Парад ошибок: россияне проиграли США и Японии на Гран-при

Результаты короткой программы. У Алиева есть все шансы побороться за тройку в произвольной программе.
Оценка японца Кагиямы за короткую программу — 100,64 балла! Сумасшедший результат! Он становится лидером короткой программы, на 11 баллов обгоняя ближайшего преследователя.
Маленький шустрый японец на одном дыхании пронесся по дорожке шагов — очень быстро и элегантно. Судя по всему, мы видели сейчас прокат победителя короткой программы. И вообще Юма, похоже, скоро станет одним из лидеров мужского одиночного катания во всем мире. Уровень уже сумасшедший.
Внезапно Кагияма ошибся на тройном акселе — после приземления с трудом сохранил равновесие, присев до самого льда, но все же не упал. Видимо, был недокрут: судьи снимают полтора балла.
С таким же изяществом японец исполнил сольный четверной тулуп, за который получил еще 3,66 балла сверху от судей.
Кагияма с потрясающей легкостью исполнил сложный каскад четверной сальхов + тройной тулуп и получил за него 3,40 балла бонусами!
Следующим выступает Юма Кагиями из Японии. Он катается под When You're Smiling (Michael Buble).
Оценка Брауна из США за короткую программу — 89,39 балла. Это второе место на данный момент!
Два вращения у Брауна — на второй и третий уровень. Жаль, что этот фигурист теряет баллы на не прыжковых элементах — обычно он в них просто бог.
Какие же сложные переходы между элементами демонстрирует Браун! Только что он прыгнул в «русский шпагат» (горизонтальный) и сразу после этого вытянул одну ногу в вертикальный шпагат и проехался так «ласточкой». Прямо акробатика.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп не вызвал у американского фигуриста проблем. Он получил почти два балла бонусами.
Джейсон потрясающе исполнил тройной флип — на 2,25 балла бонусами от судей. С четверными прыжками у этого спортсмена пока сложно, но зато тройные он делает прекрасно.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп почти удался Мессингу, но на выезде со второго прыжка его закрутило на месте, поэтому судьи немного заминусовали элемент.
Ух, было опасно! После четверного тулупа Киган присел до самой земли, одна нога вытянулась назад, но он все-таки не упал и сумел затем подняться. Судьи снимают 1,74 балла за ошибку.
Следующим выступает Киган Мессинг из Канады. Он катается под Never Tear Us Apart в исполнении двух артистов — INXS и Joe Cocker.
Оценка Алиева за короткую программу — 85,05 балла. Лишь третье место на данный момент.
«Перед этим турниром Алиев рассказывал мне в интервью, что с четверными прыжками у него трудности, они разваливаются», — рассказывает Евгения Медведева, которая комментирует турнир в эфире Первого канала.
Видимо, из-за этих проблем не удался Алиеву сегодня тройной аксель. Возможно, поэтому он не пошел и на свой фирменный четверной лутц.
Алиев исполнил проникновенную дорожку шагов на высокой скорости. Судьи оценили ее на максимальный, четвертый уровень сложности.
Эх, очень досадная ошибка... Алиев скрутил лишь двойной аксель вместо тройного. Получит очень маленькие баллы за него. Но хотя бы без падений — спасибо. После многих предыдущих выступлений реально страшно смотреть на прокаты.
Сольный тройной лутц — чисто! Жаль, что не четверной — Алиев может его исполнить, но зато без ошибок.
Следующим выступает россиянин Дмитрий Алиев. Он катается под Pilgrims on a Long Journey (Cœur de Pirate).
Оценка Васильева за короткую программу — 89,76 балла. Это промежуточное первое место!
Все вращения — четвертого уровня. Хоть и без четверных шагов, но зато все было исполнено идеально. Спасибо Денису за это красивое выступление.
Звучит боевая восточная музыка, и Васильев показывает дерганую, но вместе с тем странным образом элегантную дорожку шагов — на максимальный, четвертый уровень.
Васильев начал с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп. Четверные прыжки у этого фигуриста пока не получаются.
Следующим выступает Денис Васильев из Латвии. Он катается под Sarakiz: II. Romanza (Karl Jenkins, в исполнении Marat Bisengaliev & London Symphony Orchestra) и The Battle Drums (Joe Hisaishi).
Браво французскому фигуристу — собрался после очень тяжелого падения, где он ударился головой, и достойно закончил программу, даже выдав дорожку шагов на третий уровень из четырех.
Вау! Аймоз смог собраться и исполнить идеальный тройной аксель. Трибуны взорвались аплодисментами.
Ох, как страшно! Аймоз очень жестко упал с четверного сальхова, ударившись об лед и откатившись к бортику. Он смог подняться лишь спустя несколько секунд — приходил в себя. Публика поддержала своего фигуриста громкими аплодисментами.
Эх, неудача! Вместо четверного тулупа Кевин скрутил только двойной и получит за него ноль баллов, так как сольные двойные запрещены у мужчин в короткой программе.
Открывает прокаты второй группы участников француз Кевин Аймоз. Он катается под The Question Of You (Prince).
Юркому японскому фигуристу очень подходят «Времена года» Вивальди — он легко поспевает за стремительным ритмом энергичных скрипок.
Сато с невероятной легкостью показал тройной аксель — с большим запасом по высоте и уверенным выездом.
Все вращения невысокий и шустрый японец исполняет просто потрясающе — на максимальный, четвертый уровень сложности.
Японец показал вначале тройной лутц. Кажется, должен был быть четверной, но фигурист не набрал достаточную высоту.
Ну ничего себе! На дорожке шагов слышны даже звуки лазерного меча, и Фа виртуозно исполняет сложнейшие шаги под эти звуки космического сражения. Просто бальзам на душу для фанатов «Звездных войн».
Француз исполнил четверной сальхов, но уже на выезде перевалился на вторую ногу. За это судьи сняли два балла.
Француз исполнил чистейший каскад четверной тулуп + тройной тулуп под пафосную музыку, которая набирает обороты с каждым тактом.
Следующим выступает Адам Сиао Хим Фа из Франции. Он катается под композицию Star Wars (Maxime Rodriguez) в образе ситха из «Звездных войн»!
Мозалев вызвал аплодисменты публики красивым проездом в кораблике через половину катка. Жаль, что такие красивые фишечки в прокате остались без сопровождения чистых элементов.
Да что ж такое! Мозалев упал с четверного сальхова. А ведь крутка была просто сумасшедшей. Казалось, что должен успеть все докрутить, но нет.
Четверной тулуп — есть! К сожалению, на выезде Мозалева закрутило на месте, за что судьи отняли полбалла. Но в целом прыжок исполнен.
Следующим выступает второй россиянин Андрей Мозалев. Он катается под Heart Cry (Drehz).
Даниелян досадливо улыбается после проката. Корит себя за ошибку, но при этом не убивается. Правильно — рано пока сдаваться.
После такого падения Артур сумел исполнить дорожку шагов на максимальный, четвертый уровень сложности! Браво.
Какая неудача! Артур очень больно упал с финального тройного акселя. Приземлился на руку и даже не сразу смог подняться. Но все-таки встал и на высокой скорости вошел в дорожку шагов. Держаться.
Тонкий, гибкий и изящный Артур красиво скользит по французской арене под страстные испанские ритмы. Ему очень идет эта музыка.
Следующим выступает Артур Даниелян из России. Он катается под Don Juan (Felix Gray).
Ух, было опасно — итальянец чуть не потерял каскад тройной лутц + тройной тулуп. Выезд с первого прыжка получился таким плохим, что спортсмена перекрутило на месте, и он с большим трудом смог после паузы присоединить тулуп. За это он потеряет баллы, но хотя бы не лишился каскада совсем.
А вот тройной аксель Франджипани удался! Разве что на приземлении его немного повело в сторону, но итальянец удержался.
Итальянец начал с тройного сальхова, который, очевидно, должен был быть четверным. Пока что мужчины очень нервничают у нас.
Следующим выступает Габриэлле Франджипани из Италии. Он катается под Wild (John Legend, Gary Clarck Jr).
Последний элемент — каскад тройной лутц + тройной тулуп — тоже не удался в полной мере. Первый прыжок Роман исполнил, а вот второй недокрутил и присел на лед после него.
Понсар начал с четверного тулупа, но недокрутил его и коснулся рукой льда на приземлении. Судьи отняли больше двух баллов за эти ошибки.
Открывает соревнования Роман Понсар из Франции. Он катается под Keeping Me Alive (Jonathan Roy).
Началась разминка первой группы участников, где мы увидим выступления россиян Артура Мозалева и Артура Даниеляна.