Россияне захватили Францию: Бойкова и Козловский лидируют на Гран-при

21:51

Оценка Бойковой и Козловского за короткую программу — 77,17 балла. Они на четыре балла опережают других россиян Артемьеву и Назарычева и выходят на промежуточное первое место.

«Женечка Медведева, с днем рождения!» — кричит Бойкова в камеру. Очень мило.