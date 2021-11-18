Российского полуфинала не будет: Рублев в эпичном матче проиграл Рууду

15:50

Оба игрока провели на турнире по два матча, одержали по одной победе и оба уступили Новаку Джоковичу. Так что в этой игре будет определяться второй полуфиналист от Зеленой группы. И победитель в 1/2 финала сыграет с Даниилом Медведевым.