Сенсации не случилось: Рублев уступил Джоковичу в двух сетах

15:50

Это первый матч между Рублевым и Джоковичем. Ранее в своей карьере россиянин одержал три победы над суперзвездами тенниса: над Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем. Может, удастся повторить и на этот раз?