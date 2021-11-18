Российского полуфинала не будет: Рублев в эпичном матче проиграл Рууду

Российский теннисист Андрей Рублев играл на Итоговом турнире АТР решающий матч против норвежца Каспера Рууда. Победитель выходил в полуфинал турнира на Даниила Медведева. Рублев легко взял первый сет — 6:2. Но дальше Рууд перехватил инициативу и победил в следующих партиях 7:5 и 7:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:42
А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
18:40
Каспер Рууд впервые в жизни обыграл Андрея Рублева и теперь в полуфинале турнира сыграет с другим россиянином — Даниилом Медведевом.
18:35
И Рууд подает четко в линию — эйс! Рублев проиграл этот матч. Он выиграл первый сет, сделал брейк во втором сете, но затем все упустил.
18:34
Эйс от Рублева! 5:6!
18:34
4:6. Пошли оба к сетке, но норвежец оказался точнее.
18:33
Вот это везение! Мяч ударился в трос после удара Рублева и медленно упал на половину Касперу. 4:5!
18:32
Эйс от Рууда. 3:5.
18:31
И еще один форхенд от Андрея! 3:4!
18:31
Пошел к сетке Рублев, получил удар в ноги и сыграл в сетку. 2:4.
18:30
Отличная диагональная подача от норвежца. 2:3.
18:30
Не попал Рублев ударом слева. 2:2.
18:29
Шикарный форхенд от Андрея, долго он гонял соперника по корту и в итоге уложил мяч в угол! 2:1!
18:28
Очень долгий розыгрыш, в итоге сумел Андрей перевести мяч в угол, а затем вышел к сетке и расстрелял пустой корт! 1:1!
18:27
Рууд хорошо подает. 1:0.
18:27
Чуть-чуть не попадает в корт Рууд — гейм за Рублевым! 6:6! Впереди тай-брейк!
18:26
Эйс! 40:15!
18:26
Пошел к сетке Андрей и сыграл с лета в угол площадки! 30:15!
18:25
Вот теперь первая подача у Рублева прошла! 15:15!
18:24
Не подал Андрей первым мячом, уступил инициативу и получил в противоход. 0:15.
18:23
Атакует Рууд по линии и попадает! Удержал свою подачу норвежец в этом эпическом гейме! 5:6 в решающем сете, теперь Андрею надо брать свою подачу.
18:22
Не попадает Андрей слева, в сетку мяч попадает. Больше.
18:21
Отлично атакует в противоход сопернику Рууд. Ровно! Что за матч! Фантастика!
18:20
Двойная ошибка у Каспера и снова в решающий момент! Меньше!
18:20
Принимает Рублев, а Рууд бьет в аут! 40:40!
18:20
Ошибается Каспер при ударе справа. 40:30.
18:19
Хорошая подача помогает Рууду. 40:15.
18:18
Отлично принял Андрей, перевел в угол, но не попал. 30:15.
18:18
Со счета 15:15 начинает свою подачу Рууд.
18:16
Великолепно перевел Рублев мяч в угол корта в противоход сопернику и взял этот гейм! 5:5!
18:16
Диагональная подача прошла! Больше.
18:15
Пошел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 40:40.
18:15
И наконец-то подача прошла! 40:30!
18:14
А теперь попадает в линию россиянин! 30:30!
18:14
Пытался в заднюю линию сыграть Андрей, но не попал в корт. 15:30.
18:13
Отыгрывается Андрей. По 15.
18:13
Рууд отлично принял и Андрей не успел к этому мячу. 0:15.
18:11
В аут принимает вторую подачу Андрей и счет становится 4:5.
18:10
Попытался резанным ударом сыграть Андрей, но в сетку попал. 40:30.
18:10
Классно Андрей перевел в противоположный угол и Рууд этот мяч не достал. 30:30.
18:09
Не принял подачу Андрей. 30:15.
18:09
А теперь Рублев принял и заставил Рууда сыграть в аут. 15:15.
18:08
Рууд отвечает тем же! Эйс. 15:0.
18:08
Не эйс, но Рууд эту подачу не принял! Гейм под ноль. 4:4!
18:07
Третий! 40:0!
18:07
Еще один! 30:0.
18:07
Эйс от Рублева. 15:0.
18:05
Фантастика! Рублев упускает верный розыгрыш, а как сыграл Рууд! Сначала один мертвый мяч вытащил, затем второй! Гейм! 3:4 в третьей партии.
18:04
Принял Рублев подачу, нанес несколько мощнейших ударов и Рууд отправил мяч в аут. 40:15.
18:03
Неудачный прием от Рублева. 40:0.
18:02
Две шикарные подачи получаются у Рууда. 30:0.
18:02
А вот брейк от Рууда. Нет преимущества у Рублева теперь. 3:3.
18:01
Рууд снова выиграл перестрелку с задней линии, нанося удары с справой. В первом сете Рублев играл ему под левую руку. 40:40.
18:00
Перестрелку с задней линии под право выиграл Рууд. 30:30.
17:59
Неудачно начал гейм Рублев, но затем хорошо подал, после чего отлично сыграл по линии. 30:15.
17:56
Делает брейк Рублев! Повел он 3:2 в решающем сете!
17:55
Еще брейк-поинт! Рублев принял сложную подачу, а Рууд в простой ситуации играет в сетку.
17:55
Не реализовал брейк-поинт Андрей. Хорошо он бил с левой по линии, но не попал. Ровно.
17:54
И очередная двойная от Рууда в решающий момент. Меньше.
17:54
Ошибается Рууд. 40:40.
17:53
В аут сыграл Андрей, видеоповтор это подтвердил. 40:30.
17:52
В корпус подал Рууд, Рублев еле принял, а норвежец вторым ударом выиграл очко. 30:30.
17:52
Хорошо принял Андрей первую подачу, погонял соперника по корту и мощно сыграл с лета. 15:30.
17:51
А теперь Рублев ошибается и играет в аут. 15:15.
17:50
В сетку играет Рууд. 0:15.
17:50
Третий подряд гейм под ноль делают соперники. Подача идет у обоих игроков сейчас. 2:2.
17:49
И еще две подряд. 40:0.
17:49
Хорошая первая подача у Рублева. 15:0.
17:47
Рууд отвечает Рублеву геймом под ноль. 1:2.
17:46
Идет подача у Каспера. 40:0.
17:46
Рууд начинает с эйса. 15:0.
17:45
Под ноль берет свою подачу Рублев. 1:1.
17:45
Два раза хорошо подал, а затем выиграл долгую перестрелку с задней линии. 40:0.
17:43
Но доводит Рууд этот гейм до победы. 0:1 в третьем сете.
17:43
Рублев отлично принял прямо в соперника, тому пришлось использовать цирковой трюк, чтобы вытащить этот мяч, но в сетку он полетел. 40:30.
17:42
Ошибается Рууд. 40:15.
17:42
Глубоко в линию сыграл Рууд, а Рублев ошибся с задней линии. 40:0.
17:41
Шикарно Рууд атакует в противоход под боковую линию. 30:0.
17:40
Начался третий сет, снова на подаче Рууд. 15:0.
17:36
Отыграл один мяч Андрей, но затем сыграл в сетку. Этот сет Рублев проиграл — 5:7. Нас ждет третья партия!
17:35
И удачно атакует норвежец в ноги сопернику. 0:40. Три сетбола у Рууда.
17:35
Круто укорачивает с лета Каспер! 0:30.
17:34
Рублев допускает двойную на подаче. 0:15.
17:32
Сыграл Рууд в заднюю линию, а Андрей в ответ ошибся. Посмотрели повтор, все правильно — мяч попал в линию. 5:6 во втором сете.
17:31
Рублев не очень удачно принимает вторую подачу и Рууд вторым ударом кладет мяч в угол корта. 40:30.
17:30
Отыгрывает два мяча Рууд подачами. 30:30.
17:30
Нервничает Рууд и ошибается, а Рублев играет очень четко. 0:30.
17:29
Гейм за Рублевым! Берет Андрей свою подачу и сравнивает счет — 5:5!
17:28
Рууд сначала ошибся, а затем шикарно сыграл слева по линии! Ювелирное попадание! 40:30!
17:27
Еще одна отличная подача! 30:15!
17:27
Неудачно начинает гейм Рублев, но затем хорошо подает. 15:15.
17:24
Третий эйс в этом гейме проходит у Каспера! Берет он свою подачу. 4:5!
17:24
Отличная атаку Рууда. 30:15. И сразу же эйс — 40:15.
17:23
Рублев уверенно принял вторую подачу, захватил инициативу и выиграл этот розыгрыш. 15:15.
17:22
С эйса начинает Рууд. 15:0.
17:22
Андрей очень красиво укоротил мяч под сетку, Каспер мяч достал, но сыграл в сетку. Гейм под ноль! 4:4!
17:21
Уверенно действует Андрей на своей подаче. 40:0.
17:20
Мощно подал Рублев, пошел к сетке, а Рууд не сумел его обвести. 15:0.
17:18
Упускает этот гейм россиянин, норвежец сумел отыграть два брейк-поинта и завершил гейм эйсом. 3:4.
17:17
Не принимает Рублев первую подачу. И снова психует. Больше.
17:17
Рууд отыгрывает брейк-поинты. Две шикарные атака провел норвежец.
17:15
Двойной брей-поинт у Рублева! 15:40!
17:15
Андрей продолжает играть под левую руку Рууду. 15:30.
17:14
Рууд отвечает ударом навылет с форхенда. 15:15.
17:14
Долгая перестрелка с задней линии закончилась тем, что Рублев пошел к сетке и сыграл отличным укороченным ударом! 0:15.
17:12
Берет этот труднейший гейм Рублев! Не позволил сопернику сделать второй брейк. 3:3!
17:12
Хорошо погонял Рублев соперника обратными кроссами и взял важное очко! Больше.
17:11
Ошибается Рууд. 40:40.
17:11
Еще одна отличная атака Рууда, после которой Рублев играет в сетку. 30:40. Снова брейк-поинт у норвежца.
17:10
Рууд хорошо атакует со второй подачи Андрея и тот бьет в аут. 30:30.
17:10
Шестой эйс Рублева! 30:15!
17:09
Пятый эйс Рублева. 15:15.
17:08
Хорошо принял Рууд, захватил инициативу и выиграл мяч. 0:15.
17:06
Простая ошибка Рублева и Рууд выходит вперед во втором сете. 2:3.
17:05
Мощная атака Рууда и Рублев отвечает в сетку. Больше.
17:05
Ошибается Рууд ударом слева. 40:40.
17:04
Не принял Рублев вторую подачу. 40:30.
17:04
В противоход сопернику хотел сыграть Андрей, но не попал. 30:30.
17:03
Вторая двойная ошибка в матче от Каспера. 15:30.
17:03
Рисковал Рууд пробивая справа, но не попал. 15:15.
17:02
А Рууд прибавляет. Эйс. 15:0.
17:02
Проигрывает этот гейм Рублев и от злости бросает ракетку об корт. Рууд делает брейк и счет становится 2:2!
17:01
Брейк зарабатывает Рууд, первый в матче. Меньше.
17:00
Шикарно Рууд пробил справа в противоположный угол площадки! 40:40.
17:00
В аут по длине с форхенда сыграл Рублев. 40:30.
16:59
И еще раз идет к сетке Рублев. Загонял соперника, вышел к сетке и спокойно сыграл в пустой корт! 40:15.
16:59
Отыгрывает один мяч Рууд. 30:15.
16:58
Рублев вышел к сетке и спокойно расстрелял пустой корт! 15:0.
16:56
Брейк делает Рублев! Ничего не может Рууд поделать с российским игроком! 2:1!
16:55
Двойная ошибка от Рууда! 15:40!
16:55
Слева Рублев атакует бекхэндом прямо в ноги Рууду. 15:30.
16:54
Шикарно с слева отвечает Рублев из угла корта, Рууд не ожидал. 15:15.
16:53
Рууд все чаще атакует неожиданно и Рублев не угадывает направление удара. 15:0.
16:53
Гейм под ноль берет Рублев. 1:1.
16:52
На своей подаче Рублев шансов сопернику не дает. 30:0. И норвежец явно злится.
16:51
Рууд неожиданно сыграл под правую руку и застал Рублева врасплох. Гейм! 0:1.
16:50
Рууд попал с форхенда в заднюю линию. А затем Рублев не попал в корт. 40:15.
16:49
А теперь норвежец открыл угол и Рублев тут де отправил туда мяч. 15:15.
16:48
Начался второй сет. Рууд удачно атакует. 15:0.
16:46
Не принимает Рууд вторую подачу Рублева — сет! Очень спокойно и уверенно российский игрок выиграл первую партию со счетом 6:2 и повел в этом матче.
16:45
Эйс от Андрея. 40:0.
16:45
Ошибается Рууд. 30:0.
16:45
И снова Рублев остро атакует в угол под левую. 15:0.
16:42
Берет Рууд этот тяжелейший гейм, отыграв по ходу два сетбола. 5:2. И теперь Андрей будет подавать на сет.
16:42
Рууд забивает хорошим ударом справа. Больше.
16:41
А у Рууда пошла первая подача, не принял Андрей. Ровно.
16:41
И еще одна простая ошибка Рууда. Второй сетбол.
16:41
Прием в заднюю линию от Андрея — снова ровно.
16:40
Не принял Андрей первую подачу. Больше.
16:40
Хорошо атаковал Рублев, но не попал в корт. 40:40.
16:39
Хорошая атака с приема у Рублева и у него сетбол. 30:40.
16:39
Ошибается Рублев. 30:30.
16:38
Ничего не может сделать Рууд против ударов Андрея в угол корта под левую. 15:30.
16:37
А Рублев снова отлично принимает! 15:15!
16:37
Отличная комбинация от Рууда. В один угол сыграл, потом перевел во второй и Рублев ничего не смог поделать. 15:0.
16:36
Но гейм остается за Андреем, довел он его до победы. 5:1!
16:35
Рискнул на второй подаче и не попал. Двойная ошибка. 40:30.
16:35
Две отличные подачи Андрея. 40:15.
16:35
Рублев хорошо начал гейм, но затем Рууд отлично сыграл с приема. 15:15.
16:32
И опять хорошо принимает Рублев, атакует в ноги сопернику и тот не попадает в корт! Второй брейк в матче! 4:1!
16:31
Третий подряд мяч выигрывает Рублев! 30:40.
16:30
С приема навылет атакует Рублев! 30:30!
16:30
А вот сейчас Андрей принял и в итоге Рууд сорвал удар справа. 30:15.
16:29
Эйс от Рууда. 30:0.
16:28
В сетку играет Рублев, хотя инициатива была у него. 15:0.
16:28
Под ноль берет гейм россиянин за минуту и семь секунд! 3:1!
16:27
А теперь с третьего удара завершает атаку Андрей переводом мяча в свободный угол корта! 30:0!
16:26
Отличная подача и добивание вторым ударом! 15:0!
16:24
Настойчиво Андрей бьет Рууду под левую в угол корта и тот снова ошибается! Брейк! 2:1 в пользу россиянина!
16:23
Выбил Рууда из корта Андрей и спокойно завершил атаку. Меньше.
16:23
Трос сыграл за Рууда, но и перевод был хорош. 40:40.
16:22
И еще одна детская ошибка Рууда. Брейк-поинт.
16:22
Отличный розыгрыш от Андрея, отлично заставил побегать соперника и норвежец пробил в аут. 30:30.
16:21
Не принял Рублев подачу. 30:15.
16:20
Хорошая атака от Рублева. Сыграл мощно слева, затем перевел направо и Рууд ошибся. 15:15.
16:19
И еще подача! Гейм! 1:1!
16:19
Первая подача прошла наконец-то у Андрея. 40:30.
16:18
Повезло Андрею. Каспер контролировал розыгрыш мяча, но пробил в аут в простой ситуации. 30:30.
16:17
Вышел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 15:30.
16:17
Рууд атаковал справа и не попал в корт. 15:15.
16:16
Хорошо атаковал Рууд, попал в самый угол и Рублев ответил в сетку. 0:15.
16:15
Нет, не получилось. Рууд довел дело до победы и повел в счете 0:1.
16:14
Сразу же пытается зацепиться Андрей. 40:30.
16:12
Поехали!
16:09
Игроки начали разминку, а подавать первым будет Рууд.
16:05
Спортсмены появились на корте, скоро начинаем.
15:55
По последней информации игра начнется в 16:10 мск.
15:50
Оба игрока провели на турнире по два матча, одержали по одной победе и оба уступили Новаку Джоковичу. Так что в этой игре будет определяться второй полуфиналист от Зеленой группы. И победитель в 1/2 финала сыграет с Даниилом Медведевым.
15:47
Спортсмены встречались между собой пять раз и во всех этих матчах победу праздновал Рублев.
15:46
Игра начнется примерно в 16:00 по московскому времени.
15:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В матче третьего тура Итогового турнира ATP россиянин Андрей Рублев сражается с норвежцем Каспером Руудом. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях