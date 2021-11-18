Овечкин в кризисе, но «Вашингтон» побеждает

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Российский голкипер Илья Самсонов, чей старт в нынешнем сезоне трудно назвать удачным, одержал вторую победу подряд, став при этом первой звездой игры, сохранив свои ворота в неприкосновенности. А вот у Александра Овечкина наметилась черная полоса — капитан «столичных» не может забить уже на протяжении трех матчей подряд, с каждым днем все сильнее отставая от лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Обе команды подошли к матчу в примерно равной форме — калифорнийцы проиграли прошлый матч «Виннипегу» в гостях со счетом 2:3 в овертайме, выдав до этого семиматчевую победную серию. Столичный коллектив также в гостях, также в овертайме и с тем же счетом уступил «Анахайму», однако победная серия «Кэпс» до игры с «Дакс» составляла четыре игры.

Встреча в «Стейплс Центре» началась с массированного наступления хозяев. Российскому голкиперу «Кэпс» Илье Самсонову удалось совершить в первом периоде 14 сейвов, в то время как Джонатан Куик парировал девять бросков команды гостей.

Впрочем, самый убойный момент в первой двадцатиминутке создал Том Уилсон — нападающий «Вашингтона» подобрал шайбу на пятачке, выехал на свободное пространство и нанес хлесткий кистевой бросок.

Во втором периоде обе команды перешли к активным действиям, собрав на двоих пять малых штрафов, три из которых были выписаны арбитрами за грубость. Чаще всех нарушал правила канадский нападающий «Лос-Анджелеса» Филипп Дано. Перевес по броскам во втором отрезке оказался на стороне «Вашингтона» — 11:7.

Третий период начался с атак гостей, пытавшихся реализовать оставшиеся после второй двадцатиминутки секунды большинства. Еще один шанс забросить шайбу в формате 5х4 был у гостей на седьмой минуте, когда Овечкин несколько раз оказывался на ударной позиции, но Александр то попадал в голкипера, то принимал решение не бросать по воротам, а продолжать атаку. «Россия от этого не выиграет». НХЛ может не пустить игроков в Пекин В Национальной хоккейной лиге усложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, из-за... 16 ноября 21:49

Казалось, что встреча близится к овертайму, ведь ни у одной из команд не было явного преимущества, но за три с половиной минуты до конца основного времени «Вашингтону» удалась голевая атака. Кузнецов зацепился за шайбу у борта, вырезал поперечную передачу на Джона Карлсона, после чего американец набросил на дальнюю штангу, где Гарет Хэтэуэй затолкал ее в ворота — 1:0!

Финальный штурм ворот Самсонова хозяевам не удался — за полторы минуты до окончания игры Карлсон подобрал шайбу после отскока и отдал передачу на Хэтэуэя, который нанес точный бросок из своей зоны по пустым воротам — 2:0.

По итогам встречи лучшим игроком был признан Илья Самсонов. Российский голкипер отразил все 34 броска по своим воротам, опередив в борьбе за это звание Куика и оформившего дубль Хэтэуэя.

После игры Самсонов заявил, что «сухарь» поможет ему почувствовать себя увереннее.

«Для меня это была очень важная игра. Старт сезона у меня не задался. Верю, что по ходу сезона буду играть еще лучше», — приводит слова вратаря The Athletic.

Ilya Samsonov (34 saves in the shutout) said after the game that he felt like Wednesday's game signaled a turning of the page re his season.



"It was an important game for me ... my start of the season is not too great. I will believe that I will be better." — Samantha Pell (@SamanthaJPell) November 18, 2021

А вот у главной звезды «Кэпс», Александра Овечкина, эта игра не задалась. Капитан столичной команды не может забить уже в третьем матче кряду. Впрочем, это не мешает ему в каждой игре приближаться к какому-либо рекорду.

Для Овечкина матч против «Лос-Анджелеса» стал 1214-м за карьеру в НХЛ. Сейчас Овечкин занимает 109-ю строчку по этому показателю. На 108-м месте располагается Клод Лемье, который провел 1215 игр в лиге. Таким образом, российский форвард сократил отставание до минимума, и получит возможность сравняться с легендарным канадцем уже в это воскресенье.

До сих пор в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» не смог забросить шайбу в одно касание из левого круга вбрасывания, который хоккейные болельщики и эксперты прозвали «офисом» Овечкина. Сам игрок заявил, что пытается искать возможности забивать в других ситуациях.

«Иногда нужно просто брать, что дают. Если у меня нет хороших шансов забросить шайбу в большинстве, то я стараюсь найти возможности забивать голы в других ситуациях», – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

После этой игры «Вашингтон» поднялся на вторую позицию в Восточной конференции, набрав 25 очков. «Лос-Анджелес» с 18 баллами в данный момент находится на девятом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча пройдет 21 ноября в «САП Центре» (Сан-Хосе). «Лос-Анджелес» в этот же день на своем льду примет »Каролину Харрикейнз».