЦСКА предлагают поставить с коэффициентом 2.32, а победа «Рубина» идет за за 3.15.

«Тоттенхэм» - «МЮ»: ждать ли новых фокусов от Сульшера?

Уле-Гуннар Сульшер несколько раз проворачивал один и тот же трюк. Неудачный отрезок, плохие результаты, разговоры об отставке. А затем - яркая победа и подъем в турнирной таблице. В этот раз выкрутиться будет особенно тяжело. Слишком уж велики проблемы.

«Манчестер Юнайтед» в четырех предыдущих турах чемпионата Англии взял всего одно очко. И потерпел три поражения. 0:1 от «Астон Виллы» и 2:4 от «Лестер Сити» еще можно как-то оправдать. Но унизительные 0:5 от «Ливерпуля» в родных стенах - это за гранью.

СМИ тут же начали обсуждать скорую отставку норвежца. Однако у боссов клуба было иное мнение. Сульшер сохранил пост. По крайней мере пока. И попытается выправить положение. Седьмое место в чемпионате Англии и восемь очков отставания от «Челси» дают понять, что времени в запасе немного.

Из Кубка английской лиги «дьяволы» вылетели моментально. То есть пока дела идут нормально только в Лиге чемпионов - шесть очков в трех турах и чистое первое место в квартете. Хотя и там было безвольное поражение от скромного швейцарского «Янг Бойз».

Впереди у «Юнайтед» выезд к «Тоттенхэму». В октябре 2020 года лондонцы, которых тогда возглавлял Жозе Моуринью, выиграли со счетом 6:1. Сульшер сохранил работу, выдал пару ярких матчей и… Ну, не будем повторяться. Неужели норвежец провернет знакомый фокус в очередной раз?

Слухи об ухудшении ситуации в раздевалке на ровном месте не появляются. И все же списывать манкунианцев раньше времени нельзя. Победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне оценена коэффиентом 2.40, а успех «Тоттенхэма» можно взять за 2.80.

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