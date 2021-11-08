Десять заповедей на руинах: что Хави построит в «Барселоне»

Хави был официально представлен на «Камп Ноу» в качестве главного тренера испанской «Барселоны». Ради этого события днем в рабочий день на стадионе собрались девять тысяч болельщиков, а из Англии специально прилетел ныне возглавляющий английский «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Газета.Ru» объясняет, какие задачи предстоит решить легендарному футболисту в переживающем кризис клубе.

Возвращение легенды

«Я знаю, что вернулся в тяжелые времена. Но мы знаем, чего хотим. Я провел в клубе половину своей жизни, и мы не принимаем поражения. Пришло время работать и сражаться», — финальные и главные слова Хави на презентации в качестве главного тренера «Барселоны».

Это свершилось. Великий каталонский полузащитник возглавил родной клуб в качестве главного тренера. Возвращения ждали шесть лет — с момента последнего матча Хави в сине-гранатовой футболке.

Уйдя из «Барселоны» в 2015 году, полузащитник доигрывал в Катаре в «Аль-Садде», но всем было понятно, что он рано или поздно вернется. Хосеп Гвардиола давно говорил, что у Хави мозг тренера, а его понимание игры на таком уровне, что тренерская карьера неизбежна.

Да и сам футболист не скрывал своего желания работать по завершении игровой карьеры именно в качестве наставника. В ноябре 2019 года, прямо по ходу сезона он, повесив бутсы на гвоздь, стал главным тренером катарской команды.

Специалиста сразу же стали прочить на место рулевого «Барселоны», и у него было несколько возможностей вернуться в стан сине-гранатовых раньше. Но Хави не хотел работать с уже бывшим президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, а кроме того, считал, что еще банально не готов и должен набраться опыта.

В итоге он дважды в качестве главного тренера выиграл с «Аль-Саддом» Кубок наследного принца Катара, а в прошлом сезоне завоевал и титул чемпиона страны.

Ослепительный блеск в трудные времена

Когда Хави уходил из «Барселоны», ее возглавлял Луис Энрике, в Ла Лиге вовсю шло противостояние Лионеля Месси в «Барсе» и Криштиану Роналду, еще выступавшего за «Реал», а сама каталонская команда выиграла национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Главный клубный трофей Европы сине-гранатовые с тех пор больше не брали ни разу и постепенно докатились до самого крупного кризиса в своей истории.

Летом в клуб в качестве президента вернулся Жоан Лапорта, но ему по-прежнему приходится разгребать финансовые проблемы, оставшиеся от эпохи Бартомеу. Дошло до того, что каталонцы не смогли продлить контракт с Лео Месси из-за внутреннего испанского финансового фэйр-плей, а Хави половину из €5 млн отступных выплатил «Аль-Садду» из своего кармана.

В спортивном плане команда тоже докатилась до крайне низкой, по своим меркам, точки. «Барса» забыла об успехах на евроарене и текущий розыгрыш ЛЧ умудрилась начать с двух поражений, уже два года не выигрывает национальный чемпионат и, похоже, не сможет сделать этого и в нынешнем сезоне.

После Луиса Энрике с командой, один неудачнее другого, работали Эрнесто Вальверде, Кике Сетьен и Роналд Куман. Первый из них хотя бы выигрывал Ла Лигу...

Вообще Хави приходит в статусе клубной легенды и героя. Ему закатили шикарную презентацию на арене «Камп Ноу», где обычно представляют только суперзвездных новичков-футболистов. И на эту презентацию в рабочий день в час дня собрались девять тысяч абсолютно счастливых и без устали скандировавших имя тренера болельщиков.

Степень значимости этого человека для «Барсы» только подчеркивает отношение фанатов к Роналду Куману, которого Хави сменил на посту.

Да, у голландца откровенно не получилось. И уже не важно, что он попал в крайне сложные условия работы, а посыпалось все окончательно только после вынужденного ухода Месси.

Но Кумана никто так пышно и радостно не встречал, а ведь он тоже настоящая клубная легенда. Шесть лет в сине-гранатовой футболке, 192 матча в чемпионате и 67 голов, что долгое время было рекордом Ла Лиги для защитников (пока его не побил Серхио Рамос).

Куман играл за «Барселону» в эпоху тренерства Йохана Кройффа, который и стал главным идеологом нынешней клубной философии, и защитник был ключевым игроком, выиграл с командой четыре Ла Лиги и Кубок чемпионов, став в нем лучшим бомбардиром турнира!

Куман приходил в «Барсу» звездой, а уходил легендой. Хави же, будучи воспитанником, долгое время играл, словно по блату. Он всегда был крепким полузащитником, но не более. Пока команду не возглавил его бывший партнер на поле Гвардиола. И вот тогда Эрнандес, получив совершенно новую роль, расцвел, превратившись в главного полузащитника поколения на несколько лет и выиграв все с клубом и борной Испании.

На фоне достижений Роналда Кумана, пусть даже с неудачей на посту тренера клуба, меркнет подавляющее большинство тысяч футболистов, игравших за «Барселону», Хави же даже тут приобретает только еще более яркий блеск.

Сложнейшая задача

Исправить положение Хави будет очень трудно. Сейчас у всех, конечно, эйфория. Но она пройдет довольно быстро. Экс-футболист принимает команду на девятом месте таблицы чемпионата с десятиочковым отставанием от лидирующего «Реала».

Даже в обычной ситуации отыграть это крайне трудно, а сейчас пойдет неизбежно мучительный процесс перестройки и адаптации игроков под идеи наставника. Причем состав у сине-гранатовых тоже оставляет желать лучшего: и стилистически, и качественно.

А ведь есть еще Лига чемпионов, где две победы над киевским «Динамо» вывели «Барсу» на вторую строчку таблицы, но не решили ее проблем. «Бавария» недосягаема, а португальская «Бенфика» отстает всего на два очка и имеет победу над испанцами в личной встрече со счетом 3:0!

Хави, конечно, простят и не лучшие результаты в первый сезон, если все вдруг не заработает идеально сразу. Но сколько будут терпеть, если процесс затянется?

Когда-то сэру Алексу Фергюсону потребовалось пять лет, чтобы сделать «Манчестер Юнайтед» чемпионом в первый раз под его руководством. На этом пути он прошел через тонкую грань почти свершившегося увольнения. И тогда не было бы потом золотой эпохи «красных дьяволов».

В современном футбольном мире пять лет уже никто ждать не будет, даже если ты сто раз Хави, вернувшийся в родной дом, требующий серьезного ремонта.

Возвращение стиля

Но самое интересное прямо сейчас — не результат, а процесс. В испанской прессе уже мелькнули десять постулатов, на которые собирается опираться новый главный тренер «Барселоны».

Он собирается поднять уровень профессионализма игроков и сплотить команду общими активностями за пределами поля. Хави нацелен на максимально возможное использование современных технологий и анализ статистических данных.

Тренер собирается значительно увеличить интенсивность тренировочного процесса на поле, заставить игроков больше работать в тренажерном зале и к тому же еще и заниматься дополнительно.

Ну и, конечно, сама игра. Хави планирует играть исключительно по схеме 4-3-3, блестяще работавшей при Франке Райкарде и Гвардиоле, в отдельных случаях переходя на модную ныне 3-4-3.

При этом в его философии команда должна обязательно максимально растягивать соперников на флангах, но делать это сине-гранатовые будут за счет вингеров, а не максимально высоко подключающихся крайних защитников.

Специалист собирается серьезно поработать на трансферном рынке, но в то же время имеет большие планы на многострадального гиперталантливого, но не дисциплинированного и инфантильного Усмана Дембеле, который как раз способен играть на фланге в нужной роли на топ-уровне.

Во время своей игровой карьеры Хави, еще будучи молодым и далеко не звездным, умудрялся рассказывать, что делать на поле, тогда игравшему с ним вместе Гвардиоле.

21 year old Xavi giving Pep instructions midgame. pic.twitter.com/chMAqM2BBL — Kanye East(Ofe Nkupu) The Misunderstood Genius (@AustinAnadu__) November 6, 2021

В Катаре уже тренером он смог выстроить шикарную игру с исполнителями совсем другого уровня, нежели будут в его распоряжении теперь.

Безусловно, приход Хави на пост главного тренера «Барселоны» — самое интригующее, что могло произойти в мировом футболе после ухода Месси в «ПСЖ». Нам же остается теперь только наблюдать и получать удовольствие.