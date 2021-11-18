Уступили мощным французам 10 баллов: Степанова и Букин — третьи на Гран-при

Финальную часть танца Гиллес и Пуарье провели под более быструю композицию, но сложных элементов в ней не было — просто потанцевали и порадовали зрителей.
«Они совсем банальными элементами решали вопрос достижения результата, — говорит Авербух в эфире Первого канала. — С точки зрения единения пары вопросов нет. Но ничего оригинального с точки зрения элементов не было. Им можно сказать спасибо только за яркие костюмы».
Обязательный блюз и высокая поддержка со сменой нескольких позиций были исполнены без ошибок под всю ту же медленную музыку для блюза.
Канадцы начали с твиззлов — все было очень синхронно, правда, исполнено на приличном расстоянии друг от друга.
Следующими выступают Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады. Она катаются под I Guess That's Why They Call It the Blues и Still Standing (Elton John).
Финальная часть танца прошла на высочайшей скорости после медленного блюза, и Александра с Иваном снова зажгли в своем фирменном стиле. Это был настоящий уличный танец — на отрыв.
Ребята сразу же показали зажигательные движения из хип-хопа, а затем зашли в стремительную поддержку: Букин ехал на согнутых и разведенных в стороны коленях, а в это время Степанова меняла различные позиции наверху. Успела даже полностью встать на одной ноге и торжествующе взмахнуть руками, заводя публику.
Следующими выступают Александра Степанова и Иван Букин из России. Она катаются под Everybody (Backstreet Boys — Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix) и Monster (Shawn Mendes, Justin Bieber).
«Этот танец — произведение искусства, — говорит Илья Авербух в прямом эфире Первого канала. — Танец одного дыхания, одного движения. Абсолютное единство партнеров. Фантастическое качество исполнения каждого элемента. Совершенный танец».
Фирменная поддержка французов удалась на славу — Сизерон присел на одну ногу и склонился вплотную ко льду, уложив Пападакис на себя. Это было очень элегантно и впечатляюще.
Обязательный блюз вышел у Пападакис и Сизерона очень чувственным — они буквально катались друг в друге. Все было исполнено очень четко и в то же время проникновенно.
Французы изумительно исполнили твиззлы — очень близко друг к другу и на высокой скорости. При этом они не забывали исполнять множество движений в стиле вакинг — даже во время вращений их руки порхали туда-сюда. Это очень сложно. Недаром судьи добавили 3,20 балла бонусами к твиззлам.
Следующими выступают Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Она катаются под Made To Love; U Move, I Move и Made To Love (John Legend). Французы покажут необычный танец с элементами вакинга — очень резкими движениями рук.
Рид и Амбрулевисиус сумели быстро подняться после падения и исполнили рискованную поддержку со сменой нескольких позиций. Справились. Но за ту ошибку очень обидно.
Ох, какая неудача! Сразу оба партнера упали во время исполнения обязательного танца под блюз. Фигуристы катили спиной вперед в обнимку, поэтому тот, кто начал заваливаться первым, потянул второго за собой.
Литовцы бодро начали танец под быстрые ритмы современной композиции и здорово исполнили твиззлы, успевая в процессе не только вращаться, но и взмахивать в такт руками, заводя публику.
Следующими выступают Элиссон Рид и Саулиус Амбрулевисиус из Литвы. Она катаются под Old Friend (Elderbrook), Hazey (Glass Animals) и Blue Monday (Vandalism Remix) (Kurd Maverick).
Концовку выступления Каррейра и Пономаренко провели под задорный диско и на одном дыхании показали стремительную высокую поддержку со сменой нескольких позиций наверху — девушка даже успела повисеть вниз головой.
Открывают выступления в этой разминке Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США. Они катаются под Batdance (Prince).
Началась разминка второй группы участников, в которой мы увидим выступления сильных россиян Александры Степановой и Ивана Букина, а также четырехкратных чемпионов мира — французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.
Оценка французов Лопаревой и Бриссо за ритм-танец — 69,23 балла. Они немного обгоняют россиян Морозову и Багина и выходят на промежуточное место.
В концовке Лопарева и Бриссо снова зажгли под рэп! Отличная верхняя поддержка удалась этим «уличным ребятам» — на высокой скорости, с быстрым вращением партнера вокруг своей оси. И вообще — приятно видеть, насколько раскрепощенно Лопарева и Бриссо отрывались под рэп. Это был энергичный танец дерзких молодых людей, у которых еще все впереди.
В середине танца французы исполнили обязательный медленный блюз на третий уровень сложности! Такого еще никто не добивался сегодня.
Ух, как оригинально! Французы классно исполнили синхронные твиззлы под четкий ритм рэпа Снуп Догга, а потом еще пафосно помахали руками в такт его читке. Ребята в образе.
Следующими выступают Евгения Лопарева и Джеффри Бриссо из Франции. Она катаются под The Next Episode (Dr Dree Feat Snoop Dogg), Killing Me Softly With His Song (Fugees) и Jump Around (House of Pain).
У французов получился четкий, чистый танец, но без особых эмоций. Были слишком сосредоточены на результате.
Французы показали отличные твиззлы — на высокой скорости и довольно близко друг к другу — под зажигательную композицию Майкла Джексона.
Вау, какая оригинальная поддержка! Девушка закинула ногу за шею партнера, резко перекрутилась и поднялась всем телом ему на плечи. Судьи оценили такой трюк на четвертый уровень сложности.
Следующими выступают Люсия Демужо и Тео ле Мерси из Франции. Она катаются под The Way You Make Me Feel (Judith Hill), Billie Jean remix Майкла Джексона (в исполнении Eminem, DMX, Ludacris, Notorious BIG).
В целом выступление Турккилы и Верслуиса получилось стильным, четким и элегантным. Сложности элементов немного не хватает, но все впереди. Оба этих фигуриста были успешными одиночниками в своей стране и становились чемпионами Финляндии, а теперь покоряют танцы на льду.
Финны продемонстрировали впечатляющую поддержку: Верслуис на высокой скорости уложил вытянувшуюся в струнку партнершу себе на колени и продолжил вращаться, а затем поднял ее на плечи, не прекращая движения, и какое-то время крутил ее так. Зрители встретили этот элемент аплодисментами.
Ох, Юлия чуть не упала во время исполнения твиззлов. Ей пришлось притормозить и взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Из-за этого пара потеряет баллы.
Следующими выступают Юлия Турккила и Матиас Верслуис из Финляндии. Она катаются под Breathe You In My Dreams (Trixie Whitley) и River (Bishop Briggs - Ian Scott, Mark Andress Jackson, Sarah McLaughlin).
Морозова очень легко запрыгнула на Багина для финальной поддержки, и элемент выглядел простым и изящным, хотя сам по себе является трудным. Багин вращался вокруг своей оси, держа ее на руках.
Ребята прямо зажгли во второй части программы под Boom Boom Pow.
Серия твиззлов удалась Морозовой и Багину на плюсы — очень синхронно, а последние вращения еще и в опасной близости друг к другу.
Российский дуэт начинает медленно, но музыка постепенно нагнетает темп и пафос. Дорожка шагов исполнена, к счастью, без падений, в отличие от проката немецкого дуэта.
Следующими выступают Аннабель Морозова и Андрей Багин из России. Она катаются под My Body Is A Cage (Peter Gabriel) и Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).
Очень понравилась партнерша в этой паре — техничная, быстрая, элегантная, яркая. А вот Стеффан подкачал своим падением.
Немецкие танцоры показали весьма оригинальную поддержку: Стеффан поднял партнершу на плечо, развернул ее вниз головой и начал вращаться вокруг своей оси. Это было сложно и рискованно.
Ох, партнер нелепо упал на дорожке шагов в самом начале — под довольно медленный регги. Публика поддержала его аплодисментами, а партнерша спокойно закончила исполнять дорожку без него.
Открывают прокаты Дженнифер ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан из Германии. Они катаются под Is This Love (Bob Marley & The Wailers) и Ain't No Sunshine (Matt Andersen).
Тема ритм-танца нынешнего сезона — уличные танцы. Так что нас ждут очень яркие, сексуальные и дерзкие постановки.
Началась разминка первой группы участников, среди которых — российская пара Аннабель Морозова и Андрей Багин.