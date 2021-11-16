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Спорт

Против кирпичной стены: Цзю победил Иноуэ

Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ

17 ноября в австралийском Сиднее Тим Цзю вышел в ринг против японского бойца Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
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15:35

Вот таким получился этот вечер боев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:30

Цзю подчеркивает, что ему пора переходить на новый уровень. Метит Тим на самых серьезных соперников.

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15:28

«Этот парень как кирпичная стена, не знаю, кто смог бы его уронить... Наверное, кто-то из супертяжеловесов», — сказал Цзю-младший.

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15:26

120-107, 119-108, 120-107 — на троих судьи наскребли всего один раунд в пользу Иноуэ! То есть один арбитр отдал один раунд японцу, остальные — ни одного! Уверенная виктория Тима Цзю!

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15:25

Ждем вердикта. 120-107 будет, если все раунды отдадут Цзю, учитывая нокдаун в последнем.

15:23

Двенадцатый раунд. Рассек губу и отправил соперника в нокдаун Цзю! Тот показывал, что поскользнулся, но рефери не купился. После этого Тим работал агрессивнее и быстрее, пытаясь-таки завершить бой досрочно. И все же выстоял Иноуэ.

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15:19

Одиннадцатый раунд. Упал немного темп, а канва остается той же. Но даже в таком темпе несколько серьезных ударов провел Цзю.

15:14

Десятый раунд. Все в том же ключе. Много по корпусу работает Цзю, что существенно осложняет сопернику оборону.

15:11

Девятый раунд. В том же ключе продолжается бой. Но при этом Иноуэ по-прежнему держится. Он все раунды проиграл. Рассчитывать можно только на лаки-панч, но откуда он возьмется в таком бою?

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1:07

Восьмой раунд. Очень много попадает Цзю, и несколько раз он зарядил серьезнейшие удары в этом раунде. Очень тяжело Иноуэ, но держится, стоит.

15:03

Седьмой раунд. Отличный отрезок от Цзю. Сразу активно пошел вперед. Очень много пропускает Иноуэ, хотя удар пока что держит. Цзю его обрабатывал серьезно, а японец только разок хорошо попал в ответ. Тем не менее выстоял, и казалось, что раунд дойдет до конца спокойно, но тут Цзю попал и едва не дожал. Мало времени оставалось уже.

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14:59

Шестой раунд. Один раз попал наконец двойку японец в середине раунда. Это первое, что ему реально удалось в данном бою. Не хватает скорости Такеши. Цзю лучше, хотя показалось, что начал немножко уставать. Экватор поединка. Но развеял сам эти впечатления, выдав мощнейшую концовку раунда.

14:54

Пятый раунд. Оживился в начале раунда японец, поддавил Цзю, тем более сын Константина Цзю несколько раз не попал. Зато затем Тим несколько раз попал очень прилично, включая любимые апперкоты. В конце концов Иноуэ даже побегал, чуть ли не отвернувшись от соперника.

14:50

Четвертый раунд. Цзю вынуждает оппонента все время обороняться. Как только попробовал японец выбросить длинный правый боковой, сразу нарвался на точный ответ. Ну и апперкотами работает Тимофей уверенно. Пока все без вариантов. Тяжело будет японцу продержаться в таком режиме.

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14:46

Третий раунд. В середине раунда попал Цзю в углу очень неплохо. А еще раз уже в открытом пространстве чуть позже пробил блок Иноуэ. Заполировал все это Тим отличным апперкотом на последней минуте. Полное преимущество у младшего Цзю пока.

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14:42

Второй раунд. Цзю держит Иноуэ на дистанции и под контролем. Японец работает в блоке, как он любит, но пока без реальных обострений. К тому же при их попытке Цзю сразу попадает. Иноуэ смог разок зацепить апперкотом, но не более. Русский австралиец попал куда больше.

14:39

Первый раунд. Спокойное довольно начало, но Дзю поджимает. В середине раунда провел классную комбинацию, но остановился, увидев, что японец готов ответить. Еще очень хорошо Тим попал в концовке снизу с шагом в сторону. Первый отрезок за Цзю.

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14:35

Погнали!

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14:32

Данные оппонентов.

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14:31

Зал переполнен. Красиво.

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14:29

Цзю провел 19 боев в профессиональной карьере и выиграл все. 15 раз побеждал нокаутом. Но пока боксировал только в Австралии.

14:28

Тим Цзю идет!

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14:25

Выходит Иноуэ.

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14:24

Вот как выглядит главный трофей сегодняшнего главного поединка. Тим Цзю против Такеши Иноуэ!

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14:11

99-90, 100-89, 98-91 — единогласным решением арбитров побеждает Уэйд Райан! Он защитил титул чемпиона WBO International.

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14:07

Десятый раунд. Несколько хороших попаданий от Райана и в том числе нокдаун (хотя японец утверждал, что поскользнулся, а оппонент попал ему по затылку) подытожили бой. Райан выиграет, конечно.

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14:03

Девятый раунд. Фактически с закрытым глазом провел раунд Нвачукву. Пытался что-то сделать, сражался, но все под контролем у Райана.

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14:00

Восьмой раунд. Рассечение и гематома у Нвачукву. Даже доктор его осмотрел сейчас. А в остальном все по-прежнему.

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13:56

А Цзю и Иноуэ практически готовы.

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13:55

Седьмой раунд. Очень спокойно действует Райан. Иногда Нвачукву попадает, но австралиец тут же отвечает тогда своими попаданиями.

13:51

Шестой раунд. Нвачукву явно добавил. Райан почувствовал активность японца и разок смог его проверить. Но в целом Райан делает этот бой максимально незрелищным. Еще и бодает постоянно головой оппонента. Нвачукву на это отвечает игрой на публику.

13:47

Пятый раунд. Гоняется Нвачукву за Райаном, но тот не дает ничего сделать. Скучновато пока.

13:43

Четвертый раунд. Ничего прямо интересного не происходит. Очень спокойно работает Райан, сдерживая не самый богатый атакующий арсенал соперника и, видимо, забирая раунд за раундом.

13:39

Третий раунд. Райан поактивничал, но его серии в основном были неточными. Зато, когда Нвачукву пошел вперед, поймал его австралиец. Впрочем, на последней минуте японец разок попал хорошо и продолжил атаковать. По затылку ему попал Райан один раз, за что извинился. Нвачукву всячески эпатировал публику и соперника в концовке раунда, но при этом пропускал удары.

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1:35

Второй раунд. Продолжают прощупывать друг друга. Несколько раз опасно были близки друг к другу головами. Пока Райан держит все под контролем, но преимущество его, прямо скажем, невелико.

13:31

Первый раунд. Довольно скромное начало. Ничего особенного не произошло в первом раунде. Райан контролировал дистанцию и соперника, не позволив тому ничего сделать. Но и сам был не особенно активен.

13:27

Поеееехали!

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13:25

Забавно, что Нвачукву в своей карьере был бит Иноуэ, а Райан уступал Цзю.

13:23

Ну а защищать титул будет Уэйд Райан. Очень ярко и громко представил ринг-аннаунсер австралийца.

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13:21

Представляют участников следующего боя. Нэт Нвачукву поспорит за пояс WBO International в 10-раундовом поединке. Представляет Японию.

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13:17

Пока готовится следующий бой, нам показали взвешивание и дуэль взглядов Цзю и Иноуэ.

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13:09

С ринга Брауна проводила улыбающаяся супруга. Она, похоже, довольна, что муж заканчивает. «Спасибо, бокс», — сказал Браун напоследок.

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13:07

Браун поблагодарил всех, сказал, что хотел выиграть, но по этому бою понятно, что пора заканчивать карьеру. Вот такое заявление.

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13:05

Единогласным решением арбитров побеждает Хоган! 60-54 на всех трех карточках! Все шесть раундов каждый из арбитров отдал ирландцу.

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13:03

Шестой раунд. Так и не пошел ва-банк Браун. Старался, активничал, но ничего особенного не предложил оппоненту. Хоган победит, при этом оба не понесли особого ущерба.

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12:59

Пятый раунд. Все в том же ключе продолжается. Браун старается атаковать, но Хоган четче и быстрее. В целом бой примерно равный, но преимущество ирландца не вызывает сомнений.

12:54

Четвертый раунд. Кажется, выравнивается поединок. Хоган напромахивался в этом раунде, а вот Браун был поточнее и даже активнее. Интересно.

12:50

Третий раунд. Хоган по-прежнему лучше. Он быстрее и точнее, а еще свежее. В чем Брауна не обвинишь, так это в пассивности. Старается атаковать. В концовке раунда разок хорошо попал и провел концовку отрезка в атаке на эмоциях.

12:46

Второй раунд прошел в чуть более плотном контакте, что заставляло рефери почаще вмешиваться, разводя клинчи. Ирландец побыстрее и поточнее пока по-прежнему. И разница в скорости начинает становиться заметной.

12:42

Первый раунд прошел в режиме разведки. Немного поточнее и поактивнее был Хоган, что вряд ли должно удивлять, ведь Браун не выходил на ринг уже полтора года. Но в целом вполне равный поединок пока. Все интересное впереди.

12:39

Поееехали! Поединок стартовал.

12:38

Хогану (рекорд — 28-4-1) 36 лет, Брауну (42-7-2) — 39. Ирландец имеет семь нокаутов в карьере, у австралийца их было 18. Сегодняшний бой будет состоять из шести раундов. Если не завершится раньше, конечно.

12:35

Вечер начнется с поединка Денниса Хогана и Томми Брауна. Ирландец, кстати, в этом году боксировал с Тимом Цзю, но уступил 31 марта в пятом раунде техническим нокаутом. А вот боев с Брауном у Цзю-младшего не было, хотя он частенько боксировал с австралийцами.

12:30

Добрый день, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя между Тимом Цзю и японским бойцом Такеши Иноуэ. На кону будут стоять чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

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