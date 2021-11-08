«В сборную России попадают по блату»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила сомнения в прозрачности отбора биталонисток в национальную команду. Титулованная спортсменка считает, что старший тренер женской сборной Михаил Шашилов занимается протекционизмом, лоббируя девушек, представляющих Свердловскую область. О проблемах в составе национальной сборной перед стартом олимпийского сезона говорят также бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев и экс-глава СБР Владимир Драчев.

В преддверии нового биатлонного сезона трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала негативный прогноз на выступление женской сборной на Играх в Пекине.

«До начала Олимпийских игр осталось не так много времени. Подозреваю, что национальной команде будет очень сложно бороться за медали в Пекине. Команда была разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Так происходит, когда людей в команду набирают по блату за прошлогодние выступления и 30-е места», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА «Новости».

В качестве доказательства своих слов Резцова привела решение Михаила Шашилова самому выбирать большинство спортсменок, которые примут участие в этапах Кубка мира-2021/22. Напомним, что первый из них пройдет в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.

Шашилов (старший тренер женской сборной России по биатлону — «Газета.Ru») сообщил, что он лично определит пять человек из основного состава женской сборной на старт сезона. Поэтому мы ничего и не выигрываем в последнее время! В команду попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмет своих, свердловских. Это ненормально.

Выступать должны сильнейшие», — добавила Резцова. «Мошенник выиграл золото»: Логинова критикуют за допинговое прошлое Допинговое прошлое российского биатлониста Александра Логинова вызывает скандалы даже спустя несколько лет... 30 сентября 19:40

В группе 62-летнего специалиста тренируются Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. В настоящее время спортсменки готовятся к сезону на сборах в Австрии.

Куклина и Сливко представляют Тюменскую область, Васнецова — Пермский край, Гореева выступает за Московскую область, а Казакевич, Васнецова, Миронова и Шевченко — за Свердловскую.

По состоянию на февраль 2021 года на Кубке мира от России, помимо проходящих в данный момент сборы с Шашиловым Мироновой, Казакевич и Куклиной, выступали также Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, посетивший тренировочный сбор женской команды в Раубичах, выразил сомнения в тренерском подходе Шашилова.

«У меня сложилось впечатление, что они как будто не на тренировке, а на похоронах. Всегда должны преобладать эмоции, должна быть красиво объяснена тренировка. Чтобы люди тренировались с удовольствием. А тут глаза в пол и поехали. Это никуда не годится. Это не наше поколение», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».

В прошлом сезоне женская сборная России выступила провально, не сумев взять ни одной медали ни на одном этапе Кубка мира в личных гонках. Биатлонисткам удалось первенствовать лишь однажды — в эстафетной гонке, которая прошла в итальянской Антерсельве.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке женщинам также не удалось порадовать российских поклонников биатлона. Впрочем, у мужчин дела обстояли не сильно лучше — Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов смогли завоевать одну бронзовую награду в эстафетной гонке, уступив сборным Норвегии и Швеции. Поляки пожаловались судьям и отняли у России медаль Евро Европейская ассоциация плавания заявила, что лишила сборную России серебряной медали в эстафете... 08 ноября 17:32

Бывший главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев согласился с мнением Резцовой, заявив о недопустимости наличии преимущества у биатлонисток из тех регионов, с которыми работают специалисты из национальной команды.

«Я приверженец того, чтобы тренеры сборной были независимыми от регионов. Все спортсмены должны иметь равные шансы на попадание в команду и стоять на одном уровне при выборе кандидатов. Не должно быть такого, что это «мое», а это не «мое».

Нельзя работать только со «своими», если ты тренер национальной сборной», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

О проблемах в составе национальной сборной в этом межсезонье говорил и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Понимал, что с нынешним составом сложно бороться в элите мирового биатлона. Все надо рассматривать в комплексе, работать с региональными федерациями.

Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите.

Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», — заявил Драчев в октябрьском интервью РИА «Новости».