Ученица Тутберидзе выполнила уникальный прыжок, но проиграла подопечной Плющенко

12:24

Яна Ливенцева из Москвы начала очень хорошо, прыгнула тройной флип и почти чистый тройной лутц, но затем ей по сути не засчитали второй тройной лутц, очень сильно заминусован тройной сальхов, да и каскады в конце были не самые сложные и с помарками. За произвольную — 89.17. Сумма — 137.06. Яна проиграла Сарновской почти 6 баллов.