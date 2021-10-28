28 октября 2021, 16:16 Спорт Турнир в память об убитом Тене: Гуменник выиграл короткую программу Фигурист Гуменник стал лучшим после короткой программы на мемориале Тена Максим Гужевский

В Нур-Султане проходит турнир памяти бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, который трагически погиб в драке с ворами. Мужчины выступали со своими короткими программами. Россию представляли один из главных претендентов на поездку на Олимпиаду-2022 Марк Кондратюк, а также еще два талантливых фигуриста — чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев и бронзовый призер ЮЧМ Петр Гуменник. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.