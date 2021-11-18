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Спорт

Россияне захватили Францию: Бойкова и Козловский лидируют на Гран-при

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

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Во Франции проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы спортивных пар лидируют две российские пары: чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — первые, а бронзовые призеры этапа Гран-при в Италии Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — вторые. Третье место занимают Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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22:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

21:59

Прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского:

21:57

Прокат Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева:

21:55

Прокат Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда:

21:53

Две российских пары захватили лидерство на Гран-при Франции после короткой программы. Ура!

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21:51

Оценка Бойковой и Козловского за короткую программу — 77,17 балла. Они на четыре балла опережают других россиян Артемьеву и Назарычева и выходят на промежуточное первое место.

«Женечка Медведева, с днем рождения!» — кричит Бойкова в камеру. Очень мило.

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21:48

Дорожка шагов на высокой скорости под торжественную музыку Чайковского была исполнена на максимальный, четвертый уровень сложности. А финальные параллельные вращения под эту музыку выглядели невероятно эффектно. Бойкова и Козловский исполнили все чисто. Браво!

21:48

Высокая поддержка, в ходе которой Бойкова сложилась в шпагат в руках Козловского, вызвала бурные аплодисменты зрителей, а судьи оценили ее на максимальный уровень сложности.

21:47

Тройной выброс флип и тройной подкрут удались россиянам на отлично!

21:46

Эх, Бойкову завертело на месте после параллельного тройного сальхова! Козловский справился. В итоге судьи отняли полбалла.

21:45

Закрывают соревнования россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они катаются под «Лебединое озеро» Чайковского.

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21:44

Оценка итальянцев Гиларди и Амбросини за короткую программу — 64,60 балла. Это их личный рекорд!

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21:41

В конце программы включился ремикс Mambo Italiano, и фигуристы начали зажигать в дорожке шагов. Получилось очень энергично.

21:41

Вау, итальянцы исполнили тройной сальхов! А то все остальные решались только на тулуп. И прыжок вышел у Гиларди и Амбросини хорошим, на небольшой плюс.

21:39

Итальянцы исполнили тройной подкрут, но немного недокрутили — судьи снизили оценку.

21:39

Следующими выступают Ребекка Гиларди и Филиппо Амбросини из Италии. Они катаются под Mambo Italiano (Bette Midler, Luca Longobardi).

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21:38

Оценка американцев Кнерим и Фрейзера за короткую программу — 70,15 балла.

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21:36

Кнерим и Фрейзер закончили программу впечатляющей верхней поддержкой. Зрители радостно вскричали.

21:35

С параллельными вращениями американцы справились неплохо — синхронно и на четвертый уровень сложности.

21:34

Ох, было опасно на выезде с тройного выброса (флип) — Алекса начала терять равновесие и резко перевалилась на вторую ногу, чтобы не упасть.

21:34

Параллельный тройной тулуп исполнен безупречно.

21:34

Американцы начали с тройного подкрута, но сделали его на третий уровень сложности из четырех.

21:33

Следующими выступают американцы Алекса Кнерим и Брэндон Фрейзер. Они катаются под House of The Rising Sun (Heavy Young Heathens).

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21:32

Оценка венгров Щетининой и Мадьяра за короткую программу — 52,26 балла.

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21:30

Венгры очень сильно разошлись на параллельных вращениях. Выступление получилось весьма средним по качеству технических элементов.

21:30

Во время выброса партнерша очень сильно наклонилась вперед — чуть не до самого льда, — но все-таки удержалась на ногах.

21:29

Вот это да... венгры синхронно упали с параллельного прыжка — тройного тулупа. Зрители на трибунах даже посмеялись такой синхронности в ошибке и похлопали фигуристам в знак поддержки.

21:28

Венгры уверенно исполнили тройной подкрут на полтора балла плюсов.

21:27

Открывают выступления в этой разминке Юлия Щетинина и Марк Мадьяр из Венгрии. Они катаются под Can't Pretend (Tom Odell).

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21:20

Началась разминка второй группы участников, в которой мы увидим выступление чемпионов Европы — Бойковой и Козловского.

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21:19

Оценки первой группы участников:

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100%
21:18

Оценка россиян Артемьевой и Назарычева за короткую программу — 73,02 балла. Это их личный рекорд! И они выходят на промежуточное первое место.

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100%
21:16

Невероятно синхронные вращения в самой концовке выступления выглядели очень эффектно! Зрители провожают российских фигуристов громкими овациями и аплодисментами.

21:15

Тодес был исполнен идеально, а уж как Артемьева. Назарычев зажгли затем в дорожке шагов — это словами не передать! Быстрые движения ногами даже напомнили знаменитую дорожку шагов Алексея Ягудина в «Зиме». Это было ярко, задорно и очень энергично! Все это — на максимальный, четвертый уровень сложности, как и поддержка.

21:15

Параллельный тройной тулуп был исполнен прекрасно обоими партнерами.

21:14

Россияне играючи исполнили тройной подкрут на 1,37 балла бонусами и почти без передышки так же легко показали сложный выброс тройной флип. Браво!

21:13

Следующими выступают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Они катаются под The Artist Ouverture (Ludovic Bource) и Bumble Boogie (Jools Holland and His Rhythm And Blues Orchestra).

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100%
21:12

Оценка канадцев Джеймс и Редфорда за короткую программу — 71,84 балла.

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21:09

Тодес исполнен безупречно. Ванесса и Эрик стремительно прогрессируют от старта к старту. Учитывая, что это их первый сезон вместе, видеть такие улучшения действительно приятно. В этой короткой программе не было каких-то нелепых ошибок, и канадцам удалось в полной мере передать историю спокойной и уютной любви двух взрослых людей, которые понимают, чего хотят.

21:09

Высокую поддержку канадцев со сменой нескольких позиций судьи оценили на максимальный, четвертый уровень сложности.

21:08

Параллельный тройной сальхов также не вызвал проблем у Джеймс и Редфорда.

21:07

Выброс тройной сальхов удался канадцам на отлично — Ванесса легко и уверенно выехала.

21:07

Тройной подкрут исполнен отлично — на 1,50 балла бонусами.

21:06

Следующими выступают Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады. Они катаются под Shiny Happy People (Ruben and The Dark & AG).

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100%
21:05

Оценка Керивен и Пьера из Франции за короткую программу — 51,93 балла.

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21:03

Партнеры сильно разошлись во время вращений. В целом выступление кажется более слабым, чем у первой французской пары. Отчаянно не хватает скорости и зажигательности, которых отчаянно требует веселая музыка.

21:02

Тройной выброс сальхов и тодес удался французам хорошо.

21:01

Эх, девушка чуть не упала с тройного тулупа, низко наклонилась корпусом, но все же удержала равновесие. Судьи определенно снимут за это баллы.

21:01

Эта пара исполнила лишь двойной подкрут, а не тройной, но зато чисто и даже на небольшой плюс.

21:00

Следующими выступают Колин Керивен и Ноэль-Антуан Пьер из Франции. Они катаются под She Caught the Katy (The Blues Brothers), Let There Be Drums (Carl LaFong Trio) и Sandy Nelson Think (Aretha Franklin).

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100%
20:59

Оценка французов Ковалевых за короткую программу — 55,25 балла.

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100%
20:58

Кстати, Ковалевы — это супруги.

20:57

Любопытно, что французы оставили такой сложный элемент, как тодес, на самую концовку номера. И справились! Браво.

20:56

Параллельные вращения исполнены удивительно синхронно, хотя и без сложных позиций.

20:56

Выброс тройной сальхов был исполнен с ошибкой — Камила приземлилась на две ноги.

20:55

Ковалевы показали неплохую высокую поддержку — партнер на одной рукой держал над собой девушку и вращался. Правда, скорости этому вращению отчаянно не хватало, как и всему выступлению.

20:55

Параллельный тройной тулуп удался Ковалевым без проблем.

20:55

Французы исполнили тройной подкрут, но немного неуверенно — судьи сняли 0,31 балла.

20:54

Открывают соревнования Камила Ковалев и Павел Ковалев из Франции. Они катаются под Libertango Астора Пьяццолы в исполнении The Swingle Singers.

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100%
20:47

Началась разминка первой группы участников, где выступят россияне Артемьева и Назарычев, а также сильные канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.

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100%
20:40

Две наши пары, которые участвуют на Гран-при Франции, борются за выход в финал серии. Бойкова и Козловский стали третьими на этапе в Лас-Вегасе, а Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — на этапе в Турине. Кто из них окажется выше на этапе во Франции, тот и попадет в финал.

20:35

Порядок выступлений:

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100%
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар на Гран-при Франции.

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