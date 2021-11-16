Второй шаг в Турине: Медведев обыграл Зверева в эпичном матче

В матче второго тура Итогового турнира АТР в Красной группе встречались россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Первый сет россиянин выиграл сделав брей в первом же гейме. В двух остальных сетах игрок и ошибок не делали и в итоге дело закончилось двумя тай-бреками. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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18:55
Медведев выиграл второй матч в группе и почти наверняка обеспечил себе путевку в полуфинал. А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
18:50
6:3, 6:7, 7:6 — таковы итоги этого матча. Только один брейк был в этом матче, его сделал Медведев в самом первом гейме.
18:50
Выигрывает этот матч Медведев! Завязалась перестрелка на задней линии, и в итоге Зверев пробил с бэкхенда в сетку.
18:49
Сначала достаточно остро пробивает справа по линии Даниил после подачи, а следующий удар в его исполнении уже летит навылет! Третий матчбол. 7:6.
18:48
Отыгрывает два матчбола Зверев. 6:6.
18:48
Эйс от Зверева. 6:5.
18:46
Отличный прием подачи от Медведева, четвертый подряд выигранный мяч и два матчбола! 6:4!
18:46
Еще одна грубейшая ошибка Зверева. Ему надо было попасть в корт, соперник уже помешать не мог, но немец сыграл в аут. 5:4!
18:45
Медведев четко все разыграл и сравнял счет! 4:4!
18:45
А теперь в простой ситуации, при ударе слева, Зверев бьет в сетку. 3:4!
18:44
И не попадает в корт Медведев в простой ситуации при ударе с задней линии. 2:4.
18:43
Проверяет Зверев на аут удар Медведева. Попал в самую линию Даня! 2:3!
18:42
Медведев не смог укоротить, но пошел к сетке и получил удар с лета. 1:3.
18:41
Отлично с приема атаковал Медведев, не был к этому готов немец! 1:2!
18:41
Обводящий удар с помощь сетки получился у Зверева! 0:2. Хотя инициатива была у Даниила.
18:40
Выходит вперед Зверев. 0:1.
18:39
Эйс! 6:6 и нас ждет второй сегодня тай-брейк!
18:39
Принял подачу Медведев, но Зверев сразу же красиво обвел. 40:15.
18:38
Владел инициативой Зверев, но грубо ошибся при не самом сложном ударе. 30:15.
18:37
30:0.
18:37
С прекрасной подачи начинает Зверев. 15:0.
18:36
Красивая косая подача и гейм завершен! Трудной было Дане, но вытащил он свою подачу! 6:5!
18:36
Хорошая подача и добивание со второго удара! Больше!
18:35
Подача проходит у Дани! 40:40!
18:35
Слева по линии играл Медведев — не попал. 30:40. Брейк-поинт у Зверева.
18:34
Ошибается Медведев. 30:30.
18:33
Бил в открытый угол площадки Зверев — аут. 30:15.
18:33
Подача прошла у Дани. 15:15.
18:32
Пошли оба к сетке, Зверев красиво сыграл с лета, а Даня ответил в сетку. 0:15.
18:31
А Зверев и вторую подачу кладет! Гейм! 5:5!
18:31
Не попал Зверев, будет вторая подача.
18:31
Эйс от Зверева, а Медведев требует повтор.
18:30
И снова подача хороша у Зверева, Медведев принимает с трудом, а немец вторым ударом добивает. 40:15.
18:29
С форхенда по линии отлично бьет Медведев! 30:15.
18:29
Подача и 30:0.
18:28
Долгая перестрелка с задней линии за Зверевым. 15:0.
18:26
А Зверев пытается сыграть обводящим ударом и не попадает. Гейм! 5:4!
18:25
А Медведев ошибается. 40:30. Нервничает он, разговаривает с судьей и требует повтора опять.
18:24
Проверка идет. Был ли аут? И снова решение не в пользу Медведева. 40:15.
18:23
В аут играет Зверев. 30:0.
18:23
А Медведев играет осторожно, предпочитая перестрелки с задней линии. 15:0.
18:22
И с подачи завершает немец этот гейм. 4:4! Очень упорный матч! Один брейк всего пока был, в самом первом гейме!
18:21
Классно сыграл Зверев под правую руку сопернику — 40:30.
18:21
А Даня пытается зацепиться. 30:30.
18:20
Опа! Двойную допускает Зверев на своей подачи при 15:0. Правда, тут же выходит вперед — 30:15.
18:16
И двумя подачами Даня забирает этот гейм! 4:3!
18:16
Пошел Даня к сетке и сравнял счет. 30:30.
18:16
Начинает уступать в скорости Медведев сопернику. 15:30.
18:15
Медведев сначала хорошо подал, а затем допустил ошибку. 15:15.
18:14
И опять подача. Гейм. 3:3. Интересно, что Зверев на своей подаче начинает шикарно подавать ближе к середине гейма, а не сразу.
18:14
Снова подача проходит у Зверева. 40:15.
18:13
Хороший резанный удар от Медведева, пошел он к сетке, а Зверев ошибся. 30:15.
18:13
И еще одна перестрелка завершается ошибкой Дани, он сыграл в аут. 30:0.
18:12
Очередная длительная перестрелка за Зверевым. 15:0.
18:10
1 час 56 минут продолжается матч.
18:09
Перестреливались с дальней линии игроки, а ошибается первым Зверев. Гейм. 3:2 в пользу Медведева.
18:08
По попадает с форхенда прямо в линию Зверев. 40:15.
18:08
Уверенно играют на своих подачах ребята. 40:0 повел Медведев. А Зверев спорит с судьями.
18:07
И еще эйс. Гейм за Зверевым, счет 2:2.
18:06
Долгая перестрелка с задней линии и ошибся в итоге Даня. 40:0.
18:04
Снова хорошая подача и убойный второй удар. 30:0.
18:03
С эйса начинает Зверев. 15:0.
18:02
Гейм. 2:1 Медведев ведет в решающем сете.
18:01
Эйс! 40:0!
18:00
А теперь Зверев играет в сетку. Подача у Дани не идет, но он хорош на задней линии. 30:0.
18:00
Ошибается Зверев, его удар не попадает в корт. 15:0.
17:59
Пошел к сетке Зверев и красиво укоротил мяч под сетку! 1:1!
17:58
Зверев сыграл в сетку. 40:30.
17:57
Снова Даня ошибается и играет в аут. 40:0.
17:57
А Зверев продолжает на своей подаче играть очень уверенно. 30:0.
17:55
И опять Медведев очень мощно и точно бьет с задней линии, Зверев в итоге играет в аут. Гейм. 1:0 Медведев повел.
17:55
А вот сейчас отличный розыгрыш от Медведева получился. И завершил атаку красивым ударом в противоход. 40:15.
17:54
В аут играет Зверев. 40:0.
17:53
Отлично начинает гейм Даня. Сначала подал хорошо, а затем образцово-показательно погонял соперника по корту. 30:0.
17:51
Надо успокоиться Медведеву. Очевидно, что момент с повтором на заступе его завел, а заведенный Даниил не всегда играет хорошо.
17:50
В аут играет Даня. Все, второй сет завершен, тай-брейк выиграл Зверев 7:3, во втором сете 6:7, па партиям счет равный — 1:1.
17:48
Смэшем звершает отличную атаку Зверев, Медведев только успел выставить ракетку. 3:6.
17:48
А Зверев продолжает подавать. 3:5.
17:48
И снова Медведев не спешит и заставляет Александра сыграть в сетку. 3:4.
17:47
Мощную атаку провел Медведев и Зверев в итоге сыграл в сетку. 2:4.
17:46
А Зверев два раза шикарно подает. 1:4!
17:45
Да, отдают очко Звереву, недоволен Даня. 1:2.
17:44
Спорный момент. Смотрят повтор на предмет заступа у Медведева во время подачи.
17:43
А теперь ошибся Медведев, ну сумев нормально пробить справа. 1:1.
17:42
Зверев срывает простейший удар у сетки. 1:0.
17:42
Отличная подача от Дани и гейм завершен! 6:6 во второй партии и нас ждет тай-брейк!
17:41
Ошибается Даниил. 40:30.
17:41
Спокойно и четко загонял Зверева по углам Даня, а затем уложил мяч в угол корта. 40:15.
17:40
Медведев попытался сыграть в противоход и уложить мяч в угол площадки — не попал. 30:15.
17:39
И опять Зверев принимает, но затем ошибается. 30:0.
17:39
Долго и осторожно обменивались соперники ударами с задней линии — ошибся Зверев. 15:0.
17:38
Итак, последний гейм второй партии. Далее либо тай-брейк, либо третий сет.
17:36
А теперь и подача пошла у Зверева. Две отличные подачи и гейм завершен. 5:6.
17:36
Если не идет подача у Зверева, то ошибается Медведев. 30:0.
17:34
И еще две шикарные подачи от Дани. Спокойно он выигрывает этот гейм, на своей подаче у него пока нет проблем во втором сете. 5:5.
17:33
Неудачный прием от Зверева и Медведев вторым ударом добивает. 30:15.
17:33
Сыграл в сетку Даниил в процессе перестрелки с задней линии. 15:15.
17:32
Отличная косая подача от Дани. 15:0. И вторым ударом он спокойно сыграл в противоход.
17:30
И еще одна подача. Четыре подряд мяча взял Зверев. И счет 4:5 в пользу немца, так пока никто и не сумел сделать брейк.
17:30
Эйс проходит у Медведева! 40:30.
17:29
Сорвался мяч с ракетки у Медведева. 30:30.
17:28
15:30. В аут сыграл Медведев, пытаясь попасть под линию.
17:27
И снова принял Даня, втянул Зверева в долгую перестрелку и затем загонял по углам. 0:30.
17:27
Отлично Медведев принял и повел на чужой подаче! 0:15!
17:26
И прекрасным укороченным, неожиданным для соперника, завершает гейм Даня. Снова под ноль. 4:4.
17:25
Отлично в угол пробил Медведев. 40:0.
17:25
Идеальный розыгрыш от Дани. Погонял соперника и заставил его ошибиться. 30:0.
17:24
Не принимает Зверев. 15:0.
17:22
И еще один эйс Зверева — гейм! 3:4! Второй раз в партии Медведев был близок к брейку, но пока оба игрока держат свою подачу.
17:22
Долгая перестрелка и Медведев чуть-чуть не попадает в угол корта под линию. Больше.
17:20
Отличный розыгрыш от Зверева, погонял, заставил Медведева поднять свечу и расстрелял пустой корт. Ровно.
17:20
Снова ошибка Зверева. Меньше.
17:19
Сетка играет за Медведева, извиняется он перед соперником. 40:40.
17:18
И еще эйс. 40:30.
17:18
Подача навылет. 30:30.
17:18
По линии играл Зверев, но не попал. 15:30.
17:17
Зверев хорошо начал гейм, а затем не укоротил не очень сложный мяч у сетки. 15:15.
17:16
Все. Гейм под ноль, очень быстро все закончилось. 3:3!
17:15
30:0.
17:15
Даниил не отстает от соперника. Эйс. 15:0.
17:13
А теперь подача включается, берет два мяча Зверев и заканчивает гейм. 2:3.
17:12
А Зверев на своей подаче очень хорош. Даже если Медведев принимает, немец играет очень уверенно. 30:0.
17:10
И гейм! Под заднюю линию кладет мяч россиянин! 2:2!
17:10
Две подряд отличные подачи от Даниила. 40:15.
17:09
Медведев на подаче. 15:15.
17:06
И еще одна! Гейм! Расподавался немецкий теннисист 1:2!
17:06
И еще одна отличная подача. 40:30.
17:06
На втором мяче рискнул Зверев и подача получилась неберущейся. 30:30.
17:05
А Медведев снова цепляется за чужую подачу. 15:30.
17:04
Зверев спорит с судьей, по его мнению мяч попал в аут. Но розыгрыш продолжался и он его проиграл. 0:15.
17:03
И эйсом завершает гейм Даня! 1:1!
17:02
Отлично атакует Медведев несколько раз подряд и в итоге Зверев играет в сетку. 40:0.
17:02
И Медведев умеет подавать. 30:0.
17:01
И снова эйс! Зверев повел в счете во втором сете — 0:1! А Медведев снова чуть было не сделал брейк в первом же гейме.
17:00
Еще один эйс у Зверева! Больше!
17:00
И эйсом отыгрывается. Ровно.
16:59
Зверев играет в аут прям в очень выгодной ситуации. Медведев укоротил из трудной ситуации, немец пошел к сетке и не обработал мяч. Меньше.
16:59
Подача приходит на помощь Звереву. Ровно.
16:58
И еще ошибка у Зверева грубая. Меньше.
16:58
Ровно. Ошибся Зверев при ударе справа.
16:57
Больше. Прошла подача у Зверева.
16:56
И тут же дважды Зверев ошибается, а Медведев, как обычно, прибавляет на решающих мячах. 40:40.
16:55
И еще одна отличная атака от Александра. Даня боролся и пару раз угадал, но Зверев берет очко. 40:15.
16:54
Отлично Зверев пробил слева в угол корта! 30:15.
16:53
Начинается второй сет. 15:15.
16:51
Снова перестрелка с задней линии, на этот раз все контролировал Медведев и довел розыгрыш до победы. 6:3 в первом сете, россиянин впереди в этом матче!
16:50
Двойной сетбол у Медведева. 40:15.
16:50
Эйс от Медведева. Пятый в этом матче при одном у соперника. 30:15.
16:49
Медведев вытащил несколько мощнейших ударов соперника, но в итоге сыграл аут. Роскошная атака от Зверева. 15:15.
16:48
Зверев принял первую подачу Медведва, но затем сыграл резанным ударом в сетку. 15:0. На партию подает Даня.
16:47
И теперь в аут играет Медведев. Под ноль берет свою подачу Зверев. 5:3.
16:47
Ошибка с приема. 40:0.
16:46
С форхенда в сетку сыграл Даня. 30:0.
16:46
Очень долгая перестрелка, хорошо Зверев погонял своего соперника по углам и в итоге положил мяч в угол корта. 15:0.
16:43
Отличный розыгрыш, в котором Зверев пробил между ног спиной к сетке, но Медведев выигрывает этот мяч и этот гейм! 5:2!
16:42
Хорошо разыграл этот мяч Зверев и в итоге Медведев сыграл в сетку. 30:15.
16:41
30:0. Медведев хорош на своей подаче.
16:40
Гейм. Теперь немец довольно легко берет свою подачу и счет становится 4:2.
16:39
Теперь Зверев играет удачно и берет очко. 40:15.
16:39
Принял Медведев, втянул соперника в перестрелку, затем сыграл укороченным и вышел к сетке! Отличный розыгрыш. 30:15.
16:38
Теперь Зверев очень мощно подает. 30:0.
16:36
И эйсом завершает этот гейм Медведев. 4:1!
16:35
В нужный момент Медведев включает подачу, которую, не может принять соперник. 40:15.
16:34
Отличный прием Зверева. 0:15.
16:32
Загонял Александр Даню по корту и в итоге Медведев пробил в аут. Гейм. 3:1.
16:32
Ошибается Медведев. 40:30.
16:30
Два очень затяжных розыгрыша, по одному каждый из спортсменов выиграл. 30:30. В первом случае более 30 ударов нанесли спортсмены.
16:29
По линии не попадает Медведев. 30:15.
16:28
Обмениваются ошибками спортсмены. 15:15.
16:26
Зверев играет в сетку и гейм остается за Медведевым! 3:0! Очень упорный матч, брейк-поинты есть в каждом гейме, но пока россиянин лучше играет на решающих мячах.
16:25
Медведев тут же два раза отлично подает и уже больше у него! Еще один брейк-поинт отыграл!
16:24
И еще одна ошибка. Меньше.
16:24
Ошибается Даня. 40:40.
16:24
Эффектно Зверев обвел пошедшего к сетке Медведева. 40:30.
16:23
Грубо ошибается на приеме Зверев, а затем Медведев отлично подает. 40:15.
16:22
15:15 начинается розыгрыш на подаче Медведева.
16:21
Отличная атака Медведева, пошел он к сетке и там выиграл это очко. Брейк на первой же подаче соперника! 2:0!
16:20
Двойная на подаче у Зверева. 30:40.
16:19
Если Даниилу удается принять то он втягивает Зверева в долгий перестрелки с задней линии и выигрывает их. 30:30.
16:18
Зверев тоже хорошо подает, не может Медведев принять. 30:0.
16:17
И эйсом завершает первый гейм россиянин! 1:0! Два брейк-поинта обыграл Даня.
16:16
Зверев хотел сыграть по линии, но попал в сетку. Больше.
16:16
Эйс! 40:40!
16:15
Медведев отыграл один брей-поинт. 30:40.
16:14
Зверев настойчиво бьет Медведеву под правую и достигает успеха. 15:40.
16:13
Поехали!
16:09
Медведев будет подавать первым.
16:05
Спортсмены вышли на корт, сейчас начнется разминка.
15:52
Спортсмены почти ровесники (Медведеву 25, Звереву на год меньше), у них одинаковых рост (198 см), схожий вес (83 против 86 кг), оба правши, на турнире игроки посеяны под вторым и третьим номерами.
15:50
Медведев и Зверев встречались между собой десять раз и одержали по пять побед. Причем россиянин победил в последних четырех поединках.
15:47
Это второй тур в Красной группе. Медведев в первом матче обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:7, 6:3, 6:4), Зверев выиграл первый сет у итальянца Маттео Берреттини (7:6), а во втором соперник снялся из-за травмы.
15:46
Матч начнется примерно в 16:00 по московскому времени.
15:45
В матче второго тура Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев сражается с представителем Германии Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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