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Спорт

Сенсации не случилось: Рублев уступил Джоковичу в двух сетах

Рублев проиграл Джоковичу на итоговом турнире АТР

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В матче второго тура Итогового турнира ATP россиянин Андрей Рублев уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в двух сетах — 3:6, 2:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:25

На этом все! Спасибо, что были с нами!

17:21

Итоговый счет матча 6:3, 6:2 в пользу сербского теннисиста. А для Рублева все решится в пятницу, когда он встретится с норвежцем Каспером Руудом за выход в полуфинал.

17:20

Все! Эйсом заканчивает матч Новак Джокович и оформляет выход в полуфинал итогового турнира!

17:19

40:30, ошибается Рублев, попадая в сетку. Матчбол у Джоковича.

17:18

30:30, еще один эйс, уже 13-й по счету в этой игре делает Новак.

17:18

15:30. Как же круто сейчас принял Андрей справа!

17:17

15:15, в аут попадает Джокович. Продолжается борьба в этой игре.

17:17

15:0, просто гениальный эйс оформляет первая ракетка мира.

17:16

2:5. Второй брейк в этом сете, четвертый в этой партии. Будет сейчас Джокович подавать на победу.

17:15

15:40. Профессор Джокович и студент Рублев сегодня сошлись в Турине. Такое чувство, что веры не хватает Андрею для того, чтобы навязать борьбу оппоненту.

17:15

15:30, с лета в линию попадает Джокович. Приспособился серб и к корту, и к сопернику. Отскок совсем не доставляет ему никаких проблем.

17:14

15:15, проходит вторая подача у Рублева.

17:13

4:2, все очень легко сегодня получается у серба. Несильно ударил Джокович, но Андрей спасти мяч не смог.

17:12

40:15, десятый эйс в этой игре оформляет Джокович.

17:11

30:15, не попадает Рублев с острого угла. Все-таки не хватает опыта Андрею в игре против лучшего теннисиста планеты.

17:10

15:15, после ошибки на первой подаче Новак отправляет мяч за линию.

17:09

15:0, шестой гейм во второй партии Джокович начинает уверенно.

17:07

Рублев так мощно пробил, что Джокович остался стоять на месте — сопротивление было бесполезно. Счет во втором сете 3:2, по-прежнему в пользу Джоковича.

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17:07

40:15 — Рублев пробил в неудобный для Джоковича угол.

17:06

Обидно: мяч задел трос и перевалился на сторону Рублева. 30:15.

17:06

Россиянин неожиданно здорово начинает на своей подаче. Два удара навылет — 30:0.

17:05

И снова не принял Рублев. Джокович спокойно забрал свою подачу. Счет в первом сете — 3:1 в пользу серба.

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17:04

40:0 — Рублев отбил в сетку. Совсем разладилась игра.

17:04

30:0 — опять Рублев не смог принять подачу Джоковича.

17:03

Джокович на подаче. И сразу же он бьет так, что Рублев отражает в аут — 15:0.

17:01

Джокович сделал брейк. Счет во втором сете — 2:1 в его пользу.

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17:00

Больше у Джоковича! А ведь Рублев загонял его разным углам и уже готовился праздновать выигранное очко, но серб каким-то чудом, едва не растянувшись в шпагате, сумел вытащить мяч из угла и послать его за спину россиянину! Брейкпоинт у Новака. Он торжествующе бьет кулаком воздух, арена ревет.

16:59

Ровно! Джокович глубоко принял подачу — в ноги Рублеву. А затем тот отправил мяч в аут.

16:58

40:30! Рублев перевернул ситуацию на своей подаче. Джокович не смог принять.

16:58

30:30! Рублев поймал Джоковича на противоходе и пробил точно в уголок.

16:57

Эйс россиянина! 15:30.

16:57

Рублев не стал отражать мяч, полагая, что он летит в аут, однако мяч приземлился в корте. 0:30.

16:56

Рублев на подаче. Завязывается о-о-очень долгая перестрелка, которая заканчивается опрометчивым выходом россиянина к сетке и красивой «свечкой» Джоковича ему за спину. 0:15.

16:55

И еще один эйс Новака! Серб легко забрал свою подачу. Счет во втором сете становится 1:1.

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16:54

Джокович подал навылет — 40:15.

16:54

И еще один прием в трос! Прямо невезение какое-то — 30:15.

16:53

Рублев принял мяч в трос — 15:15.

16:52

Джокович на подаче. Решил перекинуть Рублева, но переборщил с силой и послал мяч в аут. 0:15.

16:52

Россиянин забрал гейм на своей подаче. Счет во втором сете — 1:0 в его пользу.

16:51

40:30 — Рублев послал мяч в аут с бэкхенда.

16:51

40:15! Рублев интересно сыграл в противоход Джоковичу, так что тот не успел отбить.

16:50

Рублев начинает второй сет на своей подаче. Счет пока 15:15.

16:47

Джокович подал навылет и забрал первый сет в матче со счетом 6:3. При этом сам серб выиграл не очень много очков — скорее, Рублев ошибался в безобидных ситуациях.

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16:46

Рублев ошибся при ударе слева, снова аут. 40:0. У Джоковича три сетбола.

16:45

Джокович подает на сет. Рублев принял мяч, начал активно навязывать свою игру, но в конце атаки не сумел попасть точно в уголок, немного отправив мяч в аут. Счет уже 30:0.

16:44

Рублев вышел к сетке и ошибся: Джокович спокойно принял мяч и перекинул его за спину россиянину, сделав брейк. Счет в первом сете — 5:3 в пользу серба.

16:43

Еще один обидный промах Рублева на ровном месте — 30:40. Брейкпоинт у Джоковича.

16:43

Блестящий эйс Рублева! 30:30.

16:42

Рублев ошибся в безобидной ситуации и послал мяч в аут — 15:30.

16:42

15:15 — Джокович с короткого замаха попал точно в заднюю линию.

16:40

Рублев на подаче. Здорово обхитрил Джоковича — пробил в противоход и попал точно по боковой линии. 15:0.

16:39

Еще один эйс в исполнении Джоковича — и он забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете становится 4:3 в пользу серба.

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16:39

40:30 — Джокович попал точно по боковой линии, эйс.

16:38

30:30! Рублев перехватил инициативу после отличного приема и развел Джоковича и мяч по разным углам.

16:37

30:15 — Джокович здорово попал подачей. Рублев не смог даже вернуть мяч на другую сторону корта.

16:37

Джокович на подаче. Он послал мяч со скоростью 200 км/ч — Рублев не справился. Однако затем уже серб не сумел попасть точно в уголок, отправив мяч в аут. 15:15.

16:36

Классная подача Рублева — и он выигрывает гейм на своей подаче! Счет в первом сете становится 3:3.

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16:35

40:30 — Рублев четко исполнил смэш, с лета отправив мяч в неудобный угол для Джоковича!

16:35

30:15! Джокович не угадал направление подачи Рублева и оказался бессилен.

16:34

Рублев здорово пробил справа! 15:15.

16:33

Рублев начинает с проигранного очка на своей подаче. Джокович заманил его в длинный размен ударами и неудобно пробил ему под левую руку. 0:15.

16:31

Джокович забрал этот гейм на своей подаче. Шикарно перевел мяч в противоположный от Рублева угол, тот уже не успел. Счет в первом сете стал 3:2 в пользу серба.

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16:30

Больше у серба. Он попал точно по линии, а вот Рублев не угадал направление подачи.

16:30

Ровно! Теперь Джокович ошибся на ровном месте, послав мяч в аут. У него уже шесть невынужденных ошибок.

16:29

40:30 — Рублев рискнул и ошибся, мяч совсем чуть-чуть пересек линию корта.

16:28

30:30! Джокович ошибся при ударе справа. Мяч ушел за пределы корта.

16:28

У Рублева сорвался мяч с ракетки и улетел в аут — 30:15.

16:27

Джокович на подаче, счет уже 15:15. Сначала Рублев не смог принять, а затем уже сам серб ошибся, послав мяч в аут.

16:26

Рублев забрал гейм на своей подаче! В концовке Джокович совсем перестал справляться с атаками россиянина. Счет в первом сете становится 2:2.

16:26

Ровно. Рублев мощно атаковал, и Джокович не смог толком отбить, отправив мяч далеко за пределы корта.

16:25

Больше у Джоковича — и брейкпоинт. Рублев снова допустил нелепую ошибку, послав мяч в сетку без какого-либо давления соперника.

16:25

Эх, Рублев попал в сетку в безобидной ситуации! 40:40.

16:24

40:30 — еще одна суперская подача от Рублева, невероятно мощная. У Джоковича не было шансов отбить.

16:24

30:30 — Рублев мощно подал, Джокович кое-как отбил, и можно было заканчивать гейм в свою пользу, но россиянин допустил невынужденную ошибку, отправив мяч в аут.

16:23

Вторая отличная подача Рублева! 30:15.

16:23

Ух, как мощно Рублев подал прямо под ноги Джоковичу! Тот кое-как попытался отбить, но лишь чиркнул ракеткой по корту. 15:0.

16:21

Джокович забрал гейм на своей подаче, спокойно забрав несколько очков с первого же удара. Счет в первом сете — 2:1 в пользу серба.

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16:20

40:15 — Джокович мощно подал, и Рублев отбил в аут.

16:20

30:15! Рублев грамотно вышел к сетке и отправил мяч в неудобный для Джоковича угол.

16:20

30:0. Джокович шикарен на подаче.

16:19

Джокович здорово начал на своей подаче — 15:0. Рублев не смог толком принять.

16:18

Джокович сделал брейк и забрал этот гейм. Счет в первом сете — 1:1.

16:18

30:40 — Рублев шикарно попал прямо в левый уголок корта. Джокович не ожидал такого поворота событий.

16:17

15:40 — Рублев допустил двойную ошибку! У Джоковича — двойной брейкпоинт.

16:17

15:30 — Джокович затащил Рублева в длинный розыгрыш и пробил ему глубоко под левую руку, выйдя вперед.

16:16

На этот раз Джокович здорово принял, навязал свою инициативу и послал мяч в противоположную от Рублева сторону корта — 15:15.

16:15

Рублев на подаче. Россиянин мощно подал, и Джокович не смог принять — 15:0.

16:14

Джокович ошибся по длине в обычной ситуации! Рублев сделал брейк! Счет в первом сете 1:0 в пользу россиянина!

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16:13

Вау! Рублев снова здорово принял подачу и вынудил Джоковича отбить в аут. 15:40! У россиянина — два брейкпоинта.

16:13

Россиянин отлично принял подачу и мощно ответил — Джокович отбил в сетку. 15:30.

16:13

Рублев не угадал, куда Джокович будет подавать, и легко проиграл очко — 15:15.

16:12

Рублев отлично принял подачу Джоковича, задал свой темп в розыгрыше и загонял серба по разным углам, пробив в недосягаемую для него часть корта — 0:15.

16:11

Матч стартовал! Желаем удачи Рублеву и ждем яркой игры. Джокович начинает на подаче.

16:10

Вовсю идет разминка Рублева и Джоковича.

16:05

Таблица «зеленой» группы. Джокович и Рублев лидируют.

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16:00

Оба теннисиста уже на арене в Турине!

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15:55

Рублев стартовал на этом Итоговом турнире с победы: в двух сетах одолел Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) за полтора часа. Кстати, Циципас снялся с соревнований из-за травмы локтя, желаем ему скорейшего восстановления! Вместо него сыграет Кэмерон Нори.

Джокович в первом матче разобрался с Каспером Руудом — 7:6 (7:4), 6:2.

15:50

Это первый матч между Рублевым и Джоковичем. Ранее в своей карьере россиянин одержал три победы над суперзвездами тенниса: над Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем. Может, удастся повторить и на этот раз?

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters
15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В матче второго тура Итогового турнира ATP россиянин Андрей Рублев сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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