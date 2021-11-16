Против кирпичной стены: Цзю победил Иноуэ

Вот таким получился этот вечер боев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Цзю подчеркивает, что ему пора переходить на новый уровень. Метит Тим на самых серьезных соперников.
«Этот парень как кирпичная стена, не знаю, кто смог бы его уронить... Наверное, кто-то из супертяжеловесов», — сказал Цзю-младший.
120-107, 119-108, 120-107 — на троих судьи наскребли всего один раунд в пользу Иноуэ! То есть один арбитр отдал один раунд японцу, остальные — ни одного! Уверенная виктория Тима Цзю!
Двенадцатый раунд. Рассек губу и отправил соперника в нокдаун Цзю! Тот показывал, что поскользнулся, но рефери не купился. После этого Тим работал агрессивнее и быстрее, пытаясь-таки завершить бой досрочно. И все же выстоял Иноуэ.
Одиннадцатый раунд. Упал немного темп, а канва остается той же. Но даже в таком темпе несколько серьезных ударов провел Цзю.
Десятый раунд. Все в том же ключе. Много по корпусу работает Цзю, что существенно осложняет сопернику оборону.
Девятый раунд. В том же ключе продолжается бой. Но при этом Иноуэ по-прежнему держится. Он все раунды проиграл. Рассчитывать можно только на лаки-панч, но откуда он возьмется в таком бою?
Восьмой раунд. Очень много попадает Цзю, и несколько раз он зарядил серьезнейшие удары в этом раунде. Очень тяжело Иноуэ, но держится, стоит.
Седьмой раунд. Отличный отрезок от Цзю. Сразу активно пошел вперед. Очень много пропускает Иноуэ, хотя удар пока что держит. Цзю его обрабатывал серьезно, а японец только разок хорошо попал в ответ. Тем не менее выстоял, и казалось, что раунд дойдет до конца спокойно, но тут Цзю попал и едва не дожал. Мало времени оставалось уже.
Шестой раунд. Один раз попал наконец двойку японец в середине раунда. Это первое, что ему реально удалось в данном бою. Не хватает скорости Такеши. Цзю лучше, хотя показалось, что начал немножко уставать. Экватор поединка. Но развеял сам эти впечатления, выдав мощнейшую концовку раунда.
Пятый раунд. Оживился в начале раунда японец, поддавил Цзю, тем более сын Константина Цзю несколько раз не попал. Зато затем Тим несколько раз попал очень прилично, включая любимые апперкоты. В конце концов Иноуэ даже побегал, чуть ли не отвернувшись от соперника.
Четвертый раунд. Цзю вынуждает оппонента все время обороняться. Как только попробовал японец выбросить длинный правый боковой, сразу нарвался на точный ответ. Ну и апперкотами работает Тимофей уверенно. Пока все без вариантов. Тяжело будет японцу продержаться в таком режиме.
Третий раунд. В середине раунда попал Цзю в углу очень неплохо. А еще раз уже в открытом пространстве чуть позже пробил блок Иноуэ. Заполировал все это Тим отличным апперкотом на последней минуте. Полное преимущество у младшего Цзю пока.
Второй раунд. Цзю держит Иноуэ на дистанции и под контролем. Японец работает в блоке, как он любит, но пока без реальных обострений. К тому же при их попытке Цзю сразу попадает. Иноуэ смог разок зацепить апперкотом, но не более. Русский австралиец попал куда больше.
Первый раунд. Спокойное довольно начало, но Дзю поджимает. В середине раунда провел классную комбинацию, но остановился, увидев, что японец готов ответить. Еще очень хорошо Тим попал в концовке снизу с шагом в сторону. Первый отрезок за Цзю.
Цзю провел 19 боев в профессиональной карьере и выиграл все. 15 раз побеждал нокаутом. Но пока боксировал только в Австралии.
Вот как выглядит главный трофей сегодняшнего главного поединка. Тим Цзю против Такеши Иноуэ!
99-90, 100-89, 98-91 — единогласным решением арбитров побеждает Уэйд Райан! Он защитил титул чемпиона WBO International.
Десятый раунд. Несколько хороших попаданий от Райана и в том числе нокдаун (хотя японец утверждал, что поскользнулся, а оппонент попал ему по затылку) подытожили бой. Райан выиграет, конечно.
Девятый раунд. Фактически с закрытым глазом провел раунд Нвачукву. Пытался что-то сделать, сражался, но все под контролем у Райана.
Восьмой раунд. Рассечение и гематома у Нвачукву. Даже доктор его осмотрел сейчас. А в остальном все по-прежнему.
Седьмой раунд. Очень спокойно действует Райан. Иногда Нвачукву попадает, но австралиец тут же отвечает тогда своими попаданиями.
Шестой раунд. Нвачукву явно добавил. Райан почувствовал активность японца и разок смог его проверить. Но в целом Райан делает этот бой максимально незрелищным. Еще и бодает постоянно головой оппонента. Нвачукву на это отвечает игрой на публику.
Четвертый раунд. Ничего прямо интересного не происходит. Очень спокойно работает Райан, сдерживая не самый богатый атакующий арсенал соперника и, видимо, забирая раунд за раундом.
Третий раунд. Райан поактивничал, но его серии в основном были неточными. Зато, когда Нвачукву пошел вперед, поймал его австралиец. Впрочем, на последней минуте японец разок попал хорошо и продолжил атаковать. По затылку ему попал Райан один раз, за что извинился. Нвачукву всячески эпатировал публику и соперника в концовке раунда, но при этом пропускал удары.
Второй раунд. Продолжают прощупывать друг друга. Несколько раз опасно были близки друг к другу головами. Пока Райан держит все под контролем, но преимущество его, прямо скажем, невелико.
Первый раунд. Довольно скромное начало. Ничего особенного не произошло в первом раунде. Райан контролировал дистанцию и соперника, не позволив тому ничего сделать. Но и сам был не особенно активен.
Ну а защищать титул будет Уэйд Райан. Очень ярко и громко представил ринг-аннаунсер австралийца.
Представляют участников следующего боя. Нэт Нвачукву поспорит за пояс WBO International в 10-раундовом поединке. Представляет Японию.
Пока готовится следующий бой, нам показали взвешивание и дуэль взглядов Цзю и Иноуэ.
С ринга Брауна проводила улыбающаяся супруга. Она, похоже, довольна, что муж заканчивает. «Спасибо, бокс», — сказал Браун напоследок.
Браун поблагодарил всех, сказал, что хотел выиграть, но по этому бою понятно, что пора заканчивать карьеру. Вот такое заявление.
Единогласным решением арбитров побеждает Хоган! 60-54 на всех трех карточках! Все шесть раундов каждый из арбитров отдал ирландцу.
Шестой раунд. Так и не пошел ва-банк Браун. Старался, активничал, но ничего особенного не предложил оппоненту. Хоган победит, при этом оба не понесли особого ущерба.
Пятый раунд. Все в том же ключе продолжается. Браун старается атаковать, но Хоган четче и быстрее. В целом бой примерно равный, но преимущество ирландца не вызывает сомнений.
Четвертый раунд. Кажется, выравнивается поединок. Хоган напромахивался в этом раунде, а вот Браун был поточнее и даже активнее. Интересно.
Третий раунд. Хоган по-прежнему лучше. Он быстрее и точнее, а еще свежее. В чем Брауна не обвинишь, так это в пассивности. Старается атаковать. В концовке раунда разок хорошо попал и провел концовку отрезка в атаке на эмоциях.
Второй раунд прошел в чуть более плотном контакте, что заставляло рефери почаще вмешиваться, разводя клинчи. Ирландец побыстрее и поточнее пока по-прежнему. И разница в скорости начинает становиться заметной.
Первый раунд прошел в режиме разведки. Немного поточнее и поактивнее был Хоган, что вряд ли должно удивлять, ведь Браун не выходил на ринг уже полтора года. Но в целом вполне равный поединок пока. Все интересное впереди.
Хогану (рекорд — 28-4-1) 36 лет, Брауну (42-7-2) — 39. Ирландец имеет семь нокаутов в карьере, у австралийца их было 18. Сегодняшний бой будет состоять из шести раундов. Если не завершится раньше, конечно.
Вечер начнется с поединка Денниса Хогана и Томми Брауна. Ирландец, кстати, в этом году боксировал с Тимом Цзю, но уступил 31 марта в пятом раунде техническим нокаутом. А вот боев с Брауном у Цзю-младшего не было, хотя он частенько боксировал с австралийцами.