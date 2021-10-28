«У Дины не было никаких ошибок, финальный результат непонятен никому»

На чемпионате мира по художественной гимнастике разразился скандал. Россиянка Дина Аверина спорным решением судей уступила в финале упражнений с лентой белорусской гимнастке Алине Горносько. Чемпионка мира — 2018 в упражнениях с лентой Александра Солдатова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила выступления сестер Авериных и Горносько и призналась, что итоги соревнований стали полной неожиданностью для людей, профессионально разбирающихся в гимнастике. Призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина в интервью «Газете.Ru» также не согласилась с решением судей, усмотрев в нем предвзятость.

Продолжение скандальной Олимпиады

Олимпийский турнир по художественной гимнастике получился максимально скандальным. Тогда россиянка Дина Аверина уступила в индивидуальном многоборье израильтянке Линой Ашрам, оставшись лишь с серебром. Для России это поражение стало первым с Атланты-1996.

Ашрам лидировала в Токио на протяжении всего турнира в финале, но уронила в последнем упражнении ленту и все равно оказалась чуточку выше блестяще исполнившей свою программу Авериной. Протест российской стороны был отклонен, а в медиапространстве тот турнир гремел еще долго.

На чемпионат мира Ашрам не полетела, в отличие от сестер Авериных, решивших продолжать карьеру и отправившихся в Японию за хоть какой-то сатисфакцией.

В квалификационных соревнованиях во всех видах Дина Аверина была на первом месте. В прошедших накануне финалах в обруче и упражнениях с мячом она не оставила шансов конкуренткам. Уверенно выиграла россиянка и первый финал 28 октября — в упражнениях с булавами. Новый скандал в гимнастике: Дина Аверина проиграла ленту при спорном судействе Продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. В первый день прошли индивидуальные... 29 октября 11:56

А вот упражнения с лентой обернулись скандалом. Строго работавшие весь турнир судьи неожиданно дали белорусской спортсменке Алине Горносько баллы выше, нежели она заработала в квалификации. Горносько выступила чисто, но прибавка оказалась слишком большой.

Более того, Горносько получила оценку выше квалификационных баллов сестер Авериных, которые были на предварительной стадии сильнейшими.

Арина выступала следующей, и, допустив одну помарочку, проиграла Горносько достаточно много. Протест российской стороны не привел к изменению результата.

Выступавшая следом Дина Аверина отработала блестяще, без единой ошибки. После этого арбитры долго совещались, не называя результат россиянки, что напомнило аналогичную ситуацию в Токио во время Олимпиады.

И действительно: россиянка в итоге уступила сопернице из Белоруссии, причем жалкие 0,050 балла! Дина сразу же сказала своему тренеру Ирине Винер-Усмановой, что ей на целый балл занизили заявленную сложность программы.

Это вызвало возмущение у российской стороны, но протест, оперативно поданный сборной, был отклонен, как и в случае с Ариной.

«У Дины не было никаких ошибок, финальный результат непонятен никому»

Для «Газеты.Ru» итоги дня прокомментировала прославленная гимнастка, чемпионка мира — 2018 в упражнениях с лентой Александра Солдатова.

— Как оцените результаты соревнований в упражнениях с булавой — золото и серебро Дины и Арины Авериных?

— Это было приятно и ожидаемо. Когда наши девчонки все делают, они занимают верхние ступени пьедестала. Испытала большую радость за них. Очень переживала за Аришу: хотелось, чтобы она реабилитировалась после ошибки с обручем и не расстраивалась, чтобы у нее все получилось.

В Дине я была, как всегда, уверена на 100%. Знала, что она пойдет вперед, как танк, и все сделает.

— Что случилось в упражнениях с лентой? Белорусская спортсменка Алина Горносько завоевала золото, сенсационно обыграв Дину и Арину.

— Конечно, это было очень неожиданно, потому что наши девочки сделали все чисто. Мне особенно нравится их лента в этом сезоне — как у Дины, так и особенно у Арины под «Время, вперед». Казалось, что Ариша будет первой, но итог был совсем другим.

Дина сделала все прекрасно — вообще без единой помарочки. Знаете, бывают такие моменты, когда спортсменка выступает без потерь, но все равно допускает какие-то ошибочки, которые можно увидеть только профессиональным взглядом. А тут даже с точки зрения профессионала могу сказать, что у Дины не было никаких ошибок. И, конечно, финальный результат непонятен никому.

Что касается судейства, то я думаю, что Ирине Александровне сейчас видней, потому что она находится там. Я от этого далека. Но могу сказать, что случилось что-то непонятное.

— Вы думали, что Арина станет первой. Ее лента сегодня понравилась вам больше всех?

— Это чисто мои симпатии. Если смотреть по исполнению — сделана ошибка или нет, — то, конечно, Дина сегодня была на высоте. Но мне очень понравилось, как изменили ленту Арины после Олимпиады, поэтому я сделала на ней акцент.

— Если говорить о выступлении белорусской спортсменки Горносько, то можно сказать, что она показала свой максимум? Ее выступление было чистым?

— Я, к сожалению, не на 100% знаю ее композицию и ее упражнения, но она сделала свое хорошо. Она действительно была достойна медали и хорошей, высокой оценки. Но для всех стало неожиданностью, что ее поставили выше, чем российских спортсменок.

«Дина должна была выигрывать»

Также случившееся на чемпионате мира для «Газеты.Ru» прокомментировала прославленная российская гимнастка-художница, серебряная призерка Олимпиады в Атланте Яна Батыршина.

«Дина уступила белоруске всего пять сотых балла. И мы слышали, что, когда объявили оценку, Дина сказала: ей занизили сложность упражнения. Вместо заявленной сложности 10,8 балла ей сделали 9,8. Возможно, что-то не посчитали, хотя для меня это очень странно, потому что она реально сделала все. Конечно, обидно: одно дело, когда ты роняешь предмет, не докручиваешь, что-то не доделываешь. И другое дело, когда прекрасно выступаешь, но проигрываешь совсем капельку, — рассказала Батыршина.

— Я не хочу сказать, что белоруска выступила плохо — нет, конечно. Но у Дины, на мой взгляд, была намного сложнее программа, и за счет сложности она должна была выигрывать. И все равно: стать уже 16-кратной чемпионкой мира — это феноменально. Выше Дины только Евгения Канаева, у которой на одну золотую медаль больше. С учетом того, что завтра разыгрывается абсолютное первенство, если Дина выступит так же блестяще, она сравняется с такой легендой, двукратной олимпийской чемпионкой». Дина Аверина нецензурно выругалась после объявления оценки на ЧМ Дина Аверина выругалась на камеру после того, как судьи объявили оценки за выступление... 28 октября 18:40

Также Батыршина оценила серебро Арины Авериной в упражнениях с булавами и бронзу — с лентой.

«Что касается Арины, то с булавами все понятно. А в упражнениях с лентой я, пожалуй, соглашусь с тем, что белорусская гимнастка выступила чище. Поэтому я спорить не буду: Арина выступила на бронзу, а белоруска была точнее. Но Дина, по моим расчетам, должна была выиграть. Опять лента, опять долго выставляли оценку, долго совещались. Мы даже слышали в трансляции, как Ирина Александровна Винер-Усманова не сдержалась, намекая на судей. Если Ирина Александровна так говорит, что я могу сказать…

Так долго оценки не ставят. При чистом исполнении пять минут оценку не ставят. Когда гимнастка чисто и идеально выполняет упражнение, оценка занимает меньше минуты. Я не могу понять, почему это длилось так долго.

Оспорить это уже не получится. Тем более уже подали протест, который был отклонен. Все — на тот же самый вид протест подать уже нельзя: медали раздали, наградили и объявили победителей. Если даже потом через какое-то время докажут, например, что судьи ошиблись, медали не меняют. Говорят: «Ой, извините». И все».

«Происки Кузьминой»

Винер-Усманова считает, что в странном судействе виновата глава технической комиссии FIG Наталья Кузьмина, которая находится в конфликте со Всероссийской федерацией художественной гимнастики со времен Олимпиады в Токио. Россия даже отозвала ее кандидатуру с выборов на новый срок, но в данный момент Кузьмина еще работает главой комиссии.

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн Хан, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше, — сказала Винер-Усманова «Матч ТВ». — Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала исполнению Дины. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше.

Возможно, Алина Горносько — прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, хотя Горносько выполнила не лучше, а хуже — это все делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, чтобы Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил и началось это все с утра.

Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже, чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело».

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, поскольку такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, — приводит ТАСС слова Дины Авериной. — Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сказать то же самое».

«Психологическое давление»

Депутат Госдумы, а в прошлом блестящая конькобежка и олимпийская чемпионка Светлана Журова тоже увидела судейский произвол на чемпионате мира по художественной гимнастике, но отметила, что важно концентрироваться на предстоящем многоборье. Могут лишить флага и гимна: WADA взялось за Украину после России Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе из-за нарушений после... 27 октября 23:53

«Мы понимаем, что было на Олимпиаде. Если сейчас обращать сильно на это внимание, то это неправильно. Все протесты уже поданы, девчонкам нужно сконцентрироваться на многоборье, — сказала Журова «Спорт-Экспрессу». — Надо выдохнуть, потом уже будут анализировать. Судьи, тренеры, представители пусть продолжают все спорные моменты анализировать.

Может быть, это специальное психологическое давление, чтобы девочек вывести из себя перед многоборьем. Мне это не нравится. Хочу, чтобы они сконцентрировались на многоборье, выиграли его, не уронив ни одного предмета, и показали всем, что они лучшие».

Знаменитая в прошлом спортивная гимнастка Светлана Хоркина предложила пока не спешить с выводами.

«Тут надо смотреть и разбираться. Уверена, что по каждому исполненному элементу будет разбираться высший судейский корпус. С нашей стороны все есть, все на месте, кто подавал протест, кому объясняли. Нужно запросить у нашей команды, что было в протесте и какие последовали разъяснения. Уверена, что мы всегда пристально смотрим за оценками», — цитирует ее «СЭ».