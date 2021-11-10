«Если бы Трусова усугубила травму ноги, то рисковала бы олимпийской сборной»

Ведущий «Ледникового периода», олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал «Газете.Ru», как отреагировал на поцелуй своей супруги Татьяны Тотьмяниной в прокате с актером Иваном Колесниковым, и выразил надежду на то, что сестры Аверины присоединятся к проекту. Также Ягудин объяснил, почему снятие Александры Трусовой с Гран-при Японии не уничтожит ее олимпийские перспективы, а наоборот. Объяснил героическую победу Анны Щербаковой на Гран-при Италии, оценил шансы Майи Хромых отобраться на Олимпиаду и ответил на вопрос о сложных отношениях Алены Косторной с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Не был удивлен поцелую своей супруги с актером в «Ледниковом периоде»

— Вы ведете «Ледниковый период» и одновременно играете в спектакле «Анна Каренина» — кажется, что это очень жесткая загрузка. В каком режиме вы сейчас живете и работаете?

— Да нормально, никакого жесткого режима нет. «Анна Каренина» и «Ледниковый период» одновременно — и все нормально. Это у ребят, которые катаются в «Ледниковом», сейчас жесткая загрузка, я это вижу по своей жене (олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина выступает в паре с актером Иваном Колесниковым. — «Газета.Ru»).

Например, в день премьеры «Анны Карениной» было много репетиций — с 12 часов и вплотную до спектакля. Но после премьеры она осталась на арене в «Лужниках» тренироваться с Ваней Колесниковым. На следующий день у нас было два выступления — она каталась как до спектаклей, как многие другие, так и после.

А я-то что — откатал в «Анне Карениной» и пошел, тем более что у меня там роль не такая грандиозная. Так что я в лайтовом режиме, честно.

— Ваша супруга даже свой день рождения встретила на съемках «Ледникового периода» 2 ноября. Как отметили — прямо на катке?

— Да все закрыто же было из-за локдауна... Так что спокойно поздравили Таню на катке, потом в этот же вечер я отвез своих детей на вокзал, они отправились к моей маме. А мы просто вернулись домой вдвоем, по-тихому. Таня все-таки очень загружена сейчас, много времени на «Ледниковом периоде» проводит, поэтому мы просто немного побыли вместе. Иногда хочется просто спокойствия и тишины (смеется). «Даня просто подошел ко мне и поднял. Все офигели» Евгения Медведева и Даня Милохин исполнили трогательный номер в образах Ромео и Джульетты в седьмом... 11 ноября 14:52

— В тот день вы подарили ей огромный букет роз после очень страстного номера с Иваном. Знали, что там будет фишечка с реальным поцелуем? Или это был сюрприз для вас?

— Слушайте, но мы же все здесь играем — типа мы так удивлены! Но это работа, так что никто не был удивлен (смеется).

«Было бы прикольно, если бы сестры Аверины выступили на «Ледниковом периоде»

— Недавно стало известно, что гимнастки Дина и Арина Аверины могли выступить в «Ледниковом периоде», даже катались, тренировались…

— Катались и тренировались, а потом пришла Ирина Винер-Усманова и сказала: «Чемпионат мира!». Застать Авериных я не успел, потому что в это время мы выступали в Сочи с «Анной Карениной», а в Москве все кастинги проводил Илья Авербух.

— А в целом художественным гимнасткам на льду помог бы их вид спорта? Или это вообще другое?

— Я знаю, что как артисткам балета, так и гимнасткам-художницам кататься на коньках крайне тяжело, потому что у них всегда оттянуты стопы. И здесь у них срабатывает это автоматически: они встают на подъем, сразу — на зубцы конька, и так можно упасть.

Конечно, у всех разные физические данные, но прикольно было бы, если бы сестры Аверины выступили. Может, в следующем сезоне получится, если будет продолжение «Ледникового периода».

«Щербакова никуда не уходила, просто долго отходила от болезни»

— Вы комментировали Гран-при Италии. Золото там завоевала Анна Щербакова, которая совершила настоящий камбэк, поднявшись с третьего места на первое после произвольной программы и исполнив четверной флип. Ожидали, что она сможет такое сделать, даже находясь не в самой лучшей форме в начале сезона?

— Мы не на словах, а на деле не один раз видели, как Щербакова в реальности проявляла свои бойцовские качества в спорте. Поэтому я абсолютно не удивлен.

И потом: «камбэк» — это когда ты ушел, тебя нет, а потом ты вернулся. А Щербакова никуда не уходила. Просто тренировалась, достаточно долго отходила от болезни. Чего удивляться, если она прыгает и четверной флип, и четверной лутц — какой камбэк? «Щербакова похожа на уставшую старуху, а Хромых переживет и конец света, как таракан» Ведущие самого популярного Youtube-канала о фигурном катании The Skating Lesson обсудили сенсационное... 09 ноября 22:50

— Майя Хромых стала второй, сделала два четверных, из которых один — в каскаде. Какое у вас впечатление от ее начала сезона? Какой у нее потенциал, на ваш взгляд? Может она побороться за олимпийскую тройку?

— Да, ведь у Майи есть элементы ультра-си. Когда нет ничего — ни тройного акселя, ни четверного, — вот тогда шансов практически нет. Хотя, конечно, какой-то шанс есть всегда, потому что не факт, что те прыжки, которые заявлены на бумаге, получатся у фигуристов в реальности. Порой ты можешь кататься с более простым набором и обойти тех, кто заявлял сложные прыжки, но пошли и не сделали. Но если мы рассматриваем абсолютно чистейшие прокаты у всех, то, конечно, те, у кого нет в программе ни тройных акселей, ни четверных в программе, им бесполезно бороться против тех, у кого это есть.

Поборется ли Хромых за Олимпиаду? Ну почему нет? Никто же не думал, что, выиграв все турниры начиная с 2018 года, Нэйтан Чен проиграет Skate America — но это произошло. Поэтому никогда не надо никого сбрасывать со счетов.

«Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись с Гран-при Японии»

— У Алены Косторной сейчас происходят какие-то метания — была смена обеих программ перед Гран-при Канады, потом тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что она прокатывает на тренировках меньше программ, чем все остальные. После этого Косторная удалила пост в Instagram, в котором благодарила своих тренеров. На ваш взгляд, насколько сложно справиться с такими проблемами на старте олимпийского сезона и как это может влиять на спортсмена?

— Для того, чтобы комментировать ситуацию Алены, надо реально понимать, что происходит в ее голове, что происходит внутри коллектива и только потом делать определенные выводы. Если честно, мне она понравилась.

Мне понравилось, что Косторная вернула себе тройной аксель. В прошлом году ей было сложно доехать до конца программы, то есть не было особой физической подготовки, а сейчас она выглядит более уверенной. Но все-таки хотелось бы увидеть ту Алену с двумя тройными акселями. Когда она выигрывала чемпионат Европы в 2020 году — это было действительно очень круто. «Нам не нужна от нее благодарность»: новый скандал в группе Тутберидзе Чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная, сменившая перед этапом Гран-при в Канаде обе... 10 ноября 15:42

Ее тоже не надо сбрасывать со счетов, потому что в реальности никто никогда не знает, как может повернуться та или иная ситуация. При большом стрессе во время отбора на Олимпиаду может случиться все что угодно. Щербакова, Косторная, Хромых, Александра Трусова, Дарья Усачева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — уже семь человек, которые будут претендовать на Олимпиаду. Никогда такого не было.

И мне нравится, что в нашей стране, в отличие от Канады или Америки (где ты занял первое или второе место на внутреннем чемпионате и тебя уже не могут убрать из команды), есть чемпионат России и потом еще — чемпионат Европы. Вот на чемпионат Европы едут те, кто отобрался в тройку на чемпионате России. А дальше — уже по результатам этих двух турниров и по результатам начала сезона — и формируется олимпийская команда.

И так жалко, когда кто-то не попадает на Олимпиаду. У нас любого вези — и будут первые три места на Европе и на мире. То есть глобально у наших девочек соревнования проходят только между собой.

Может, на секунду кто-то вклинится — и все. Такого никогда не было — и это очень радостно, но и очень печально, потому что кто-то не попадает на турниры, остается вне тройки, а время-то идет.

— Да, для российских одиночниц квот действительно мало. И хотелось бы спросить про Трусову: она в последний момент снялась с Гран-при Японии…

— Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира.

Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже.

Лучше долечиться спокойно. Для многих Олимпиада будет главным турниром сезона, но для наших девочек сейчас самый важный — чемпионат России (смеется).

— Многие высказывают опасения, что, если Трусова пропустит два турнира и долго не будет выступать, то начнет падать ее авторитет у судей… Тутберидзе не повторила ошибку, лишившую Медведеву золота Игр: Трусову сняли с Гран-при Японии Александра Трусова в последний момент снялась с Гран-при Японии, который пройдет... 08 ноября 17:28

— Да нет, вот Щербакова тоже потихонечку вливается в сезон. Она не участвовала в многочисленных турнирах серии «Б» в начале сезона. Спокойно подготовилась. А то, что она допустила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии (исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо дорогостоящего тройной лутц + тройной риттбергер из-за плохого выезда с первого прыжка. — «Газета.Ru»)... Слушайте, ну все мы люди и совершаем ошибки. Девочки тоже не роботы.

Но произвольная программа показала, что у Щербаковой все в порядке на данный момент. На тренировках в Италии она также прыгала четверной лутц. Как я понимаю, этот прыжок у нее пока чуть менее стабильный, чем флип, но вот, пожалуйста, четверной она сделала. У всех разные подходы.

Кому-то надо очень много соревноваться, соревноваться, соревноваться — так ты крепнешь и более уверенно себя чувствуешь. А кому-то нет. Для примера: я любил соревнования, мне вообще было в кайф. А Илья Кулик — нет. Вот ему прямо надо было минимум турниров, чтобы только к одному подготовиться. Так мне Татьяна Тарасова рассказывала. А я ей говорил: «Полетели!». Она: «Нет, ты еще не готов». Я: «Пожалуйста!». Она: «Леш, умоляю, не надо, ты сырой еще!». Я: «Нет, поехали». В итоге вытащил ее на Игры доброй воли за полгода до Олимпиады. Ну, третье место заняли (смеется).