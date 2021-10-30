«Это был чемпионат мира имени Дины Авериной. Но правила меняются»

Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира — 2021 и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мирового первенства. Арина Аверина завоевала бронзу. В беседе с «Газетой.Ru» Александра Солдатова объяснила низкую оценку Арины на обруче, восхитилась историческим достижением Дины и пожелала девушкам принять взвешенное решение о завершении или продолжении карьеры; Евгения Леванова выразила уверенность в том, что Аверины смогут дойти до Парижа-2024; а Яна Батыршина объяснила, почему Дине будет сложно продолжить карьеру при новых правилах, и рассказала, с какой главной трудностью столкнулась Дина в многоборье чемпионата мира.

После разочаровывающего турнира в Токио-2020 сестры Аверины нашли в себе силы собраться и, совсем немного отдохнув, выступить на чемпионате мира в Китакюсю. Это решение оказалось абсолютно верным: российские гимнастки собрали россыпь наград и закончили сезон на высокой ноте.

Дина Аверина

Дина сначала завоевала три золота подряд в отдельных видах — с обручем, мячом и булавами, — а в последний день соревнований стала еще и абсолютной чемпионкой мира, лучше всех выступив в многоборье и набрав 108,400 балла в сумме (28,000 — за обруч, 28,250 — за мяч, 28,700 — за булавы, 23,450 — за ленту).

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира — 2018 в упражнении с лентой Александра Солдатова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что ни капли не сомневалась в победе Дины в личном многоборье.

«В Дине я была полностью уверена, знала, что у нее все получится. Поздравляю ее со званием четырехкратной абсолютной чемпионки мира.

Это невероятный результат, и она действительно сегодня доказала, что достойна всех этих медалей. Все четыре вида она прошла безошибочно, на мой взгляд. Все было исполнено невероятно, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Отрыв от второго места у Дины тоже был очень хороший», — подчеркнула Солдатова.

Ставшая второй в многоборье белорусская гимнастка Алина Горносько набрала 105,300 балла, уступив россиянке больше трех очков.

Также Солдатова восхитилась тем, что Дина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионата мира — теперь у нее 18 таких наград.

«Это правда историческое событие. Я надеюсь, что теперь олимпийские результаты останутся в прошлом, и сейчас будет только большая радость за такие достижения Дины.

Это правда очень приятно, и я очень горжусь, что Россия вновь на первой ступени пьедестала», — сказала Солдатова.

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова назвала Дину Аверину «героем», поскольку она смогла превзойти достижение Канаевой.

«Дина молодец, Дина — герой. Она поставила рекорд, прошла все свои программы за эти три дня чисто. Она огромная молодец, сделала все, что было возможно», — сказала спортсменка «Газете.Ru».

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина подчеркнула, что самым сложным для Дины Авериной было справиться со своими нервами — и девушка сделала это блестяще.

«Дина просто восхитила меня. Выиграла самую главную медаль на чемпионате мира — золото абсолютного первенства. Выиграла свое 18-е золото, что не удавалось ранее никому в истории. На наших глазах творилась история.

Если бы я знала, что могу стать 18-кратной чемпионкой мира, единственной в истории, то я бы, честное слово, не справилась с этим. У меня бы все полетело в разные стороны. Насколько стальной характер и крепкие нервы надо иметь, чтобы вообще отбросить эту мысль.

Ведь это наверняка крутилось в голове у Дины, но она вышла так, как будто это не чемпионат мира, а какие-то очередные соревнования. Она словно не ощущала давления», — сказала Батыршина.

Серебряный призер Олимпиады-1996 подчеркнула, что дополнительные трудности Дине создавал тот факт, что она открывала сильнейшую группу участниц.

«Я помню, что для меня это было катастрофой — выходить первой. Я никогда не любила начинать, как и большинство гимнасток. Существует такое мнение: когда ты выходишь первой, судьи немножечко придерживают, не могут сразу выдать мощную оценку, даже если ты ее заслужила, потому что все остальные участницы еще впереди, и надо оставить немного простора для оценок.

Но Дина справилась. Она единственная гимнастка из сильнейшей пятерки, которая не допустила ни одной ошибки не только сегодня в многоборье, но и во все предыдущие дни. Она абсолютная чемпионка мира — и абсолютно заслуженно. Феноменальная спортсменка, я искренне поздравляю ее.

Никаких вопросов о том, что кто-то другой мог бы быть чемпионкой сегодня, вообще нет. В отличие от других, предыдущих соревнований. Не хочу намекать, но все всё поняли», — заключила Батыршина.

Арина Аверина

Арина допустила в многоборье ряд ошибок (в частности, уронила булаву в последнем выступлении) и в итоге завоевала бронзу, набрав 103,200 балла (24,150 — за обруч, 28,050 — за мяч, 27,450 — за булавы, 23,550 — за ленту). До этого девушка взяла два серебра чемпионата мира — 2021 в отдельных финалах — с мячом и булавами, — а также бронзу с лентой.

Солдатова отметила, что собственные ошибки порой не позволяют Арине занять то место на пьедестале, которое она заслуживает по своим способностям.

«Насчет Ариши — конечно, обидно, что сегодня были небольшие помарочки, которые не позволили ей занять второе место.

Но девочка из Белоруссии Алина Горносько сегодня выступала тоже достойно. И в любом случае третье место — это хороший результат.

Не такой, какой мы привыкли видеть, — что первая Дина, а вторая Ариша, — но все равно хороший. Арина в любом случае находится на пьедестале, и я желаю девочкам, чтобы они сейчас как следует порадовались. Порадовались, что закончился столь сложный старт, который еще и был сразу после Олимпиады. Сегодня действительно очень важный день, и я рада за девочек всей душой.

Надеюсь, что у Ариши будут только положительные эмоции. Я за нее чисто по-человечески, по-дружески переживаю, потому что не всегда получается достичь того результата, которого она достойна», — сказала гимнастка.

Также Солдатова объяснила низкую оценку Арины в многоборье за упражнение с обручем (24,150 балла, в то время как Дина получила 28,000) при том, что девушка не допустила грубых ошибок. Ранее Солдатова признавалась, что будет особенно переживать за обруч Арины, поскольку спортсменка уронила этот предмет в отдельном финале.

«В чем причина низкой оценки? На самом деле, если разбирать, то на том риске, который у Арины не получился в отдельном финале с обручем, в многоборье она тоже допустила ошибку — не доделала, не сделала вращательные.

Помарочки действительно были, но судьи очень строго к ней отнеслись. Арина дала небольшой повод, за который поплатилась, получив такую низкую оценку. Это правда было неожиданно, потому что с потерей обруча она получила оценку выше, чем сейчас, когда выступила без потерь — лишь с маленькими недочетами, которые не требовали такого снижения баллов», — отметила Солдатова.

Серебряный призер Олимпиады-1996 Батыршина отметила ошибку Арины с булавами, но признала, что даже в случае чистого исполнения россиянка все равно не смогла бы догнать белоруску Горносько и взять серебро в многоборье.

«Обидно за ошибку Арины с булавами. Та булава была уже прямо в руке, но ловля происходила вне поля зрения, и в итоге булава отскочила от руки Арины. Это самое обидное — когда ты, кажется, уже поймала предмет, но он куда-то уходит.

Могу сказать, что, даже если бы Арина сделала булавы чисто, не думаю, что она догнала бы белоруску Алину Горносько. Арине изначально не ставили такие баллы, как всегда. Это мое мнение. Раз никто не подавал протест на ее оценки, значит, так и надо было», — сказала Батыршина.

Также гимнастка отметила, что если выступать, как Дина Аверина — «по-королевски», то никаких вопросов к судьям не будет.

Пятикратная чемпионка мира Евгения Леванова подчеркнула, что ее впечатлило выступление Арины с лентой:

«Мне очень понравилась программа Арины с лентой. Ариша сегодня сделала именно ленты намного лучше, чем в прошлый день соревнований — мне очень понравилось».

Олимпиада в Париже

После Игр в Токио — 2020 сестры Аверины всерьез допускали, что завершат карьеру. Но в последнее время девушки уже не высказывались так категорично. В частности, Дина отмечала, что сначала нужно заняться здоровьем, и если оно позволит, то можно будет продолжить карьеру и попытаться принять участие в Олимпиаде в Париже — 2024. «Даешь повод — обдирают по полной»: Россия героически вырвала золото ЧМ В третий соревновательный день чемпионата мира по художественной гимнастике сборная России выиграла... 30 октября 13:29

Солдатова, завершившая карьеру в декабре 2020 года, пожелала Авериным принять взвешенное решение по этому поводу.

«У девочек прекрасная форма, и я надеюсь, что все хорошо со здоровьем. Я просто желаю им, чтобы они отдохнули и порадовались как следует, потому что на протяжении всего сезона нельзя было этого делать, нельзя было расслабляться.

Сейчас наконец-то все закончилось, сезон для личниц закрыт, и пусть девочки в спокойно обстановке подумают, почувствуют себя. Ведь самое главное — это желание.

Даже если будет здоровье, то самое главное — чтобы они хотели. А там уже они сами решат, все ли они взяли от этого вида спорта или же хотят остаться и дальше доказывать, что Россия и они сами как спортсменки — лучшие в мире. Я желаю им взвешенного решения», — сказала Солдатова.

Чемпионка Леванова выразила уверенность в том, что Аверины смогут принять участие в следующей Олимпиаде, если поставят себе такую цель:

«Если девочки будут очень сильно хотеть этого, все получится. Нет ничего невозможного, и если у них будут целью Олимпийские игры в Париже, то они, конечно, дойдут до них».

Батыршина же увидела сложности в продолжении карьеры именно для Дины из-за новых правил в художественной гимнастике, хотя и отметила, что сил у спортсменок определенно хватит.

«Ресурсы у обеих девушек есть. Особенно у Дины. Так она воодушевлена сейчас — 18-кратная чемпионка мира. И в принципе это был чемпионат мира имени Дины Авериной. Конечно, когда ты на таких положительных эмоциях, тебе хочется продолжать и творить историю.

Но идет смена правил — со следующего года уже будут новые, — и здесь вопрос, как девочки справятся. В частности, сумеет ли Дина подстроиться под них.

Мы все знаем, что у нее была травма спины. Сейчас это ее сильно не беспокоит, но все-таки травма есть. С учетом того, что в новых правилах акцент будет делаться на трудность тела, — это как раз спина, которую надо будет задействовать по полной программе.

Сейчас вопрос один: справится ли она с этим. Если все будет в порядке, даже когда добавятся элементы на трудность тела, тогда вопросов не будет. Она боец, она любит художественную гимнастику и справится с этим», — подытожила Батыршина.