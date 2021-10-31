Уступили только лидерам: Дэвис и Смолкин — в топ-5 на Skate Canada

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию выступлений в танцах на льду. До скорых встреч!
Итак, подводя итоги сказать нужное самое важное — Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали пятыми на этапе Гран-при в Канаде, который стал для них первым выступлением на Гран-при на взрослом уровне. Еще одна российская пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые также дебютировали, заняли девятое место.
125,32 получают канадцы за свое выступление. и по итогам они получают 210,97. Безусловное первое место.
Потрясающе красивый дуэт, который показал такое же выступление. Идеально справились фигуристы с произвольным танцем, четко выполнив все дорожки шагов, твиззлы, вращения, поддержки. Практически ни к чему было придраться, а завершают они красивой поддержкой, что выглядит весьма эффектно.
Судьи оценивают произвольной танец итальянской пары в 121,23 балла, что дает им 200,05 балла в общей сумме.
Проживают жизнь на льду итальянские фигуристы, сливаются они с музыкой буквально, Каждый элемент, каждый поворот на льду отточен и четко выверен, сильно сказывается опыт этой пары. Пробирает до мурашек. Отлично справились с каждым элементом.
За свой прокат испанский дуэт получает 115,96 балла, что дает им 192,93 балла и выводит на промежуточное первое место.
Блестяще справились со своей программой испанские фигуристы, четкое и плавное исполнение всех элементов, прекрасные твиззлы и вращения, особое настроение, конечно, создают прекрасные поддержки, которые выходят легкими и воздушными у пары. Особенно заводной получилась концовка, очень эффектная.
Судьи ставят американскому дуэту за произвольную программу 114,11 балла, что дает им в общей сумме 186,51 балла. Опережают они Дэвис и Смолкина.
Мелодичное выступление с неплохо сделанными элементами, но словно не угадывается идея в целом. Хорошо смотрятся фигуристы друг с другом, отличные поддержки делают, и хореография у фигуристов была на высшем уровне.
106,19 баллов получает пара за произвольный танец, что дает им 178,08 балла в общей сумме. А тем временем Дэвис и Смолкин гарантировали себе место в топ-5!
Под музыку из мультфильма «Король Лев» катается пара. Тоже весьма оригинальную поддержку в один момент показали фигуристы, которая им прекрасно удалась. Да и в целом элементы получаются неплохо, но сама программа выглядела немного рваной, будто бы не единым целым.
Итак, положение после первой разминки у нас следующее. Очень хорошо для Дианы и Глеба.
Пара набирает за произвольный танец 107,20 балла, что дает им 179,07 балла. И они уступают Дэвис и Смолкину.
Стоит сразу отметить весьма интересное музыкальное сопровождение: изначально будто бы звуки леса звучат, пение птиц, и только через несколько элементов в дело включается заводная музыка. И под эти мотивы прекрасно справилась пара со своей программой. Прекрасные, оригинальные поддержки, да и остальные элементы выполнены чисто.
109,91 балла — именно столько получает российская пара за свой произвольный танец. В общей сумме они набирают 180,57 балла. Великолепный результат.
Под музыку из мюзикла «Мулен Руж» выступает пара. И прекрасно они начали — с быстрого вращения, да и твиззлы следом вышли хорошими. Все отлично получается у российских фигуристов, а две финальные поддержки, которые Дэвис и Смолкин ставят в самый конец выходят действительно потрясающими — красивые, легкие.
За произвольный танец американская пара получает 99,80 балла, что им дает в общей сумме 168,76 балла.
Еще одно очень плавное, скатанное выступление, прекрасно чувствуют друг друга партнеры на льду. Обошлись американцы без серьезных и грубых ошибок, сделав на достойном уровне все элементы. Отдельно стоит отметить, что ближе к концу программы музыка сменилась на более быструю и ритмичную, и вошли в новый темп фигуристы отлично.
На произвольный танец Шанаева и Нарижный набрали 92,13 балла, что дало им в общей сумме 160,66 балла. Канадцев они обходят.
По мотивам цирка «Дю Солей» поставлено выступление российской пары. Хорошо они начали выступление, неплохие твиззлы показали, вращение, а следом партнер запнулся и упал на ровном практически месте. Зато следующая поддержка вышла очень красивой и элегантной, как и все остальное дальше. Не особо сильно из сбила эта ошибка.
Очень плавное выступление, прекрасно пара вписалась в свою музыку, двигаюсь с ней в едином ритме. В целом практически все элементы удались паре без грубых ошибок — и твиззлы, и вращения, и поддержки, пусть и последняя вышла немного тяжеловатой.
Начинает разминку первая группа участников, где выступят две российские пары — под вторым и четвертым стартовыми номерами.
Полные итоги ритм-танца, по итогам которого российская пара занимает лишь седьмое место: