Навстречу Италии и Португалии. Что ждет сборную России в стыках

Заняв второе место в группе Н европейской квалификации на чемпионат мира по футболу — 2022, сборная России не попала в Катар напрямую, но продолжит борьбу за путевку. Теперь весной 2022 года состоится стыковой турнир. «Газета.Ru» рассказывает, как он пройдет и что в нем ждет национальную команду России.

Жесткий отбор

Европу долгие годы представляют большее количество сильных национальных сборных, чем любую другую часть света, но политика Международной федерации футбола (ФИФА) направлена на то, чтобы предоставить максимально возможное число квот всем континентам.

Это приводит к тому, что европейские квоты не увеличиваются и даже периодически сокращаются, в то время как число участников мундиаля неизменно растет.

Так, уже в 2026 году в финальной части мирового форума встретятся 48 команд вместо нынешних 32-х. То есть число участников вырастет в полтора раза. И при этом Европа получит всего три дополнительные квоты и сможет делегировать на турнир 16 команд, а не 13, как сейчас.

Для сравнения, Африка получит увеличение сразу на четыре места и отправит в Канаду, США и Мексику целых девять сборных, то есть увеличит представительство почти в два раза.

От трех до четырех мест добавится Азии (сейчас оттуда квалифицируются на ЧМ напрямую четыре команды, а пятая может пройти через межконтинентальные стыки), от двух до трех дополнительных позиций получит КОНКАКАФ (сейчас от Северной и Центральной Америки в турнир попадают три или четыре сборные), наконец, впервые гарантированное место в турнире будет дано Океании.

Разве что южноамериканцы могли бы чувствовать себя несколько обиженными, так как у них было четыре с половиной квоты, а станет шесть. Но для конфедерации из десяти членов иметь 60-процентное представительство на мундиале — роскошный вариант.

Вот и получается, что европейские отборы на чемпионат мира превращаются в страшную рубку, где нет места сантиментам.

Структура стыков

На этот раз все команды в УЕФА были разбиты на десять подгрупп, победители которых напрямую попадали в Катар-2022. В стыковой же турнир отправлялись все занявшие вторые места сборные и две команды, не попавшие в своих подгруппах в топ-2, но показавшие ранее лучшие результаты в Лиге наций УЕФА (очередь составлялась из победителей групп в этом турнире по дивизионам, а в них по числу набранных очков по убыванию).

Таким образом, с окончанием последних матчей групповой стадии европейской квалификации окончательно определились все 12 участников стыкового турнира.

Раньше все стыки в отборах на чемпионаты мира и Европы были обычными двухматчевыми противостояниями в парах команд. Победители пробивались в финальный турнир.

Теперь формат будет новый. 12 сборных будут разбиты на три плей-офф по четыре команды и сыграют в них турниры с полуфиналами и финалами. Все противостояния пройдут в один матч, а три победителя и отправятся в Катар. Стыковой турнир состоится весной.

Соперники России

Теперь более предметно посмотрим, что ждет весной сборную России. Жеребьевка стыков должна пройти 26 ноября, и ее российские болельщики будут ждать с замиранием сердца, так как зависит от нее слишком многое.

К сожалению, все сложилось так, что в итоге оппонент может оказаться даже серьезнее, чем Хорватия, с которой нашу сборную в последнем туре устраивала ничья. В стыках же нужно будет обязательно побеждать.

Вот полный список участников турнира. Через вторые места в группах в них попали Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония и Украина.

Как победители подгрупп Лиги наций борьбу продолжат Австрия и Чехия из Лиги Б. Тут особенно обидно должно быть Венгрии, которая также выиграла свою подгруппу во втором по силе дивизионе турнира, но уступила по дополнительным показателям.

С Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом Россия точно не сыграет в полуфинале, так как благодаря хорошему количеству набранных в отборе очков вместе с ними попала в число сеянных при жеребьевке.

С Украиной команде Валерия Карпина сыграть не доведется ни на одной стадии стыков, поскольку эти сборные УЕФА старательно разводит по политическим причинам.

Таким образом, в полуфинале главной команде страны достанется кто-то из этой компании: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия.

Все соперники выглядят в целом проходимыми, хотя ни с кем из них точно не будет просто. При этом важно, что Россия из-за попадания в посев будет хозяйкой поля в полуфинальной встрече.

А вот дальше начинаются проблемы. При жеребьевке сразу определится четверка, в которую мы попадем, и в ней может оказаться любая из других сеяных сборных.

Оптимальным вариантом тут, наверное, выглядит Шотландия, поскольку наши футболисты ее регулярно обыгрывают, в том числе и уверенно в отборе на последний чемпионат Европы. Не выглядят особенно страшными и шведы с Уэльсом, но с ними статистика встреч в последнее время не такая радостная.

А вот Португалия и Италия — два последних чемпиона Европы — кажутся приговором. Причем и те, и другие занимали первые места перед заключительным туром в своих группах.

Но португальцев буквально укатали на их поле сербы (2:1), а итальянцы, не сумев удержать преимущество в предпоследнем туре в домашней встрече против Швейцарии (1:1), свели к нулевой ничьей встречу с Северной Ирландией в Белфасте и пропустили альпийцев вперед в заочной борьбе.

Впрочем, Сербия и Швейцария, выглядящие слабее грандов по именам, на поле представляют сейчас страшную силу, так что попасть на них было бы не сильно приятнее.

Самое интересное, что жеребьевка может сложиться и таким образом, что итальянцы и португальцы окажутся в одном квартете, и тогда на мундиале в Катаре сможет сыграть в лучшем случае только одна из этих команд.

Ну а сборной России нужно надеяться на благосклонность жребия и показывать свой абсолютный максимум весной, тогда шанс доехать до Катара не в качестве туристов еще сохранится.