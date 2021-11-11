«Светит реальный срок». Что совершил брат Хабиба по дороге в аэропорт

11 ноября двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман задержан сотрудниками МВД России по подозрению в наезде на полицейского при въезде на КПП аэропорта в Каспийске. Следственный комитет России по Дагестану завел уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В правоохранительных органах заявляют, что Нурмагомедов будет задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Юрист Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Усману может грозить реальный срок.

Новость о том, что Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево, появилась в Telegram-канале Baza.

Как утверждает источник, утром 11 ноября спортсмен вместе со своим коллегой Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву, но при въезде в аэропорт их машина сбила полицейского, стоявшего на КПП.

На кадрах видео можно разглядеть, как черную иномарку пытается остановить сотрудник правоохранительных органов, после чего его задевает машина.

Как отмечает Baza, причиной остановки автомобиля стало превышение скорости до 207 км/ч. Превышение попало на камеру регистратора, после чего полицейские остановили черную «Камри», в которой ехали Нурмагомедов и Идрисов.

Данный инцидент не помешал бойцам попасть на борт самолета, вылетавшего в Москву. По прилету Нурмагомедов был задержан сотрудниками МВД.

12 ноября Усман опубликовал фото в сториз Instagram из тренажерного зала со своими друзьями.

«Кто где, а мы в зале», — подписал снимок российский боец.

После чего добавил: «Не знаю, кто и что пишет, но, пожалуйста, успокоитесь уже. Закидали уже смс-ками, нормально все».

Однако впоследствии оказалось, что спортсмен лишь пытался успокоить подписчиков, выложив старые снимки: на заднем плане фотографии можно увидеть телевизор, где идет передача от 9 ноября, отмечает «Чемпионат.com».

Усман Нурмагомедов является бойцом промоушена Bellator. В профессиональной карьере он провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед.

На турнире Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве, он победил удушающим приемом финна Патрика Пиетилу.

По информации, опубликованной Telegram-каналом Mash, в данный момент состояние полицейского оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Сотрудник МВД находился в больнице с ушибами средней степени тяжести.

Также Mash сообщает, что за автомобилем, владельцем которого является Усман Нурмагомедов, числятся штрафы на сумму 29 800 рублей.

Магомеднаби Нурмагомедов, отец Усмана, заявил, что не обладает информацией о текущем местонахождении своего сына.

«Я от вас это впервые слышу. Ничего об этом не знаю», — приводит слова родственника Sport24.

После того, как спортсмен опубликовал две сториз в своем аккаунте Instagram, Baza подтвердила информацию о задержании бойца смешанных единоборств.

«Усман Нурмагомедов с другом действительно задержаны и находятся в аэропорту Шереметьево. Они сейчас находятся в терминале С. Обоих собираются задержать на 48 часов до избрания меры пресечения.

Фото из спортзала, которые Усман Нурмагомедов постит в инсте, старые и сделаны в Махачкале», — гласит текст поста в Telergam-канале.

Эту же информацию подтвердила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и неназванный источник в беседе с ТАСС.

«В аэропорту Шереметьево по прилету из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камил Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции», — заявил собеседник агентства.

Позднее Mash сообщил о том, что пострадавшего полицейского выпустили из больницы. У 39-летнего Алексея Назарова были диагностированы подкожная гематома головы и ушибы теменной области. Врачи оказали капитану полиции помощь и отпустили домой.

Адвокат и специалист в области уголовного права Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что брат экс-чемпиона UFC может получить реальный срок, если его вина будет доказана.

«Молодые люди совершили одно из двух преступлений, классифицирующихся либо по ст. 317 Уголовного Кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» или же по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». То, какая именно статья будет им вменяться, будет во многом зависеть от свидетельских показаний, от показаний самих подозреваемых, и от тех кадров, которые были запечатлены камерами наружного видеонаблюдения.

Говоря о статье 317 УК РФ, где речь идет о применении насилия в отношении представителя власти, наказание варьируется от 12 до 20 лет лишения свободы. То есть нижняя планка уже является сама по себе огромной.

Если речь пойдет о статье 318 УК РФ, то там наказание всего лишь до пяти лет лишения свободы. Конечно же, человек отделается условным сроком. Если дело будет рассматриваться по 317-й статье, то брату Хабиба Нурмагомедова будет светить реальный срок лишения свободы», — заявил Калинов.

Впоследствии стало известно, что Следственный комитет России по Республике Дагестан завел уголовное дело в отношении российского бойца. По данным ТАСС, дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальный срок наказания по этой статье — пять лет лишения свободы, однако возможен и штраф в размере до 200 тыс. рублей.