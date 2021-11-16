Сенсации не случилось: Рублев уступил Джоковичу в двух сетах

Итоговый счет матча 6:3, 6:2 в пользу сербского теннисиста. А для Рублева все решится в пятницу, когда он встретится с норвежцем Каспером Руудом за выход в полуфинал.
Все! Эйсом заканчивает матч Новак Джокович и оформляет выход в полуфинал итогового турнира!
Djokovic to the semi-finals— ATP Tour (@atptour) November 17, 2021
@DjokerNole has made the final four in Turin after defeating Rublev 6-3, 6-2! #NittoATPFinals pic.twitter.com/BYnIzIAw42
2:5. Второй брейк в этом сете, четвертый в этой партии. Будет сейчас Джокович подавать на победу.
15:40. Профессор Джокович и студент Рублев сегодня сошлись в Турине. Такое чувство, что веры не хватает Андрею для того, чтобы навязать борьбу оппоненту.
15:30, с лета в линию попадает Джокович. Приспособился серб и к корту, и к сопернику. Отскок совсем не доставляет ему никаких проблем.
4:2, все очень легко сегодня получается у серба. Несильно ударил Джокович, но Андрей спасти мяч не смог.
30:15, не попадает Рублев с острого угла. Все-таки не хватает опыта Андрею в игре против лучшего теннисиста планеты.
Рублев так мощно пробил, что Джокович остался стоять на месте — сопротивление было бесполезно. Счет во втором сете 3:2, по-прежнему в пользу Джоковича.
И снова не принял Рублев. Джокович спокойно забрал свою подачу. Счет в первом сете — 3:1 в пользу серба.
Больше у Джоковича! А ведь Рублев загонял его разным углам и уже готовился праздновать выигранное очко, но серб каким-то чудом, едва не растянувшись в шпагате, сумел вытащить мяч из угла и послать его за спину россиянину! Брейкпоинт у Новака. Он торжествующе бьет кулаком воздух, арена ревет.
Рублев не стал отражать мяч, полагая, что он летит в аут, однако мяч приземлился в корте. 0:30.
Рублев на подаче. Завязывается о-о-очень долгая перестрелка, которая заканчивается опрометчивым выходом россиянина к сетке и красивой «свечкой» Джоковича ему за спину. 0:15.
И еще один эйс Новака! Серб легко забрал свою подачу. Счет во втором сете становится 1:1.
Джокович подал навылет и забрал первый сет в матче со счетом 6:3. При этом сам серб выиграл не очень много очков — скорее, Рублев ошибался в безобидных ситуациях.
Джокович подает на сет. Рублев принял мяч, начал активно навязывать свою игру, но в конце атаки не сумел попасть точно в уголок, немного отправив мяч в аут. Счет уже 30:0.
Рублев вышел к сетке и ошибся: Джокович спокойно принял мяч и перекинул его за спину россиянину, сделав брейк. Счет в первом сете — 5:3 в пользу серба.
Рублев на подаче. Здорово обхитрил Джоковича — пробил в противоход и попал точно по боковой линии. 15:0.
Еще один эйс в исполнении Джоковича — и он забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете становится 4:3 в пользу серба.
30:30! Рублев перехватил инициативу после отличного приема и развел Джоковича и мяч по разным углам.
30:15 — Джокович здорово попал подачей. Рублев не смог даже вернуть мяч на другую сторону корта.
Джокович на подаче. Он послал мяч со скоростью 200 км/ч — Рублев не справился. Однако затем уже серб не сумел попасть точно в уголок, отправив мяч в аут. 15:15.
Классная подача Рублева — и он выигрывает гейм на своей подаче! Счет в первом сете становится 3:3.
Рублев начинает с проигранного очка на своей подаче. Джокович заманил его в длинный размен ударами и неудобно пробил ему под левую руку. 0:15.
Джокович забрал этот гейм на своей подаче. Шикарно перевел мяч в противоположный от Рублева угол, тот уже не успел. Счет в первом сете стал 3:2 в пользу серба.
Ровно! Теперь Джокович ошибся на ровном месте, послав мяч в аут. У него уже шесть невынужденных ошибок.
Джокович на подаче, счет уже 15:15. Сначала Рублев не смог принять, а затем уже сам серб ошибся, послав мяч в аут.
Рублев забрал гейм на своей подаче! В концовке Джокович совсем перестал справляться с атаками россиянина. Счет в первом сете становится 2:2.
Ровно. Рублев мощно атаковал, и Джокович не смог толком отбить, отправив мяч далеко за пределы корта.
Больше у Джоковича — и брейкпоинт. Рублев снова допустил нелепую ошибку, послав мяч в сетку без какого-либо давления соперника.
40:30 — еще одна суперская подача от Рублева, невероятно мощная. У Джоковича не было шансов отбить.
30:30 — Рублев мощно подал, Джокович кое-как отбил, и можно было заканчивать гейм в свою пользу, но россиянин допустил невынужденную ошибку, отправив мяч в аут.
Ух, как мощно Рублев подал прямо под ноги Джоковичу! Тот кое-как попытался отбить, но лишь чиркнул ракеткой по корту. 15:0.
Джокович забрал гейм на своей подаче, спокойно забрав несколько очков с первого же удара. Счет в первом сете — 2:1 в пользу серба.
30:40 — Рублев шикарно попал прямо в левый уголок корта. Джокович не ожидал такого поворота событий.
15:30 — Джокович затащил Рублева в длинный розыгрыш и пробил ему глубоко под левую руку, выйдя вперед.
На этот раз Джокович здорово принял, навязал свою инициативу и послал мяч в противоположную от Рублева сторону корта — 15:15.
Джокович ошибся по длине в обычной ситуации! Рублев сделал брейк! Счет в первом сете 1:0 в пользу россиянина!
Вау! Рублев снова здорово принял подачу и вынудил Джоковича отбить в аут. 15:40! У россиянина — два брейкпоинта.
Рублев отлично принял подачу Джоковича, задал свой темп в розыгрыше и загонял серба по разным углам, пробив в недосягаемую для него часть корта — 0:15.
Рублев стартовал на этом Итоговом турнире с победы: в двух сетах одолел Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) за полтора часа. Кстати, Циципас снялся с соревнований из-за травмы локтя, желаем ему скорейшего восстановления! Вместо него сыграет Кэмерон Нори.
Джокович в первом матче разобрался с Каспером Руудом — 7:6 (7:4), 6:2.
It's Djokovic. It's Rublev.— ATP Tour (@atptour) November 17, 2021
First meeting. Who gets the win? #NittoATPFinals pic.twitter.com/nJgTjDygi4
Это первый матч между Рублевым и Джоковичем. Ранее в своей карьере россиянин одержал три победы над суперзвездами тенниса: над Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем. Может, удастся повторить и на этот раз?