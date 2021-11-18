Российский пьедестал: Щербакова с новой программой обыграла Косторную

14:52

Данный этап Гран-при — второй в этом сезоне для всех российских девушек. Таким образом, именно здесь решится, пройдут ли они в финал Гран-при. У Синицыной после пятого места в Лас-Вегасе реальных шансов нет, а вот Щербакова и Косторная борются за финал.

Впрочем, Щербакова стала первой на этапе в Италии, так что с большой долей вероятности в финал она попадет. У Косторной ситуация сложнее: она была лишь третьей на этапе в Канаде, так что теперь ей нужно в обязательном порядке занимать хотя бы второе место вслед за Щербаковой. Проигрывать кому-либо еще она не имеет права.