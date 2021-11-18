Ученица Тутберидзе выполнила уникальный прыжок, но проиграла подопечной Плющенко

Отметим, что Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях! Она дважды заходила на этот прыжок, в каскаде все получилось, а вот отдельно она его выполнить не смогла.
Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева выступила неудачно. Сначала была ошибка на тройном акселе, затем падение с тройного риттбергера. Позже спортсменка упала на тройном лутце. В произвольной она уступила сопернице 14 баллов, набрав 133.59 балла. Но по сумме побеждает! Всего три балла она выиграла у Петросян! 216.64 — итоговый результат победительницы!
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян откатала свой программу. Космос! Сразу же каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа, затем, правда, было падение с четверного риттбергера, но остальные прыжки и каскады — идеальны и с хорошими плюсами. 147.15 баллов за произвольную, почти на 20 больше, чем у Самодуровой. И плюс 25 она привозит сопернице по сумме — 213.26!
Недовольна своим выступлением Софья Самодурова. Не выпрыгнула она тройной риттбергер, эта ошибка может стать роковой. По итогам произвольной Софья совсем немного выиграла у Шульской — 124.89. В сумме у спортсменки 188.39 баллов и она становится лидером.
Неудачно выступила Дарья Третьякова из Омской области. Жесткое падение на тройном лутце, не прыгнула она тройной флип, выкрутив только один оборот. Затем спортсменка собралась, удачно исполнила все каскады, но оценка не высокая. Четвертое место по итогам произвольной — 99.00 баллов. Сумма — 158.55. Дарья становится третьей.
Зал взрывается после выступления Ксении Гущиной, она представляет Пермский край и выступает в родных стенах. И аплодисмены заслужены! Отличное выступление, сложная программа, чистые прыжки. Гущина сделала даже тройной каскад (лутц+тулуп+риттбергер). Отлично прыгнула тройные флип и риттбергер. За произвольную — 118.99 балла, это второй результат. По сумме (177.73) она совсем чуть-чуть проиграла Шульской.
Блестяще выступает Валерия Шульская из Оренбургской области! Сложная программа, почти идеально ее откатала спортсменка. Почти все элементы — заплюсованы судьями. Если бы падение на тройном лутце, вообще было бы шикарно! Но и этого достаточно, чтобы показать лучший результат в произвольной — 121.81 и стать лидером по сумме — 179.83! Более 25 баллов она выигрывает у преследовательниц!
Лиана Галяува из Свердловской области недовольна своим выступлениям. По технике она проиграла лидерам. Было жесткое падение на тройном лутце, но при этом она чисто выполнила каскад тройной тулуп+тройной сальхов, чисто прыгнула тройной сальхов. Очень долго судьи считали ее баллы, в итоге за произвольную дали 89.17 (четвертый результат), а по сумме (144.65) фигуристка заняла третье место.
Виолетта Филонец из Москвы очень хорошо начала, прыгнула два тройных прыжка, а затем упала сначала на каскаде двойной аксель+тройной тулуп, а затем сразу же завалила тройной сальхов. В произвольной она только третьей результат показала — 93.83. А по сумме — 145.91 — становится второй.
Мария Гречихина из Нижегородской области упала на тройном тулупе, но в целом настроение у нее хорошее. Остальные прыжки были почти все с минусами от судей, но совсем небольшими. Программа сложная и спортсменка с ней справилась. 101.50 балла за произвольную она получает. Сумма — 101.50. У нас новый лидер.
Софья Чаплыгина из Краснодарского края начала с падения на тройном риттбергере, но затем собралась и прыгнула почти все пусть и помарками, но в целом чисто. Явная ошибка была только на тройном тулупе. По технике спортсменка показала результат далекий от лидера. И плачет Софья. За произвольную — 88.87 балла. Сумма — 139.08. Она только вторая.
Яна Ливенцева из Москвы начала очень хорошо, прыгнула тройной флип и почти чистый тройной лутц, но затем ей по сути не засчитали второй тройной лутц, очень сильно заминусован тройной сальхов, да и каскады в конце были не самые сложные и с помарками. За произвольную — 89.17. Сумма — 137.06. Яна проиграла Сарновской почти 6 баллов.
София Сарновская из Москва достаточно сложную программу показала и по технике, конечно, она первая. Хотя без помарок не обошлось. Но прыгнула несколько тройных прыжков, сделала два каскада три+два. За произвольную — 96.15 баллов. Сумма — 143.04. Разрыва пока большие между спортсменками.
Ксения Окладникова из Красноярского края хорошо сделала два каскада, прыгнула тройной тулуп, но упала на тройном сальхове и с грубой ошибкой сделала двойной аксель. Недовольна она, хотя тренер говорит, что молодец. За произвольную — 85.54 балла. Сумма — 130.64.
Елизавета Шорохова по технике показала баллы повыше, как и предыдущая спортсменка. Упала на тройном лутце, с минусом сделала тройной тулуп, плюс не получился один из каскадов. За произвольную — 72.71 балла. Сумма — 113.93.
Не самое лучшее выступление. Только тройной лутц у спортсменки получился нормально, двойной аксель она прыгнула с помаркой, на тройном риттбергере упала. Каскад из двойного риттбергера и двойного тулупа засчитан, но не заплюсован. 67.36 — оценка за произвольную. Сумма — 104.51.
Софья Муравьева выиграла короткую программу набрав 83.05 балла. На втором месте Аделия Петросян — 66.11. На третьем месте — Софья Самодурова — 63.50.