Петр Ян - Кори Сэндхаген: когда чемпион боится реванша

Изначально соперником Петра Яна на UFC 267 должен был стать действующий чемпион Алджамейн Стерлинг. У них высокие отношения. Россиянин владел титулом и полностью доминировал в очной встрече, но совершил запрещенный удар коленом в голову. Американец показал все свое актерское мастерство, отказался продолжать.

И стал новым обладателем пояса. Такие уж правила в UFC. Разумеется, тут же начали прорабатывать реванш. Но за месяц до назначенной даты Стерлинг снялся. Официальная причина - травма шеи. Хотя после отказа его неоднократно видели в зале на тренировках.

Ян не удивился. Он практически сразу говорил, что Стерлинг после форменного избиения в первом поединке будет его избегать. И найдет способ не выходить на реванш. Так и вышло. Теперь на кону всего лишь бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе.

Кори Сэндхаген тоже из США, он выходит на замену, а потому не имел возможности провести полноценный тренировочный лагерь. Сэндхаген мощно бьет и не испытывает проблем с выносливостью. А еще выше на 10 сантиметров и имеет длинные руки. Это должно помочь в стойке.

Но Петр Ян очень хорош, а обидная потеря пояса наверняка стала уроком. Winline не сомневается в успехе россиянина. Ставки на победу Яна принимаются с коэффициентом 1.30, что соответствует 74 процентам вероятности. Поставить на Кори Сэндхагена предлагается за 3.85 (26%).

Ислам Махачев - Дэн Хукер: «Наследник Хабиба» приближается к титулу

Ислама Махачева называют «Наследником Хабиба». Он тоже выступает в легком весе и входит в топ-5 официального рейтинга. Уроженец Махачкалы за шесть лет в UFC успел потерпеть одно поражение. Еще в 2015 году улетел в нокаут в первом раунде от бразильца Адриану Мартинса.

С тех пор россиянин одержал восемь побед кряду. Справедливости ради, по-настоящему опасных соперников у него не было. Арман Царукян (13-я строчка рейтинга), Тиагу Мойзес (15-я строчка) - вот и все. Остальные на данный момент не входят даже в число 15 сильнейших.

Соперником Ислама на UFC 267 был Рафаэль дос Аньос, который одно время даже владел чемпионским поясом. В итоге бразилец снялся из-за травмы, на замену в срочном порядке вышел опытный Дэн Хукер. Новозеландец никогда не прятался от опасностей, в последние годы проигрывал только Дастину Порье и Майклу Чандлеру.

И все же справиться с россиянином без полноценной подготовки будет сложно. Хукер выйдет в октагон во второй раз за пять недель - для профессионального уровня нагрузка большая. Поставить на победу Ислама Махачева предлагается с коэффициентом 1.15. Если сильнее окажется Дэн Хукер, сыграет коэффициент 5.40.

Александр Волков - Марчин Тыбура: Драго остудит пыл поляка

Россиянин давно на хорошем счету в UFC. Классный боец по кличке Драго, который часто выигрывает нокаутами и не любит паузы. Поединок с Марчином Тыбурой станет для Волкова третьим за девять месяцев. Неудивительно, что Драго стабильно входит в топ-5 рейтинга в тяжелом весе.

Он был чемпионом M1 Global и начал в UFC с четырех побед. Стабильно убирает с пути крепких середняков, причем в основном делает это досрочно и зрелищно. Но с топовыми бойцами не складывается. За три года были три боя, которые могли отправить его в элиту. Все проиграл.

Отправился в нокаут за 11 секунд до завершения поединка с Дерриком Льюисом, хотя явно выигрывал по очкам. Затем уступил единогласным решением судей Кертису Блэйдсу и Сирилу Гану. Опустился на пятое место в рейтинге и сойдется с крепким поляком, который занимает восьмую строчку.

Тыбура добыл четыре победы кряду и постепенно приближается к элите. Посмотрим, сдаст ли он экзамен россиянину. Winline считает Александра явным фаворитом: шансы Волкова оценены коэффициентом 1.32, а победа Тыбуры идет за 3.30.

Ян Блахович - Гловер Тейшейра: впервые стать чемпионом в 41 год - это реально?

Гловер Тейшейра влюбил в себя практически всех нейтральных болельщиков. 41 год, огромный опыт выступлений и хорошая статистика (32-7). Побеждал Куинтона Джексона, Фабио Мальдонадо и Райана Бейдера в те годы, когда они были по-настоящему опасны.

Проводил и титульный бой. Еще в 2014 году проиграл легендарному Джону Джонсу. Но только решением судей. Дальше случилось еще несколько неудач. Возникло ощущение, что карьера близится к закату. Однако бразилец выдал серию из пяти побед, возглавил рейтинг UFC и снова сразится за чемпионский пояс.

Соперник что надо. У Яна Блаховича девять побед в десяти предыдущих поединках, восемь месяцев назад поляк нанес первое поражение в карьере Исраэлю Адесанье. Это главный бой UFC 267, до решения судей он вряд ли дойдет. Тейшейра не любит затягивать и выигрывать по очкам.

История бразильца очень красива, но он считается явным аутсайдером. Заключить пари на Яна Блаховича можно с коэффициентом 1.32, победа Гловера Тейшейры идет за 3.35. Похоже, Гловер не дотянется до пояса.

Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян: в каком состоянии уроженец Чечни?

Чимаев стремительно ворвался в UFC. Две досрочные победы за девять дней, еще через пару месяцев - третья. Все это под аккомпанемент громких заявлений, шумного поведения в социальных сетях и скандалах. В октагон уроженец Чечни не выходил уже 13 месяцев. То коронавирус, то травмы.

И вот Хамзат возвращается. Его ждет Ли Цзинлян, которого вполне можно назвать ветераном UFC. Выступает в организации с 2014 года, часто получает бонусы за зрелищные выступления, занимает 11-е место в официальном рейтинге. Оппонентов такого уровня у Чимаева еще не было. Хотя букмекер Winline в китайца не верит. Поставить на Хамзата Чимаева можно с коэффициентом 1.16, победа Ли Цзинляна идет за 5.00.

Теперь вы знаете все о главных боях UFC 267. Сделайте ставку типа «экспресс» на Winline на победу всех вышеперечисленных фаворитов и тогда, в случае их победы, сыграет коэффициент 3.54. Таким образом, при ставке 2000 рублей вы сможете выиграть 7080 рублей, а еще вы получите дополнительно 5% к выигрышу.