«Чужие победы покоя не дают»

Женская сборная России по теннису одержала победу на главном командном турнире — Кубке Билли Джин Кинг. По окончании финальной встречи олимпийская чемпионка 1988 года Пэм Шрайвер обвинила российскую команду в махинациях из-за замены, произведенной перед решающим поединком, в котором изначально должна была принять участие Анастасия Павлюченкова. Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему претензии Шрайвер необоснованы, и раскритиковал новый формат самого престижного командного турнира в женском теннисе.

Сборная России по теннису триумфально завершила Кубок Билли Джин Кинг, обыграв в финале сборную Швейцарии со счетом 2:0. Но результат матча может оказаться под вопросом — бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер обвинила российскую команду в жульничестве из-за замены перед стартовым поединком. Долгожданный триумф: Россия выиграла самый престижный командный трофей Женская сборная России в финале турнира Билли Джин Кинг сражалась с командой Швейцарии. Во втором... 06 ноября 23:14

Перед главной встречей турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция», — написала американка в Twitter.

Russia played fowl with their lineup today! @TennisPodcast @MattRobertsTTP explains it perfectly. If I was I would protest. This seems like a premeditated head to head manipulation that should not have been allowed given rankings and rules. — Pam Shriver (@PHShriver) November 7, 2021

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, выступавшая за свою сборную в финале турнира, назвала ход сборной России некрасивым.

«Я думаю, что это было некрасиво, если честно, и считаю, что в конце концов добро победит, и мы вернемся и выиграем этот титул», — сказала Бенчич.

Капитан российской команды Игорь Андреев не согласился с обвинениями в жульничестве, отметив, что не стал бы убирать лучшего игрока перед решающим поединком.

«Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, любой может травмироваться. Зачем нам мухлевать, если мы теряем игрока №1 в команде, с лучшим результатом в рейтинге?» — сказал Андреев на пресс-конференции.

Сама Павлюченкова объяснила решение капитана плохой физической формой.

«Такое решение было принято, потому что я проиграла свой матч в полуфинале. Я реально понимала, что не готова на 100 процентов. Вот поэтому было принято такое решение. Я хотела показать все, на что способна. Но решение есть решение», — приводит слова Павлюченковой «Чемпионат».

По мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, обвинения Шрайвер не несут под собой никакой логики.

«Это полная глупость. Не знаю, с чего это вдруг она так разворчалась. Со злости что ли? Чужие победы покоя не дают? Очевидно же, что она просто не знает правила и давно уже далека от тенниса. Пусть почитает сначала регламент соревнований, а потом уже делает такие заявления.

Правила утвердили еще 10 лет назад. Я внимательно слежу за появлением каких-либо изменений. Замена, которую мы сделали, полностью соответствует регламенту. Какие сейчас могут быть вопросы, если нас допустили играть и мы меняли состав?

Все по правилам. Причем другие команды делали такие же замены. Сборная Швейцарии в том числе. Какие манипуляции? Это искусство и тактика тренера. Никакого нарушения правил не было и нет», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков считает, что Международная теннисная федерация (ITF) могла бы запретить производить замену перед вторым матчем, если бы это было прописано в правилах проведения турнира.

«Я думаю, что если бы замена Павлюченковой была бы невозможна, то сама ITF запретила бы ее. Федерация могла бы просто сослаться на регламент и запретить замену. Все, уже матч сыгран, что уж после драки кулаками махать?», — заявил эксперт.

Также полуфиналист »Ролан Гаррос» раскритиковал реорганизацию Кубка федераций, правопреемником которого является Кубок Билли Джин Кинг.

«Что это вообще за Кубок Билли Джин Кинг? Какого хрена это возникло, если всегда до этого был Кубок федераций? Какое отношение эта Билли Джин Кинг имеет к Кубку федераций? Почему это не Кубок Штеффи Графф или Мартины Навратиловой? История Кубка федераций началась еще в 20-х годах прошлого века, Билли Джин Кинг тогда еще не родилась.

Я понимаю, что никто не возникает, потому что все хавают все ***, которое происходит. Давайте тогда назовем этот турнир в честь Барака Обамы. Да, он не был теннисистом, но он также не имеет никакого отношения к этому турниру, как и Билли Джин Кинг», — заключил Чесноков.

Сама 77-летняя бывшая первая ракетка мира, в честь которой теперь именуется главный женский турнир среди сборных, по окончании финальной игры поздравила россиянок с победой.