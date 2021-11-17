Тестостерон не важен. Как изменятся правила МОК для транс-персон

12 ноября исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил проект, направленный на обеспечение каждому спортсмену возможности соревноваться на самом высоком уровне при отсутствии какой-либо дискриминации. По мнению авторов, новые правила помогут содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для большинства спортсменов. Теперь уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал документ, который поясняет принципы участия трансгендерных персон в спортивных соревнованиях.

Разработка этого документа длилась более двух лет. Организация провела консультации с более чем 250 спортсменами, представителями Международных федераций и других спортивных организаций, а также экспертами в области прав человека, юриспруденции и медицины.

Основным посылом, побудившим разработать данный документ, авторы называют желание обеспечить каждому атлету доступ к спорту без дискриминации и стремление к тому, чтобы ни один участник не имел несправедливого или непропорционального преимущества перед другими во время состязаний на высшем уровне.

По мнению авторов, новые правила помогут содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для всех, кто участвует в соревнованиях элитного уровня, в соответствии с принципами, закрепленными в Олимпийской хартии. «Медведева сразу сказала, что будет хейтером Милохина» Продюсер «Ледникового периода», серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья... 18 ноября 16:45

Концепция включает в себя десять принципов, ключевыми из которых являются инклюзивность, предотвращение вреда, отсутствие дискриминации, справедливость, отсутствие преимущества у кого-либо из спортсменов, приоритетность здоровья и право на частную жизнь. Документ издан в рамках мер, принятых МОК для содействия гендерному равенству и интеграции.

Помимо этого, спортивным организациям в каждой стране также необходимо будет учитывать конкретные этические, социальные, культурные и правовые аспекты, которые могут иметь значение в их контексте.

Каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях независимо от гендерной идентичности.

Основным нововведением является тот факт, что уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества между атлетами.

Стоит упомянуть, что МОК не в состоянии издавать правила, определяющие универсальные критерии отбора для каждого вида спорта или дисциплины в национальных юрисдикциях, вследствие чего полномочия на формирование этих правил были переданы федерациям.

Таким образом, резолюция МОК, принятая в 2015 году, которая позволяла транс-женщинам выступать в женских спортивных командах независимо от того, какой гендер им был приписан при рождении, при уровне тестостерона ниже определенного значения, была признана устаревшей. «Стула под рукой не оказалось». Новый инцидент в семье Кокорина Бизнесмен Руслан Валитов поссорился с руководителем IT-компании SearchInform Львом Матвеевым. Кроме того... 18 ноября 11:58

При условии соответствия критериям отбора, спортсменам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях в категории, которая наилучшим образом соответствует их самоопределяющейся гендерной идентичности.

МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола, и утверждает, что критерии отбора должны быть установлены и внедрены справедливо и таким образом, чтобы спортсмены систематически не исключались из соревнований на основе их гендерной идентичности, физической внешности и/или различий в поле.

Напомним, что первой в истории транс-женщиной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках летних Играх 2020 года в Токио.

Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Также Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго, став первой транс-персоной, которая получила награду премии OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю учебного заведения. Нет Дзюбы, есть результат. Как Карпин изменил сборную России Сборная России под руководством Валерия Карпина не смогла пробиться на чемпионат мира... 17 ноября 13:24

Добавим, что очередное заседание, посвященное теме защиты прав трансгендерных персон в спорте, состоится в рамках обсуждения Спортивных резолюций 7 декабря 2021 года. МОК также не планирует останавливаться на достигнутом, и планирует организовывать образовательные программы, включая вебинары, которые могут оказать поддержку трансгендерным атлетам, начиная уже с Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.