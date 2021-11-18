Уступили мощным французам 10 баллов: Степанова и Букин — третьи на Гран-при

18:17

Финальную часть танца Гиллес и Пуарье провели под более быструю композицию, но сложных элементов в ней не было — просто потанцевали и порадовали зрителей.

«Они совсем банальными элементами решали вопрос достижения результата, — говорит Авербух в эфире Первого канала. — С точки зрения единения пары вопросов нет. Но ничего оригинального с точки зрения элементов не было. Им можно сказать спасибо только за яркие костюмы».