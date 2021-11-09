Овечкин сравнялся с американской легендой и начал погоню за Ягром

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3
Результативные действия форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нередко затмевают итоговый счет матча самого клуба.
36-летний россиянин почти каждую игру отмечается очками. Из 11 матчей ему не удалось набрать результативные баллы лишь во встречах с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:3) и «Филадельфией Флайерз» (1:2).
Перед домашним матчем против «Баффало Сэйбрз» российских болельщиков волновал вопрос: сможет ли капитан «Вашингтона» забросить 741-ю шайбу в заокеанской карьере и догнать по этому показателю американца Бретта Халла?
Овечкин был близок к этому уже на третьей минуте игры. После броска Тревора ван Римсдайка с синей линии россиянин подправил шайбу, но дальше снаряд коснулся форварда «Кэпс» Тома Уилсона, на которого и был записан гол.
That's the way to start a game boys! pic.twitter.com/b49U0CVjCY— Washington Capitals (@Capitals) November 9, 2021
Самому Овечкину было суждено отличиться уже в середине второго периода при счете 2:1. На 29-й минуте Дмитрий Орлов получил передачу на синей линии от Евгения Кузнецова. После кистевого броска защитника шайба влетела в ворота Дастина Токарски. Лишь на повторе можно заметить, что капитан «Вашингтона» едва коснулся шайбы в полете и подправил ее в «девятку». Российские одноклубники форварда выступили в роли ассистентов.
Another #Gr8 goal pic.twitter.com/T3sIad2RRG— Washington Capitals (@Capitals) November 9, 2021
Теперь в активе Овечкина 741 шайба в 1209 матчах регулярного чемпионата за всю карьеру. Россиянин поднялся на четвертую строчку гонки снайперов всех времен НХЛ и делит ее с Халлом. До рекордсмена Уэйна Гретцки осталось 154 гола.
После игры капитан «Вашингтона» скромно отметил, что ему приятно находиться в компании лучших снайперов лиги.
«Это довольно большие цифры, но мы будем двигаться дальше. Очень приятно сравняться с кем-то великим, но у меня еще есть парочка матчей в запасе», — приводит слова Ови русскоязычная версия сайта НХЛ.
Теперь следующим в списке идет чешский форвард Яромир Ягр, у которого 766 голов. Если капитан столичного клуба сохранит ту же блестящую форму и продолжит показывать чудеса результативности, то ему не составит труда обойти бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» уже в этом году. Сам Овечкин заявил, что пока не думает об этом.
«Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», — сказал российский форвард.
Комментируя достижение Овечкина, Халл сказал, что ему забавно наблюдать за снайперской гонкой.
«Не скажу, что Овечкин уникальный в своем роде, до тех пор, пока он, возможно, не обойдет Гретцки. Тогда он может стать уникальным. Но он входит в группу парней, которые могут забрасывать шайбы. Но с учетом того, как он продолжает это делать, надо отдать ему должное. Он великий игрок», — цитирует Халла сайт НХЛ.
Выход на четвертое место в списке снайперов — не единственное достижение Овечкина. В матче с «Баффало», который закончился со счетом 5:3, россиянин отметился ассистентским дублем. Вторую голевую передачу он отдал под занавес встречи на Джона Карлсона. Она стала 600-й в карьере капитана «Вашингтона».
Овечкин вышел на пятое место по этому показателю среди российских игроков НХЛ. Ему удалось обойти Алексея Ковалева (599).
Возможно, и здесь 36-летний хоккеист сможет попасть в тройку лучших, ведь до идущего следом Павла Дацюка осталось четыре передачи, а до Сергея Зубова — 19.
Также российский форвард стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ. Лидирует по этому показателю его друг Никлас Бэкстрём, сделавший 722 голевых паса.
После победной игры Овечкин с 11 голами снова вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов сезона. Также он занимает третью позицию в гонке бомбардиров, набрав 21 очко. Выше только Коннор Макдэвид (22) и Леон Драйзайтль (23) из «Эдмонтон Ойлерз».
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 4:3
В параллельном матче дня блистал другой российский хоккеист — голкипер «Рэйнджерс» Игорь Шестеркин.
После двух периодов, в которых по игре доминировала «Флорида», ему удалось отразить все 28 бросков по своим воротам. Успешная реализация моментов у чужих ворот привела к тому, что «Рейнджерс» перед заключительной 20-минуткой вели со счетом 4:0.
Российский форвард хозяев Артемий Панарин ассистировал первому голу Криса Крайдера в большинстве и четвертому голу Райана Строума.
Однако заключительный отрезок матча едва не перевернул все вверх дном. Уже на первой минуте отставание сократил Ээту Луостаринен. В концовке матча меньше чем за минуту Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист приблизили команду из Санрайза к спасению, но на большее гостей не хватило.
Igor Shesterkin fan account pic.twitter.com/MKSsQ98Hle— New York Rangers (@NYRangers) November 9, 2021
После игры главный тренер «Нью-Йорка» Жерар Галлан отметил игру российского вратаря, который в итоге совершил 42 сейва.
«К счастью, у нас есть Шести. Наблюдать за такой игрой своей команды было совсем не весело. Мы одержали победу в матче против отличной и ранее не проигрывавшей команды, но я недоволен нашей игрой. Здорово, что мы заработали два очка, но так играть в хоккей нельзя», — сказал специалист.
Примечательно, что в тройку лучших игроков вечера вошел не Шестеркин, а отметившийся ассистентским дублем Панарин. Для него этот матч стал 50-м в составе «Рейнджерс», в котором он набрал два или более очка. Первой же звездой стал Овечкин.