«Государство тратило на него деньги»: российский фигурист с уникальным прыжком стал американцем

Российский фигурист Артур Дмитриев, который исполнял на тренировках самый сложный прыжок в мире — четверной аксель, вернулся на лед после почти трехлетнего отсутствия из-за травмы колена. Сменив гражданство, спортсмен принял участие в отборе на чемпионат США. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» посетовал на то, что государство вкладывается в развитие спортсменов, которые потом меняют гражданство, и заявил, что у Дмитриева больше нет шансов завоевать медаль на Олимпийских играх.

Неожиданное возвращение

29-летний россиянин Артур Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева-старшего, вернулся после трехлетнего отсутствия на соревнованиях и выступил в отборочном турнире к чемпионату США по фигурному катанию, квалифицировавшись в финал.

На четвертом этапе отбора на национальный чемпионат он занял третье место среди четырех участников, но сумел набрать достаточно баллов, чтобы квалифицироваться в финальный турнир, который пройдет в 2022 году.

Дмитриев, известный как первый фигурист, чисто выполнявший на тренировках четверной аксель, заявлял и в короткой, и в произвольной программах четверной тулуп, но на деле пока обошелся без «квадов».

В короткой программе он чисто исполнил каскад тройной флип + тройной тулуп, с ошибкой выехал с тройного акселя и упал с тройного лутца, оставшись на последнем месте. Ученица Плющенко дважды упала и проиграла Самоделкиной в битве за Кубок В Казани завершилась произвольная программа женщин на четвертом этапе Кубка России по фигурному... 10 ноября 16:51

А вот в произвольной он уже показал второй результат после явно выделявшегося в этой группе Ильи Малинина и смог подняться на итоговое третье место, совсем чуть-чуть уступив второму призеру соревнований.

Дмитриев-младший дважды скрутил тройные аксели, в том числе и в каскаде двойными риттбергером и тулупом, ошибся на выезде в каскаде тройной флип + тройной тулуп и сделал сольные лутц, флип, риттбергер и сальхов, избежав падений, но не обойдясь без помарок.

Кроме того, все вращения Дмитриева в обеих программах были оценены четвертым уровнем сложности, а дорожка шагов — вторым. В сумме он набрал 189,24 балла — результат достаточно скромный по современным меркам даже в женском одиночном катании.

Для сравнения, чемпион США Нэйтан Чен, имеющий в арсенале огромное количество четверных прыжков, на национальном первенстве — 2021 только в произвольной программе заработал больше баллов.

Со своим нынешним результатом в финале чемпионата США этого года Дмитриев был бы 16-м, опередив только двух участников.

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Впрочем, сам спортсмен с оптимизмом смотрит в будущее, хотя и не рассчитывает на попадание на ближайшие Олимпийские игры. В интервью «Спорт-Экспрессу» Дмитриев рассказал, что с 2019 года лечил травмированное колено, перенеся операцию, а потом неспешно восстанавливался, чтобы организм был полностью готов, а выступления не привели к новым травмам.

Спортивное гражданство фигурист сменил, так как в России уже не считался перспективным. По его словам, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не чинила препятствий для перехода, когда возник такой вариант.

По словам самого спортсмена, предложения он получал и от других стран, но выбрал Америку, несмотря на запредельную конкуренцию в «звездно-полосатой» сборной, так как в свое время начинал карьеру именно под флагом США, прежде чем оказался в группе Алексея Мишина. «Если бы Трусова усугубила травму ноги, то рисковала бы олимпийской сборной» Ведущий «Ледникового периода», олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал... 11 ноября 15:47

Сейчас поработавший с Мишиным, Татьяной Тарасовой, Еленой Буяновой, Николаем Морозовым, Александром Жулиным и собственным отцом Дмитриев-младший занимается в основном под руководством своей супруги — экс-фигуристки Екатерины Уколовой, хотя периодически работает и с матерью — Татьяной Дручининой, чемпионкой мира по художественной гимнастике и тренером-хореографом по фигурному катанию.

Катается Дмитриев в основном на массовом катании в Челябинске, но много работает в зале над растяжкой и хореографией, а также на тренажерах. В дальнейшем он, вероятно, отправится в США, где у него имеются варианты со льдом и специалистами для работы.

Фигурист, который в лучшей форме набирал хорошо за 200 баллов, рассчитывает постепенно прогрессировать и сейчас, усложняя контент.

Дмитриев-младший уверен и в восстановлении своего фирменного четверного акселя, который ему пока не удалось показать чисто на соревнованиях, и в появлении других прыжков в четыре оборота, но не загадывает насчет перспектив по результатам на соревнованиях.

«Признание нашей фигурной школы»

Для «Газеты.Ru» переход фигуриста под знамена сборной США прокомментировал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

«Ничего страшного в том, что происходит некая миграция спортсменов из одной страны в другую, нет. И в Россию тоже приезжали спортсмены из других стран, и в Америку, и в Канаду. Вспомним Олимпийские игры: у нас есть Татьяна Волосожар из Украины, американец Вик Уайлд, кореец Виктор Ан, — напомнил политик. — Они пришли к нам из других стран для того, чтобы усилить команду. Кто-то себя не мог реализовать на родине. И все они стали победителями Олимпийских игр, призерами чемпионатов и Кубков мира. Виктор Ан вообще привез к нам целую конькобежную дисциплину, до него не было больших результатов. А теперь мы побеждаем в Европе и в мире.

И из России иногда уезжают спортсмены. Они становятся невостребованными здесь по причине жесткой конкуренции. Любой спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры, но когда он не входит в состав сборной, это практически нереально, тем более в таком конкурентном виде спорта, как фигурное катание.

Дмитриев в последний раз выступал в 2018 году, особых успехов здесь у него не было. Но он по-прежнему мечтает выступать, побеждать, и в этом нет ничего зазорного. Сейчас появилась возможность, и ему можно только пожелать успехов. Я считаю, у него шансов нет на Олимпийских играх и чемпионатах мира, он все-таки уже немолодой парень. Но пусть попробует. «Даня просто подошел ко мне и поднял. Все офигели» Евгения Медведева и Даня Милохин исполнили трогательный номер в образах Ромео и Джульетты в седьмом... 11 ноября 14:52

Наша биатлонистка Анастасия Кузьмина по каким-то причинам не нашла места в основном составе сборной, уехала в Словакию и стала одним из мировых лидеров женского биатлона. А наши тренеры потом кусали локти. Что ж — не уследили. Ничего страшного нет, это жизнь, каждый спортсмен вправе по тем или иным причинам выбирать страну.

Другой вопрос, что страна тратит деньги на воспитание спортсменов или группы атлетов. Вкладывали в них, а потом они уезжают. Вот такого допускать, конечно, не хотелось бы. И сейчас в Госдуме будет рассматриваться вопрос компенсации за переход спортсменов из клубов. Непростая работа по этому закону, но тему все же подняли.

Вместе с тем я считаю, что, если американцы приглашают россиянина, то это признание школы фигурного катания России. И, с другой стороны, значит, американцы сейчас не являются лидерами, у них какой-то провал, поэтому зовут наших спортсменов».