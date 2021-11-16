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Спорт

Спор о вакцине. За что боец Хожиев убил доктора во время обеда

Боец ММА Хожиев арестован по обвинению в убийстве в США

7 ноября боец смешанного стиля из Узбекистана (ММА) Акмал Хожиев арестован по обвинению в убийстве медицинского сотрудника Мемориальной больницы Гуама в США. По версии следствия, причиной конфликта между мужчинами стал спор о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Знакомый Хожиева заявил, что пытался предотвратить трагедию, обратившись в полицию, но сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его просьбу.

Боец смешанных единоборств (MMA) Акмал Хожиев был арестован по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени с применением смертоносного оружия врача Мирана Рибати в Тамунинге, Гуам, США и нападении при отягчающих обстоятельствах второй степени с применением смертоносного оружия.

Трагедия состоялась 7 ноября. Guam Daily Post сообщает, что 27-летний боец и 42-летний доктор знали друг друга благодаря совместным занятиям в спортивном зале. В день убийства Рибати пришел домой к Хожиеву, чтобы пообедать.

Следствие считает, что во время обеда у мужчин возник спор относительно вакцинации от коронавируса. В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации.

Как сообщил свидетель, попытавшийся остановить спортсмена, спор перерос в драку. Хожиев задушил Рибати, а затем нанес свидетелю два удара по голове. Затем боец отправился на кухню, где взял кость с обеденного стола — ею он якобы совершил несколько ударов в шею доктора. Рибати попытался сбежать, но впоследствии Хожиев схватил нож и снова ударил им врача.

По информации MMA Junkie, на момент задержания Хожиев находился рядом с медиком, который лежал в луже собственной крови и уже был мертв. 27-летний боец сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

Погибший врач работал рентгенологом в Мемориальной больнице Гуама. Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.

В пресс-службе медицинского учреждения отметили, что погибший врач был предан своему делу.

«С тяжелым, потрясенным и опечаленным сердцем администрация Мемориальной больницы Гуама разделяет кончину одного из своих уважаемых врачей, доктора Мирана Рибати. Доктор Рибати был интервенционным рентгенологом, служа сообществу более трех лет.

Его талант был неоспорим и безупречен, его страсть не имела равной по силе, его хвалило множество пациентов. Его будет очень не хватать среди коллег, персонала и всего медицинского сообщества Гуама», — приводит текст некролога Pacific Daily News.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.

Бывший боец Bellator Джей Джей Амброуз несколько лет назад нанял Хожиева в свой финтес-клуб Steel Athletics в качестве тренера. Он заявил, что в последнее время у уроженца Самарканда возникли серьезные проблемы, и не удивился, услышав о жестокой ссоре между доктором и спортсменом.

Хожиев был уволен некоторое время назад после инцидента с избиением человека по ходу тренировочного занятия и угрозами клиентам. Амброуз, вместе со своей супругой, попытались предупредить людей об опасности, исходившей от бойца, и даже сообщил об этом в полицию.

На кадрах системы видеонаблюдения, появившейся в распоряжении издания Kuam News, видно, как Хожиев агрессивно толкает человека на землю, дважды сильно пинает его, прежде чем совершает попытку нанести очередной удар.

«Он был замечательным человеком. Мы сделали все возможное, чтобы предупредить людей, что Акмал больше не является тем Акмалом, которого мы знали как любящего и заботливого человека. Это очень тяжело, потому что я знаю, когда ты дружишь с двумя людьми, которые находятся в ссоре, ты не хочешь принимать чью-либо сторону. Ты хочешь находиться между ними посередине.

В данном случае Акмал серьезно нуждался в помощи, в этом и была проблема, никто не хотел протянуть ему руку помощи. Он все это время серьезно нуждался в помощи», — заявил 34-летний спортсмен, в настоящее время соревнующийся в One Fight Championship.

Также Амброуз сообщил, что занимался с погибшим медиком в одном зале.

«Мирана был потрясающим человеком Он, несмотря на тяжелую работу, находил время тренироваться и заботиться о своем здоровье и физической форме. Он был одним из тех врачей, которые идут впереди всех. Слышать о том, что он стал жертвой, грустно», — заявил экс-боец Bellator.

Очередное судебное заседание по данному делу запланировано на 19 ноября.

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