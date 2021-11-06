Серебро с золотым отливом: Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Италии

23:54

Первым элементом ставит фигурист каскад четверной тулуп + тройной тулуп и исполняет его просто прекрасно. Четверной сальхов тоже чисто исполняет японец, прекрасным выходит и четверной тулуп. Сольный риттбергер в три оборота тоже отлично делает Томоно. Немного ошибается на дорожке шагов, но это его прокат практически не портит — теряется среди других элементов. А вот ошибка на тройном акселе уже нет — не падает, но упирается рукой в лед после неудачного приземления, а потом и вовсе случается бабочка на акселе. Каскад с тройным акселем тоже не удается. Блестящие дорожки шагов и вращения у японского фигуриста выходят во второй части программы. Отлично он справляется, но все же не добирает прилично по технике до лидера.