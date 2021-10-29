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Спорт

Абсолютный мировой рекорд: Дина Аверина — 18-кратная чемпионка мира

Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на ЧМ, Арина Аверина — третья

На чемпионате мира по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла золото в индивидуальном многоборье и превзошла рекорд Евгении Канаевой, став 18-кратной чемпионкой мира. Такое количество золотых медалей мирового первенства до нее не удавалось выиграть никому больше. Ее сестра Арина Аверина завоевала бронзу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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13:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике. До скорых встреч!

13:38

И вот так выглядят последние места по итогам индивидуального многоборья.

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13:36

Места с 7 по 14.

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100%
13:35

Итак, итоговое распределение баллов и оценок выглядит так.

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13:28

Еще одна российская гимнастка — Арина Аверина — стала третьей. Она уступила в равной борьбе белорусской гимнастке Алине Гарнасько.

13:26

И это абсолютный мировой рекорд. Никому еще в мире не удавалось завоевать 18 золотых медалей — а именно это сегодня сделала Дина. Она обошла по этому показателю именитую российскую гимнастку Евгению Канаеву.

13:25

ВСЕ! ДИНА АВЕРИНА — ЧЕМПИОНКА МИРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ МНОГОБОРЬЕ!

13:23

Оценки Пограничной за четвертое упражнение — 22,350. В общей сумме 95,025 балла.

13:22

Итак, погнали, завещающие оценки. Оноприенко получает 26,400 балла, что дает ей в общей сумме 99,650 балла.

13:21

Красивое, яркое завершения индивидуального многоборья. Справилась со всем украинская гимнастка, покорила ленту, неплохо владела предметом, что обязательно ей зачтется.

13:19

Завершает сегодняшний день Пограничная. Она выступает с лентой.

13:18

Итак! Оценки Боряны Калейн за четвертое упражнение 27,700. В сумме она получает 102,450. Не догоняет она Арину Аверину!

13:17

Пусть не все получилось хорошо у Виктории, но в целом хорошее исполнение, яркое, смелое. Хорошо она владеет булавами, прекрасную пластику она продемонстрировала.

13:16

Оноприенко выходит на ковер с булавами.

13:15

Кита набирает за четвертое упражнение 25,100, что в сумме дает ей 96,450 балла.

13:14

Выстояла Боряна сегодняшний сложный день, отличный отбив без зрительного контроля, и в остальном справилась весьма и весьма неплохо. Работа с предметом также на высшем уровне. Будем ждать оценок Калейн.

13:12

Калейн, которая может поспорить с Авериной за третье место, выходит с мячом.

13:12

Болгарская гимнастка получает за четвертое выступление 21,100, что дает ей 96,600 балла.

13:09

Достойно для себя завершает выступление Кита. Гораздо ярче, гораздо более запоминающееся упражнение, чем предыдущие. Молодец, справилась она с собой и с волнением!

13:08

Кита выходит на свое последнее упражнение с обручем.

13:07

Важнейший момент. Оценки Арины Авериной. За четвертое упражнение — 27,450, что дает ей 103,200 баллов. Она пока третья.

13:06

Элегантно со своей программой справилась болгарская гимнастка, прекрасные элементы показала. Пусть не самое идеальное выступление, но очень достойно.

13:04

На ковер выходит Воложанина, она с лентой.

13:03

Гарнасько получает за четвертое упражнение 27,900, что дает ей 105,300 баллов. Пока она вторая.

13:01

Так обидно в один момент было — выскользнула булава из ладони Арины, но в остальном выступление было практически безукоризненным, под очень высокий темп Арина справилась с волнением и усталостью, обидой за те низкие баллы, что было в начале.

13:00

Арина Аверина с булавами выходит сражаться за медаль.

12:59

Оценки итальянской спортсменки — 24,450, что дает ей 96,100 баллов.

12:58

Завершает на прекрасной ноте белорусская спортсменка. Отлично она справилась со своей программой, четко она все сделала, и имеет полное право собой гордиться. Прекрасная заключительная часть в ее исполнении была.

12:56

Ну что, одна из основных соперниц России. Гарнасько выходит с мячом.

12:55

Самое важное! Оценка Дины Авериной — 23,450, что дает ей 108,400 в целом. Отличная сумма!

12:54

Великолепную танцевальную дорожку делает итальянка, сложнейшая прокрутка обручем перед собой — удалось практически все Милене. И прекрасно показала она смену ритмов гимнастка.

12:53

Бальдассари завершает свое многоборье упражнением с обручем.

12:50

Это было классно, это было огненно с самого начала и до последней секунды. Несравненное исполнение — женственное, грациозное, отточено каждое движение. Пусть были маленькие неточности, но не влияет это на общее представление от выступления.

12:48

Положение после трех видов таково.

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12:48

Итак, поехали, замыкающее упражнение! Дина Аверина с лентой.

12:47

Оценка Пограничной за третье упражнение — 25,100. В итоге 72,675 балла.

12:46

Оноприенко за свое третьей упражнение получает 25,200, что дает ей 73,250 балла.

12:45

Весьма и весьма достойно сейчас выступила украинская гимнастка с булавами. Уверенно она обращалась со снарядами.

12:43

Пограничная выходит с булавами.

12:43

Оценки Калейн — 26,400 за третье упражнение. В итоге у нее 74,750.

12:39

Японская гимнастка за три своих упражнения получает 71,350.

12:42

Гармонично смотрелась вместе с музыкой, вместе с шагами и движениями корпусом. Прекрасно исполнила она элементы, но была небольшая помарка на ловле мяча.

12:40

Оноприенко выходит на ковер с мячом.

12:38

Очень крутое фуэте исполняет Боряна, отличный и сдвоенный поворот был. Воинственное выступление от болгарской спортсменки в очень высоком ритме.

12:36

Калейн покажет упражнение с обручем.

12:36

Болгарская гимнастка получает за своей выступление 25,200, и в итоге за три упражнения у нее 74,500 балла.

12:34

Эффектно завершает свое выступление японская гимнастка, неплохо управляется она с лентой, пусть без драйва, но технически она справляется практически полностью. Но все же допускает серьезную ошибку, на которой потеряет много баллов.

12:33

Кита начинает упражнения с лентой.

12:31

Волнительно! Судьи ставят Арине Авериной 28,050, что дает ей в общей сумме 75,750 балла. Кажется, что большая оценка, но совсем другие оценки были раньше.

12:30

Не удалось сделать полностью чисто, без помарок, но весьма цельно смотрелось выступление болгарской спортсменки. Немного не хватает гибкости корпуса в исполнении гимнастки.

12:29

Воложанина с булавами на ковре.

12:28

А тем временем оценки Гарнасько — 27,150, что дает ей в общей сумме 77,40 балла.

12:27

Безумно зажигательное выступление показала Арина! Роскошное упражнение под зажигательные ритмы из фильма «Убить Билла». Прекрасно справилась с этим снарядом Арина, будем верить, что судьи оценят эти элементы куда выше, чем было до.

12:26

Арина Аверина с мячом выходить биться!

12:26

Бальдассари получает совсем мало — 19,800. В итоге у нее 71,650.

12:24

Отлично прошла программу спортсменка, техничная, все выполнила Алина с обручем, без каких-либо ошибок, очень отточено. Но стоит сказать, что немного эмоций показывает белоруска, что создает ощущение напряженности.

12:22

Гарнасько в золотом купальнике выходит на ковер с обручем.

12:21

Ох! Судьи ставят Дине Авериной 28,700 балла, это 84,950 балла — очень уверенное первое место!

12:20

Таинственный образ создает на площадке итальянка, магически завораживающий. Не много интересных находок, но все качественно было. Хотя в конце чуть было не ускользнула лента из ее рук, но удержала ее гимнастка.

12:18

Бальдассари с лентой появляется на ковре.

12:17

Невероятная Дина! Ее булавы летали с безумной скорость, прекраснейшие танцевальные дорожки показала гимнастка, выступление было цельным, сделала буквально шоу на ковре.

12:14

А мы продолжаем! Дина Аверина с булавами выходит на ковер.

12:15

Вот такое у нас положение после двух упражнений. Несомненно, радует, что Дина на первом месте, однако ужасно непривычно видеть Арину почти замыкающей.

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12:13

Пограничная получает в общей сумме 24,255 балла, что дает ей 47,575 в общей сумме.

12:12

Итак, судьи ставят Оноприенко в общей сумме 48,050.

12:11

Очень резко справилась с мячом Кристина, очень задорно, без грубых ошибок. Отлично выглядела украинская спортсменка на ковре.

12:09

Замыкает второй слот Пограничная с мячом.

12:08

Калейн получает за свое выступление 22,500 балла, что дает ей 48,350 балла в общей сумме.

12:07

Очень женственно и харизматично выступила украинка. Четкие, отточенные движения, ни одного лишнего не сделала Оноприенко, ловлю без зрительного контроля даже совершила Виктория.

12:06

А на ковер выходит Оноприенко с обручем.

12:05

24, 300 получает за свое выступление Кита. что дает ей 49,750 балла в общей сумме.

12:04

Смелое, яркое и зажигательное выступление от Боряны. И техника работы с лентой — выше всяких похвал, отлично справилась с предметом болгарская спортсменка.

12:02

Калейн выходит на ковер с лентой.

12:01

Болгарская гимнастка получает 24,600 балла, что дает ей 49,300 балла в общей сумме.

12:00

Нервничала японская гимнастка, конечно, что не могло не сказать, но в целом — весьма неплохо справилась она со своими элементами.

11:58

Кита с булавами на ковре.

11:58

Судьи ставят Арине Авериной 24,150 балла, что дает ей в общей сумме 47,700 балла. Странные оценки, если честно. На три балла меньше, чем в квалификации.

11:55

Плавное исполнение, чувственно, гармония царила на площадке. Очень приятное впечатление оставила болгарская гимнастка, весьма качественно выполнила она все. Может, все еще не хватает эмоций, но все элементы сделаны.

11:54

Воложанина с мячом на ковре.

11:53

22,850 балла получает Гарнасько за свое выступление, что дало ей 50,250 балла в общей сумме.

11:52

Да! Делает Арина потрясающе это упражнение! Великолепная программа, которую гимнастка делает с великолепной техникой, будто парит над ковром Аверина. Вся в образе до кончиков пальцев.

11:50

Арина Аверина на ковре с обручем!

11:49

Судьи ставят Бальдассраи 26,050, что дает ей 51,850 балла.

11648

Очень чувственная лента от Гарнасько. Но чуть было не совершила ошибку спортсменка, буквально в маленьком шажочке она оказалась в выхода за ковер, вовремя сумела спасти свой снаряд.

11:46

Гарнасько выходит на ковер с лентой. Именно с этим упражнением белоруска выиграла чемпионат мира.

11:46

Кстати, протест Оноприенко был удовлетворен, теперь оценка 22,800.

11645

Итак, оценки Дины Авериной — 28,250 балла, что дает ей. 56,250 в общей сумме.

11:43

Харизматично выступила гимнастка, зажигательно. Хорошо справилась она с булавами, будто бы приклеились они к рукам. Без видимых грубых ошибок сделала она это упражнение.

11:42

Бальдассари выходит на ковер с булавами.

11:41

Потрясающе исполняет упражнение Дина! Это было роскошно, грациозно, ярко! Идеально справилась российская гимнастка с мячом, искусство показала Аверина на ковре.

11:39

Выходит Дина Аверина на второе упражнение. С мячом она.

11:39

Пока результаты таковы.

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11:37

А вот и первый протест в индивидуальном многоборье. Своей оценкой недовольна Оноприенко.

11:35

А оценки Пограничной составляют 23,350 балла.

11:34

Судьи ставят Оноприенко за ее выступление 22,600 балла.

11:33

Тоже в костюме выступает гимнастка. Очень высокий темп, быстро и четко справляется Пограничная с обручем, очень музыкальное упражнение. Особенно стоит выделить шикарную амплитуду прыжков.

11:32

А замыкает первый слот еще одна представительница Украины — Кристина Пограничная. Она с обручем.

11:31

Боряна Колейн за свои булавы получает 25,850 балла.

11:30

Покоряет ленту Оноприенко, очень стремительно и убедительно прошла этот снаряд гимнастка. Все было четко, ударно, без видимых ошибок выступила гимнастка.

11:28

Украинка Виктория Оноприенко в красивом костюме с лентой оказывается на ковре.

11:28

25,450 получает за свое выступление японская гимнастка.

11:27

На очень высоких скоростях показала свое упражнение Боряна, Шло выступление прекрасно, но уже ближе к концу допускает весьма серьезную ошибку Боряна — булава падает у нее, но не сбивает это ее выступления.

11:25

Боряна Колейн из Болгарии с булавами выступает.

11:24

А вот столько получает за свое выступление болгарская гимнастка — 24,700.

11:23

Очень яркое, бодрое выступление показала японская гимнастка. Хороший прогресс показала Кита. Видна легкость, будто какая-то воздушность спортсменки, легко она управляется со снарядом.

11:22

Японки Сумире Кита с мячом выходит на ковер.

11:21

Вот такие оценки судьи ставят Арине Авериной — 23,550 балла.

11:20

Прекрасные повороты сделала гимнастка, хорошее выступление, но будто бы не хватает эмоций, экспрессии — слишком напряжена была гимнастка из Болгарии.

11:18

А следующей выступает Татьяна Воложанина из Болгарии. Она начинает с обручем.

11:18

27,400 получает Гарнасько за булавы.

11:16

Невероятная Арина! Потрясающе она справилась, идеальные упражнения с лентой, все четко и безумно красиво вышло, как единое целое была Арина с лентой.

11:14

А на ковер выходит Арина Аверина. Первое ее упражнение — с лентой.

11:14

А вот и оценки итальянской гимнастки — 25,800 балла.

11:13

Четко, спокойно исполнила Гарнасько исполнила свою программу. Великолепную амплитуду продемонстрировала спортсменка, булавы будто влитые держались в руках Алины.

11:11

Белоруска Алина Гарнасько начинает с булавами.

11:10

28,000 — и вот это баллы Дины Авериной. Немного маловато, конечно, недовольство проскальзывает на лице Дины.

11:10

Очень женственно, очень чувственно выступила Бальдассари, без видимых и серьезных ошибок, справилась она со своими рисками и элементами.

11:08

А на ковре Милена Бальдассари из Италии. Она выступает с мячом.

11:06

Роскошное выступление Дины! Очень музыкальное выступление, очень яркое, пусть с небольшими помарками, но в целом — потрясающе справилась Аверина с обручем.

10:04

Выходит Дина Аверина! Начинает гимнастка с обручем.

10:57

Кстати, именно Дина Аверина выступает под первым стартовым номером.

10:55

Итак, в индивидуальном многоборье уже выступила группа В, и совсем скоро начнется выступление группы А, куда входят сестры Аверины.

10:50

Дина Аверина имеет возможность превзойти достижение Евгении Канаевой и стать 18-кратной обладательницей золота мирового первенства.

10:45

Всего на старт выйдет девять спортсменок. Стартовый протокол выглядит так.

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10:40

Стоит сразу отметить важную вещь — чемпионат мира пропускает сборная Израиля, чья спортсменка — Линой Ашрам — стала победительницей Олимпийских игр. А главной фавориткой многоборья, безусловно, считается Дина Аверина, 17-кратная чемпионка мира.

10:35

Индивидуальное многоборье в художественной гимнастке стало одной из самых обсуждаемых тем на Олимпийских играх — в Токио разгорелся скандал с участием российских гимнасток Дины и Арина Авериных, связанный с нечестным и несправедливым судейством. И сегодня российские гимнастки вновь борются за золото в этом виде.

10:30

Доброе утро, дорогие уважаемые любители художественной гимнастики! Мы начинаем текстовую трансляцию четвертого дня чемпионата мира в Японии, где сегодня на ковер выйдут спортсменки и сразятся за золотые медали в личном многоборье.

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