Овечкин сравнялся с американской легендой и начал погоню за Ягром

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Баффало Сэйбрз» забросил 741-ю шайбу в карьере и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он догнал легендарного американца Бретта Халла. В параллельной встрече голкипер Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» добыть победу над «Флоридой Пантерз». «Газета.Ru» — об успехах российских хоккеистов за океаном.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3

Результативные действия форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нередко затмевают итоговый счет матча самого клуба.

36-летний россиянин почти каждую игру отмечается очками. Из 11 матчей ему не удалось набрать результативные баллы лишь во встречах с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:3) и «Филадельфией Флайерз» (1:2).

Перед домашним матчем против «Баффало Сэйбрз» российских болельщиков волновал вопрос: сможет ли капитан «Вашингтона» забросить 741-ю шайбу в заокеанской карьере и догнать по этому показателю американца Бретта Халла?

Овечкин был близок к этому уже на третьей минуте игры. После броска Тревора ван Римсдайка с синей линии россиянин подправил шайбу, но дальше снаряд коснулся форварда «Кэпс» Тома Уилсона, на которого и был записан гол.

That's the way to start a game boys! pic.twitter.com/b49U0CVjCY — Washington Capitals (@Capitals) November 9, 2021

Самому Овечкину было суждено отличиться уже в середине второго периода при счете 2:1. На 29-й минуте Дмитрий Орлов получил передачу на синей линии от Евгения Кузнецова. После кистевого броска защитника шайба влетела в ворота Дастина Токарски. Лишь на повторе можно заметить, что капитан «Вашингтона» едва коснулся шайбы в полете и подправил ее в «девятку». Российские одноклубники форварда выступили в роли ассистентов.

Теперь в активе Овечкина 741 шайба в 1209 матчах регулярного чемпионата за всю карьеру. Россиянин поднялся на четвертую строчку гонки снайперов всех времен НХЛ и делит ее с Халлом. До рекордсмена Уэйна Гретцки осталось 154 гола.

После игры капитан «Вашингтона» скромно отметил, что ему приятно находиться в компании лучших снайперов лиги.

«Это довольно большие цифры, но мы будем двигаться дальше. Очень приятно сравняться с кем-то великим, но у меня еще есть парочка матчей в запасе», — приводит слова Ови русскоязычная версия сайта НХЛ. Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ, до Халла — один гол Минувший ночью российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»... 05 ноября 14:42

Теперь следующим в списке идет чешский форвард Яромир Ягр, у которого 766 голов. Если капитан столичного клуба сохранит ту же блестящую форму и продолжит показывать чудеса результативности, то ему не составит труда обойти бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» уже в этом году. Сам Овечкин заявил, что пока не думает об этом.

«Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», — сказал российский форвард.

Комментируя достижение Овечкина, Халл сказал, что ему забавно наблюдать за снайперской гонкой.

«Не скажу, что Овечкин уникальный в своем роде, до тех пор, пока он, возможно, не обойдет Гретцки. Тогда он может стать уникальным. Но он входит в группу парней, которые могут забрасывать шайбы. Но с учетом того, как он продолжает это делать, надо отдать ему должное. Он великий игрок», — цитирует Халла сайт НХЛ.

Выход на четвертое место в списке снайперов — не единственное достижение Овечкина. В матче с «Баффало», который закончился со счетом 5:3, россиянин отметился ассистентским дублем. Вторую голевую передачу он отдал под занавес встречи на Джона Карлсона. Она стала 600-й в карьере капитана «Вашингтона».

Овечкин вышел на пятое место по этому показателю среди российских игроков НХЛ. Ему удалось обойти Алексея Ковалева (599).

Возможно, и здесь 36-летний хоккеист сможет попасть в тройку лучших, ведь до идущего следом Павла Дацюка осталось четыре передачи, а до Сергея Зубова — 19.

Также российский форвард стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ. Лидирует по этому показателю его друг Никлас Бэкстрём, сделавший 722 голевых паса.

После победной игры Овечкин с 11 голами снова вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов сезона. Также он занимает третью позицию в гонке бомбардиров, набрав 21 очко. Выше только Коннор Макдэвид (22) и Леон Драйзайтль (23) из «Эдмонтон Ойлерз».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 4:3

В параллельном матче дня блистал другой российский хоккеист — голкипер «Рэйнджерс» Игорь Шестеркин.

После двух периодов, в которых по игре доминировала «Флорида», ему удалось отразить все 28 бросков по своим воротам. Успешная реализация моментов у чужих ворот привела к тому, что «Рейнджерс» перед заключительной 20-минуткой вели со счетом 4:0.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин ассистировал первому голу Криса Крайдера в большинстве и четвертому голу Райана Строума. Встал перед соперником на колено, а потом забил: Овечкин в шаге от нового рекорда Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил уже восьмую шайбу в семи стартовых... 28 октября 14:32

Однако заключительный отрезок матча едва не перевернул все вверх дном. Уже на первой минуте отставание сократил Ээту Луостаринен. В концовке матча меньше чем за минуту Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист приблизили команду из Санрайза к спасению, но на большее гостей не хватило.

Igor Shesterkin fan account pic.twitter.com/MKSsQ98Hle — New York Rangers (@NYRangers) November 9, 2021

После игры главный тренер «Нью-Йорка» Жерар Галлан отметил игру российского вратаря, который в итоге совершил 42 сейва.

«К счастью, у нас есть Шести. Наблюдать за такой игрой своей команды было совсем не весело. Мы одержали победу в матче против отличной и ранее не проигрывавшей команды, но я недоволен нашей игрой. Здорово, что мы заработали два очка, но так играть в хоккей нельзя», — сказал специалист.

Примечательно, что в тройку лучших игроков вечера вошел не Шестеркин, а отметившийся ассистентским дублем Панарин. Для него этот матч стал 50-м в составе «Рейнджерс», в котором он набрал два или более очка. Первой же звездой стал Овечкин.