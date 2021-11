Российский пьедестал: Щербакова с новой программой обыграла Косторную

16:21

Следующей выступает россиянка Алена Косторная. Она катается под New York, New York (Carey Mulligan, Liz Caplan) и New York, New York в исполнении Liza Minelli. Эту программу ей поставили прямо по ходу сезона — перед предыдущим этапом Гран-при в Канаде. Сейчас Алена покажет эту постановку во второй раз в сезоне.