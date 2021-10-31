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Спорт

Уступили только лидерам: Дэвис и Смолкин — в топ-5 на Skate Canada

Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — российские фигуристы Диана Дэвис, которая является дочерью прославленного тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин заняли пятое место. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, также представляющие Россию, оказались на предпоследней строчке, а победили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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05:20

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию выступлений в танцах на льду. До скорых встреч!

05:15

А это уже итоговые оценки за оба выступления.

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05:10

Полные результаты произвольного танца на Гран-при Канады.

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05:05

Итак, подводя итоги сказать нужное самое важное — Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали пятыми на этапе Гран-при в Канаде, который стал для них первым выступлением на Гран-при на взрослом уровне. Еще одна российская пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые также дебютировали, заняли девятое место.

05:04

125,32 получают канадцы за свое выступление. и по итогам они получают 210,97. Безусловное первое место.

05:01

Потрясающе красивый дуэт, который показал такое же выступление. Идеально справились фигуристы с произвольным танцем, четко выполнив все дорожки шагов, твиззлы, вращения, поддержки. Практически ни к чему было придраться, а завершают они красивой поддержкой, что выглядит весьма эффектно.

04:56

И лидеры по итогам короткой программы — фигуристы из Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

04:55

Судьи оценивают произвольной танец итальянской пары в 121,23 балла, что дает им 200,05 балла в общей сумме.

04:53

Проживают жизнь на льду итальянские фигуристы, сливаются они с музыкой буквально, Каждый элемент, каждый поворот на льду отточен и четко выверен, сильно сказывается опыт этой пары. Пробирает до мурашек. Отлично справились с каждым элементом.

04:48

На льду появляются итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри.

04:47

За свой прокат испанский дуэт получает 115,96 балла, что дает им 192,93 балла и выводит на промежуточное первое место.

04:44

Блестяще справились со своей программой испанские фигуристы, четкое и плавное исполнение всех элементов, прекрасные твиззлы и вращения, особое настроение, конечно, создают прекрасные поддержки, которые выходят легкими и воздушными у пары. Особенно заводной получилась концовка, очень эффектная.

04:39

Переходим к тройке лидеров. Испанцы Оливия Смарт и Эриан Диаз на льду.

04:39

Судьи ставят американскому дуэту за произвольную программу 114,11 балла, что дает им в общей сумме 186,51 балла. Опережают они Дэвис и Смолкина.

04:36

Мелодичное выступление с неплохо сделанными элементами, но словно не угадывается идея в целом. Хорошо смотрятся фигуристы друг с другом, отличные поддержки делают, и хореография у фигуристов была на высшем уровне.

04:32

Американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсон со своей программой выходят на лед.

04:31

106,19 баллов получает пара за произвольный танец, что дает им 178,08 балла в общей сумме. А тем временем Дэвис и Смолкин гарантировали себе место в топ-5!

04:28

Под музыку из мультфильма «Король Лев» катается пара. Тоже весьма оригинальную поддержку в один момент показали фигуристы, которая им прекрасно удалась. Да и в целом элементы получаются неплохо, но сама программа выглядела немного рваной, будто бы не единым целым.

04:23

Лила Фиар и Льюс Гибсон из Великобритании открывают вторую разминку.

04:19

А тем временем на разминку выходит лидирующая группа.

04:17

Итак, положение после первой разминки у нас следующее. Очень хорошо для Дианы и Глеба.

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04:16

Пара набирает за произвольный танец 107,20 балла, что дает им 179,07 балла. И они уступают Дэвис и Смолкину.

04:14

Стоит сразу отметить весьма интересное музыкальное сопровождение: изначально будто бы звуки леса звучат, пение птиц, и только через несколько элементов в дело включается заводная музыка. И под эти мотивы прекрасно справилась пара со своей программой. Прекрасные, оригинальные поддержки, да и остальные элементы выполнены чисто.

04:09

Замыкают первую разминку Мйджори Лагоа и Закари Лага. Пара представляет Канаду.

04:08

109,91 балла — именно столько получает российская пара за свой произвольный танец. В общей сумме они набирают 180,57 балла. Великолепный результат.

04:06

Под музыку из мюзикла «Мулен Руж» выступает пара. И прекрасно они начали — с быстрого вращения, да и твиззлы следом вышли хорошими. Все отлично получается у российских фигуристов, а две финальные поддержки, которые Дэвис и Смолкин ставят в самый конец выходят действительно потрясающими — красивые, легкие.

04:01

Еще одна российская пара появляется на льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

04:00

За произвольный танец американская пара получает 99,80 балла, что им дает в общей сумме 168,76 балла.

03:58

Еще одно очень плавное, скатанное выступление, прекрасно чувствуют друг друга партнеры на льду. Обошлись американцы без серьезных и грубых ошибок, сделав на достойном уровне все элементы. Отдельно стоит отметить, что ближе к концу программы музыка сменилась на более быструю и ритмичную, и вошли в новый темп фигуристы отлично.

03:53

Кристина Каррьера и Энтони Пономоренко из США выходят на лед.

03:52

На произвольный танец Шанаева и Нарижный набрали 92,13 балла, что дало им в общей сумме 160,66 балла. Канадцев они обходят.

03:51

По мотивам цирка «Дю Солей» поставлено выступление российской пары. Хорошо они начали выступление, неплохие твиззлы показали, вращение, а следом партнер запнулся и упал на ровном практически месте. Зато следующая поддержка вышла очень красивой и элегантной, как и все остальное дальше. Не особо сильно из сбила эта ошибка.

03:45

А на льду появляются Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный!

03:44

Судьи оценивают выступление фигуристов в 95,81 балла, что дает 156,56 в общей сумме.

03:42

Очень плавное выступление, прекрасно пара вписалась в свою музыку, двигаюсь с ней в едином ритме. В целом практически все элементы удались паре без грубых ошибок — и твиззлы, и вращения, и поддержки, пусть и последняя вышла немного тяжеловатой.

03:37

Открывают произвольный танец канадцы Хейли Салес и Николас Вамстекер.

03:32

Начинает разминку первая группа участников, где выступят две российские пары — под вторым и четвертым стартовыми номерами.

03:32

Порядок выступлений сегодня:

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03:30

Полные итоги ритм-танца, по итогам которого российская пара занимает лишь седьмое место:

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03:25

Доброй ночи, уважаемые любители фигурного катания! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у танцоров, где Россию представляют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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