16 ноября 2021, 15:20 Спорт Второй шаг в Турине: Медведев обыграл Зверева в эпичном матче На итоговом турнир АТР Медведев обыграл Зверева 6:3, 6:7, 7:6 Андрей Иванов

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В матче второго тура Итогового турнира АТР в Красной группе встречались россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Первый сет россиянин выиграл сделав брей в первом же гейме. В двух остальных сетах игрок и ошибок не делали и в итоге дело закончилось двумя тай-бреками. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.