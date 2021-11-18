Российский пьедестал: Щербакова с новой программой обыграла Косторную

Полные итоги короткой программы. Американка Старр Эндрюс снялась из-за травмы, полученной по ходу проката.
Оценка Щербаковой за короткую программу — 77,94 балла. Чуть более чем на балл она обходит Косторную и становится лидером по итогам короткой программы.
Честно говоря, музыка кажется слишком быстрой, тревожной и мощной для медленного и хрупкого скольжения Щербаковой, а также для ее сложных, но при этом очень плавных и медленных выездов в вертикальный шпагат с прыжков. Как-то не очень сочетается нерв музыки и тягучесть Анны.
В финале Шербакова исполнила тройной лутц + тройной тулуп — чуть более дешевый, чем ее фирменный тройной лутц + тройной риттбергер. Видимо, решили пока отказаться от более сложного каскада, чтобы не рисковать. Сделали ставку на чистое исполнение, как и в случае с Косторной, которая не стала пытаться делать тройной аксель.
Двойной аксель и тройной флип Щербакова исполняет без проблем, получая большие бонусы от судей: балл сверху — за аксель (хотя он был явно ниже, чем у Косторной) и почти два — за флип. Выезды Анны с прыжков в вертикальный шпагат поражают. Это очень сложно.
Следующей выступает Анна Щербакова. Она катает новую программу под тревожную музыку скрипок — Dangerous Affairs и Total View (Inon Zur).
Сама Алена очень довольна прокатом — машет и улыбается зрителям, которые провожают ее громогласными аплодисментами.
Все вращения — четвертого уровня, дорожка шагов — третьего. Артистизм — потрясающий. Приятно смотреть.
Очень впечатляющая программа. Косторная поднимает зал. Какие высокие, пролетные прыжки, какие элегантные и игривые подпрыжечки и движения руками после каждого элемента... Действительно такая кокетка из Нью-Йорка.
Каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы Косторная также исполнила идеально! Судьи снова расщедрились на два балла сверху бонусами.
Косторная пошла лишь на двойной аксель: не стала рисковать и делать тройной. Зато все чисто — и на целый балл бонусами от судей.
Следующей выступает россиянка Алена Косторная. Она катается под New York, New York (Carey Mulligan, Liz Caplan) и New York, New York в исполнении Liza Minelli. Эту программу ей поставили прямо по ходу сезона — перед предыдущим этапом Гран-при в Канаде. Сейчас Алена покажет эту постановку во второй раз в сезоне.
Американская фигуристка все выступление подрагивала и выглядела не очень уверенно, что отразилось и на качестве элементов.
Финальный тройной риттбергер вышел недокрученным — Карен раскинула руки и приложила усилия, чтобы не упасть.
Едва выехав с каскада, Чен исполнила двойной аксель — и справилась очень хорошо. Судьи добавили почти балл бонусами.
Оценка Рябовой из Азербайджана за короткую программу — 63,34 балла. Какие-то низкие баллы — даже ниже Хигучи, которая вообще осталась без одного прыжка. Сама Рябова не понимает, что случилось.
Следующей выступает Карен Чен из США. Она катается под La Califfa (автор — Ennio Morricone, аранжировка — Maxime Rodriguez).
Американка начала с каскада тройной лутц + двойной тулуп. Здесь явно должен был стоять 3+3, но выезд с первого прыжка получился не очень удачным, и Чен решила не рисковать.
Эту программу Рябова катает не первый сезон, поэтому каждое движение здесь уже отработано и исполняется в такт бодрой ча-ча-ча. Зрители сопровождают танец фигуристки ритмичными аплодисментами.
Рябова очень долго готовилась к двойному акселю и в итоге прыгнула его совсем невысоко, вплотную ко льду, но справилась. Разве что бонусы получила совсем маленькие — 0,11 балла.
Екатерина начала с каскада тройной лутц + тройной тулуп — чисто! Судьи накинули почти балл за качество исполнения.
Следующей выступает Екатерина Рябова из Азербайджана (бывшая россиянка, сменившая спортивное гражданство). Она катается под Mambo Italiano (Sophia Loren).
Мощное катание Вакабы завораживает — она протекает по льду, словно стремительная река. Если бы не то падение, то выступление было бы просто шедевральным.
Очень обидно! Вакаба шла на тройной аксель, но испугалась и слишком рано раскрылась в воздухе («бабочка»), исполнив лишь один оборот. В итоге этот элемент вообще не будет засчитан, поскольку одинарные прыжки запрещены у женщин в короткой программе.
Следующей выступает Вакаба Хигучи из Японии. Она катается под Your Song (Ellie Goulding, Elton John).
Впрочем, сама Хаен Ли недовольна выступлением — она разводит руками и что-то выговаривает сама себе. Понимает, что допустила некоторые ошибки.
В целом это было красиво. К тому же стоит отметить, что Хаен Ли совершила небольшой подвиг: в самом начале программы она не смогла сделать каскад тройной лутц + тройной тулуп из-за неудобного выезда с первого прыжка, но затем собралась и прицепила тулуп к тройному флипу в конце программы — не потеряла каскад.
Каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы был сделан, но с недокрутами, за что судьи отняли баллы.
Сольный двойной аксель был исполнен хорошо. А затем произошла неожиданная ошибка для фигуристки такого уровня — Хаен Ли сорвала вращение. Исполнила элемент лишь на второй уровень из четырех, и судьи еще отняли немного баллов.
Открывает выступления второй группы участниц Хаен Ли из Южной Кореи. Она катается под Ave Maria (Franz Schubert) в исполнении Helen Fischer.
Вторая группа участниц во главе с Щербаковой и Косторной была вынужденно резко подняться и начать готовиться к разминке. Впрочем, наши девочки выглядят расслабленно — улыбаются и шутят между собой. Им что-то отвечает и Этери Тутберидзе.
Старр уводят за руку со стадиона. К счастью, она не плачет и спокойно идет сама, но какая-то травма явно есть. Желаем фигуристке скорейшего восстановления! А поет она, кстати, здорово. Даже не отличишь от профессиональной певицы. Наблюдать за ее прокатом под собственный вокал было одно удовольствие — до вынужденной остановки.
Ох, какая неудача! Старр неожиданно скрутила лишь одинарный риттбергер вместо тройного. А затем американка перестала исполнять программу и медленно подкатила к судьям, чтобы что-то объяснить. Кажется, девушка получила травму.
Музыка достаточно размеренная, идеально подходящая для медленного танца. Это помогает Старр спокойно успевать за ритмом и и не выдыхаться.
Старр начала с каскада тройной тулуп + тройной тулуп, но немного недокрутила второй прыжок, за что судьи сняли 0,28 балла.
Следующей выступает Старр Эндрюс из США. Она катается под At Last (Mack Gordon, Harry Warren), которую исполнила сама!
Очень светлая, возвышающая музыка помогает американской фигуристке продемонстрировать изящную дорожку шагов. Также очень украсили программу воздушные пролеты «ласточкой» и сложные вращения.
Финальный тройной лутц не вызвал у Мэрайи трудности — и судьи даже накинули ей сверху 1,26 балла за качество исполнения.
Какая досадная ошибка! Белл вроде бы уже исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, но внезапно потеряла равновесие после второго прыжка и упала на «пятую точку».
Мэрайя красиво проехалась ласточкой и сразу же чисто исполнила двойной аксель — это было эффектно.
Следующей выступает Мэрайя Белл из США. Она катается под River Flows In You (Yiruma).
Хрупкой, изящной кореянке очень идет музыка Шопена — в этих звуках клавиш есть и умиротворение, и сдержанная мощь, и элегантность, и сильный темперамент. Фигуристка красиво передает эту музыку, а музыка делает красивой ее.
Леа завершила программу резким взмахом руки, словно вытащила меч из ножен, причем это сопровождалось характерным звуком лезвия, включенного прямо в музыку. Оригинально!
Серна в облегающем темном костюме выдает яркую дорожку шагов с грозными ударами ногой, изображая боевую девушку, идущую «убивать Билла». Судьи оценили эту дорожку на максимальный, четвертый уровень сложности!
И финальный двойной аксель исполнен чисто! Француженка, которая не славится стабильностью, на этот раз справилась со всеми прыжками — браво. Местная публика ликует и поддерживает Серна ритмичными аплодисментами все выступление.
Серна начала с каскада тройной лутц + тройной тулуп — чисто! Разве что на выезде со второго прыжка девушку немного повело, но она быстро восстановила равновесие.
Следующей выступает Леа Серна из Франции. Она катается под саундтрек к фильму «Убить Биллу».
Музыка у Юханы невероятно горячая, заводящая и стремительная, и эмоциональное катание японской фигуристки помогает ей отлично показать свой страстный образ. Однако ошибки на элементах портят все впечатление.
Падение! Японка не удержалась на ногах после тройного лутца и, естественно, не смогла присоединить к нему второй прыжок, чтобы сделать каскад. Потеряет огромное количество баллов.
Эх, Юхана неожиданно перевалилась на вторую ногу во время приземления с тройного флипа. Судьи отняли за это 1,50 балла.
Следующей выступает Юхана Йокой из Японии. Она катается под страстную испанскую «Малагенью» (Ernesto Lecuona).
Синицына заворожила французских зрителей элегантным скольжением и четким исполнением всех элементов. Фанаты кричат и аплодируют. Придраться не к чему.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен отлично! Причем во второй половине программы, когда из-за усталости его сделать еще сложнее. За это Синицына получит +10% к его базовой стоимости.
Изысканное вращение со сменой нескольких позиций — от высокого шпагата до приседа на коленях — вызвал аплодисменты французской публики. Судьи тоже оценили — поставили максимальный, четвертый уровень сложности.
Россиянка Ксения Синицына открывает соревнования. Она катается под «Колыбельную» Чайковского.
Сегодня состоится премьера новой короткой программы Щербаковой. Прямо по ходу сезона тренеры неожиданно решили сменить ее предыдущую постановку, где она изображала восточную повелительницу стихий, на новую программу под Dangerous Affairs by Inon Zur. Посмотреть на процесс постановки можно в видео Первого канала:
Данный этап Гран-при — второй в этом сезоне для всех российских девушек. Таким образом, именно здесь решится, пройдут ли они в финал Гран-при. У Синицыной после пятого места в Лас-Вегасе реальных шансов нет, а вот Щербакова и Косторная борются за финал.
Впрочем, Щербакова стала первой на этапе в Италии, так что с большой долей вероятности в финал она попадет. У Косторной ситуация сложнее: она была лишь третьей на этапе в Канаде, так что теперь ей нужно в обязательном порядке занимать хотя бы второе место вслед за Щербаковой. Проигрывать кому-либо еще она не имеет права.
Соревнования сегодня откроет россиянка Ксения Синицына, а Анна Щербакова и Алена Косторная, напротив, выступят в самом конце как гвоздь программы: