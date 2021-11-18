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Спорт

Российского полуфинала не будет: Рублев в эпичном матче проиграл Рууду

Рублев проиграл Рууду и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР

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Российский теннисист Андрей Рублев играл на Итоговом турнире АТР решающий матч против норвежца Каспера Рууда. Победитель выходил в полуфинал турнира на Даниила Медведева. Рублев легко взял первый сет — 6:2. Но дальше Рууд перехватил инициативу и победил в следующих партиях 7:5 и 7:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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18:42

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

18:40

Каспер Рууд впервые в жизни обыграл Андрея Рублева и теперь в полуфинале турнира сыграет с другим россиянином — Даниилом Медведевом.

18:35

И Рууд подает четко в линию — эйс! Рублев проиграл этот матч. Он выиграл первый сет, сделал брейк во втором сете, но затем все упустил.

18:34

Эйс от Рублева! 5:6!

18:34

4:6. Пошли оба к сетке, но норвежец оказался точнее.

18:33

Вот это везение! Мяч ударился в трос после удара Рублева и медленно упал на половину Касперу. 4:5!

18:32

Эйс от Рууда. 3:5.

18:31

И еще один форхенд от Андрея! 3:4!

18:31

Пошел к сетке Рублев, получил удар в ноги и сыграл в сетку. 2:4.

18:30

Отличная диагональная подача от норвежца. 2:3.

18:30

Не попал Рублев ударом слева. 2:2.

18:29

Шикарный форхенд от Андрея, долго он гонял соперника по корту и в итоге уложил мяч в угол! 2:1!

18:28

Очень долгий розыгрыш, в итоге сумел Андрей перевести мяч в угол, а затем вышел к сетке и расстрелял пустой корт! 1:1!

18:27

Рууд хорошо подает. 1:0.

18:27

Чуть-чуть не попадает в корт Рууд — гейм за Рублевым! 6:6! Впереди тай-брейк!

18:26

Эйс! 40:15!

18:26

Пошел к сетке Андрей и сыграл с лета в угол площадки! 30:15!

18:25

Вот теперь первая подача у Рублева прошла! 15:15!

18:24

Не подал Андрей первым мячом, уступил инициативу и получил в противоход. 0:15.

18:23

Атакует Рууд по линии и попадает! Удержал свою подачу норвежец в этом эпическом гейме! 5:6 в решающем сете, теперь Андрею надо брать свою подачу.

18:22

Не попадает Андрей слева, в сетку мяч попадает. Больше.

18:21

Отлично атакует в противоход сопернику Рууд. Ровно! Что за матч! Фантастика!

18:20

Двойная ошибка у Каспера и снова в решающий момент! Меньше!

18:20

Принимает Рублев, а Рууд бьет в аут! 40:40!

18:20

Ошибается Каспер при ударе справа. 40:30.

18:19

Хорошая подача помогает Рууду. 40:15.

18:18

Отлично принял Андрей, перевел в угол, но не попал. 30:15.

18:18

Со счета 15:15 начинает свою подачу Рууд.

18:16

Великолепно перевел Рублев мяч в угол корта в противоход сопернику и взял этот гейм! 5:5!

18:16

Диагональная подача прошла! Больше.

18:15

Пошел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 40:40.

18:15

И наконец-то подача прошла! 40:30!

18:14

А теперь попадает в линию россиянин! 30:30!

18:14

Пытался в заднюю линию сыграть Андрей, но не попал в корт. 15:30.

18:13

Отыгрывается Андрей. По 15.

18:13

Рууд отлично принял и Андрей не успел к этому мячу. 0:15.

18:11

В аут принимает вторую подачу Андрей и счет становится 4:5.

18:10

Попытался резанным ударом сыграть Андрей, но в сетку попал. 40:30.

18:10

Классно Андрей перевел в противоположный угол и Рууд этот мяч не достал. 30:30.

18:09

Не принял подачу Андрей. 30:15.

18:09

А теперь Рублев принял и заставил Рууда сыграть в аут. 15:15.

18:08

Рууд отвечает тем же! Эйс. 15:0.

18:08

Не эйс, но Рууд эту подачу не принял! Гейм под ноль. 4:4!

18:07

Третий! 40:0!

18:07

Еще один! 30:0.

18:07

Эйс от Рублева. 15:0.

18:05

Фантастика! Рублев упускает верный розыгрыш, а как сыграл Рууд! Сначала один мертвый мяч вытащил, затем второй! Гейм! 3:4 в третьей партии.

18:04

Принял Рублев подачу, нанес несколько мощнейших ударов и Рууд отправил мяч в аут. 40:15.

18:03

Неудачный прием от Рублева. 40:0.

18:02

Две шикарные подачи получаются у Рууда. 30:0.

18:02

А вот брейк от Рууда. Нет преимущества у Рублева теперь. 3:3.

18:01

Рууд снова выиграл перестрелку с задней линии, нанося удары с справой. В первом сете Рублев играл ему под левую руку. 40:40.

18:00

Перестрелку с задней линии под право выиграл Рууд. 30:30.

17:59

Неудачно начал гейм Рублев, но затем хорошо подал, после чего отлично сыграл по линии. 30:15.

17:56

Делает брейк Рублев! Повел он 3:2 в решающем сете!

17:55

Еще брейк-поинт! Рублев принял сложную подачу, а Рууд в простой ситуации играет в сетку.

17:55

Не реализовал брейк-поинт Андрей. Хорошо он бил с левой по линии, но не попал. Ровно.

17:54

И очередная двойная от Рууда в решающий момент. Меньше.

17:54

Ошибается Рууд. 40:40.

17:53

В аут сыграл Андрей, видеоповтор это подтвердил. 40:30.

17:52

В корпус подал Рууд, Рублев еле принял, а норвежец вторым ударом выиграл очко. 30:30.

17:52

Хорошо принял Андрей первую подачу, погонял соперника по корту и мощно сыграл с лета. 15:30.

17:51

А теперь Рублев ошибается и играет в аут. 15:15.

17:50

В сетку играет Рууд. 0:15.

17:50

Третий подряд гейм под ноль делают соперники. Подача идет у обоих игроков сейчас. 2:2.

17:49

И еще две подряд. 40:0.

17:49

Хорошая первая подача у Рублева. 15:0.

17:47

Рууд отвечает Рублеву геймом под ноль. 1:2.

17:46

Идет подача у Каспера. 40:0.

17:46

Рууд начинает с эйса. 15:0.

17:45

Под ноль берет свою подачу Рублев. 1:1.

17:45

Два раза хорошо подал, а затем выиграл долгую перестрелку с задней линии. 40:0.

17:43

Но доводит Рууд этот гейм до победы. 0:1 в третьем сете.

17:43

Рублев отлично принял прямо в соперника, тому пришлось использовать цирковой трюк, чтобы вытащить этот мяч, но в сетку он полетел. 40:30.

17:42

Ошибается Рууд. 40:15.

17:42

Глубоко в линию сыграл Рууд, а Рублев ошибся с задней линии. 40:0.

17:41

Шикарно Рууд атакует в противоход под боковую линию. 30:0.

17:40

Начался третий сет, снова на подаче Рууд. 15:0.

17:36

Отыграл один мяч Андрей, но затем сыграл в сетку. Этот сет Рублев проиграл — 5:7. Нас ждет третья партия!

17:35

И удачно атакует норвежец в ноги сопернику. 0:40. Три сетбола у Рууда.

17:35

Круто укорачивает с лета Каспер! 0:30.

17:34

Рублев допускает двойную на подаче. 0:15.

17:32

Сыграл Рууд в заднюю линию, а Андрей в ответ ошибся. Посмотрели повтор, все правильно — мяч попал в линию. 5:6 во втором сете.

17:31

Рублев не очень удачно принимает вторую подачу и Рууд вторым ударом кладет мяч в угол корта. 40:30.

17:30

Отыгрывает два мяча Рууд подачами. 30:30.

17:30

Нервничает Рууд и ошибается, а Рублев играет очень четко. 0:30.

17:29

Гейм за Рублевым! Берет Андрей свою подачу и сравнивает счет — 5:5!

17:28

Рууд сначала ошибся, а затем шикарно сыграл слева по линии! Ювелирное попадание! 40:30!

17:27

Еще одна отличная подача! 30:15!

17:27

Неудачно начинает гейм Рублев, но затем хорошо подает. 15:15.

17:24

Третий эйс в этом гейме проходит у Каспера! Берет он свою подачу. 4:5!

17:24

Отличная атаку Рууда. 30:15. И сразу же эйс — 40:15.

17:23

Рублев уверенно принял вторую подачу, захватил инициативу и выиграл этот розыгрыш. 15:15.

17:22

С эйса начинает Рууд. 15:0.

17:22

Андрей очень красиво укоротил мяч под сетку, Каспер мяч достал, но сыграл в сетку. Гейм под ноль! 4:4!

17:21

Уверенно действует Андрей на своей подаче. 40:0.

17:20

Мощно подал Рублев, пошел к сетке, а Рууд не сумел его обвести. 15:0.

17:18

Упускает этот гейм россиянин, норвежец сумел отыграть два брейк-поинта и завершил гейм эйсом. 3:4.

17:17

Не принимает Рублев первую подачу. И снова психует. Больше.

17:17

Рууд отыгрывает брейк-поинты. Две шикарные атака провел норвежец.

17:15

Двойной брей-поинт у Рублева! 15:40!

17:15

Андрей продолжает играть под левую руку Рууду. 15:30.

17:14

Рууд отвечает ударом навылет с форхенда. 15:15.

17:14

Долгая перестрелка с задней линии закончилась тем, что Рублев пошел к сетке и сыграл отличным укороченным ударом! 0:15.

17:12

Берет этот труднейший гейм Рублев! Не позволил сопернику сделать второй брейк. 3:3!

17:12

Хорошо погонял Рублев соперника обратными кроссами и взял важное очко! Больше.

17:11

Ошибается Рууд. 40:40.

17:11

Еще одна отличная атака Рууда, после которой Рублев играет в сетку. 30:40. Снова брейк-поинт у норвежца.

17:10

Рууд хорошо атакует со второй подачи Андрея и тот бьет в аут. 30:30.

17:10

Шестой эйс Рублева! 30:15!

17:09

Пятый эйс Рублева. 15:15.

17:08

Хорошо принял Рууд, захватил инициативу и выиграл мяч. 0:15.

17:06

Простая ошибка Рублева и Рууд выходит вперед во втором сете. 2:3.

17:05

Мощная атака Рууда и Рублев отвечает в сетку. Больше.

17:05

Ошибается Рууд ударом слева. 40:40.

17:04

Не принял Рублев вторую подачу. 40:30.

17:04

В противоход сопернику хотел сыграть Андрей, но не попал. 30:30.

17:03

Вторая двойная ошибка в матче от Каспера. 15:30.

17:03

Рисковал Рууд пробивая справа, но не попал. 15:15.

17:02

А Рууд прибавляет. Эйс. 15:0.

17:02

Проигрывает этот гейм Рублев и от злости бросает ракетку об корт. Рууд делает брейк и счет становится 2:2!

17:01

Брейк зарабатывает Рууд, первый в матче. Меньше.

17:00

Шикарно Рууд пробил справа в противоположный угол площадки! 40:40.

17:00

В аут по длине с форхенда сыграл Рублев. 40:30.

16:59

И еще раз идет к сетке Рублев. Загонял соперника, вышел к сетке и спокойно сыграл в пустой корт! 40:15.

16:59

Отыгрывает один мяч Рууд. 30:15.

16:58

Рублев вышел к сетке и спокойно расстрелял пустой корт! 15:0.

16:56

Брейк делает Рублев! Ничего не может Рууд поделать с российским игроком! 2:1!

16:55

Двойная ошибка от Рууда! 15:40!

16:55

Слева Рублев атакует бекхэндом прямо в ноги Рууду. 15:30.

16:54

Шикарно с слева отвечает Рублев из угла корта, Рууд не ожидал. 15:15.

16:53

Рууд все чаще атакует неожиданно и Рублев не угадывает направление удара. 15:0.

16:53

Гейм под ноль берет Рублев. 1:1.

16:52

На своей подаче Рублев шансов сопернику не дает. 30:0. И норвежец явно злится.

16:51

Рууд неожиданно сыграл под правую руку и застал Рублева врасплох. Гейм! 0:1.

16:50

Рууд попал с форхенда в заднюю линию. А затем Рублев не попал в корт. 40:15.

16:49

А теперь норвежец открыл угол и Рублев тут де отправил туда мяч. 15:15.

16:48

Начался второй сет. Рууд удачно атакует. 15:0.

16:46

Не принимает Рууд вторую подачу Рублева — сет! Очень спокойно и уверенно российский игрок выиграл первую партию со счетом 6:2 и повел в этом матче.

16:45

Эйс от Андрея. 40:0.

16:45

Ошибается Рууд. 30:0.

16:45

И снова Рублев остро атакует в угол под левую. 15:0.

16:42

Берет Рууд этот тяжелейший гейм, отыграв по ходу два сетбола. 5:2. И теперь Андрей будет подавать на сет.

16:42

Рууд забивает хорошим ударом справа. Больше.

16:41

А у Рууда пошла первая подача, не принял Андрей. Ровно.

16:41

И еще одна простая ошибка Рууда. Второй сетбол.

16:41

Прием в заднюю линию от Андрея — снова ровно.

16:40

Не принял Андрей первую подачу. Больше.

16:40

Хорошо атаковал Рублев, но не попал в корт. 40:40.

16:39

Хорошая атака с приема у Рублева и у него сетбол. 30:40.

16:39

Ошибается Рублев. 30:30.

16:38

Ничего не может сделать Рууд против ударов Андрея в угол корта под левую. 15:30.

16:37

А Рублев снова отлично принимает! 15:15!

16:37

Отличная комбинация от Рууда. В один угол сыграл, потом перевел во второй и Рублев ничего не смог поделать. 15:0.

16:36

Но гейм остается за Андреем, довел он его до победы. 5:1!

16:35

Рискнул на второй подаче и не попал. Двойная ошибка. 40:30.

16:35

Две отличные подачи Андрея. 40:15.

16:35

Рублев хорошо начал гейм, но затем Рууд отлично сыграл с приема. 15:15.

16:32

И опять хорошо принимает Рублев, атакует в ноги сопернику и тот не попадает в корт! Второй брейк в матче! 4:1!

16:31

Третий подряд мяч выигрывает Рублев! 30:40.

16:30

С приема навылет атакует Рублев! 30:30!

16:30

А вот сейчас Андрей принял и в итоге Рууд сорвал удар справа. 30:15.

16:29

Эйс от Рууда. 30:0.

16:28

В сетку играет Рублев, хотя инициатива была у него. 15:0.

16:28

Под ноль берет гейм россиянин за минуту и семь секунд! 3:1!

16:27

А теперь с третьего удара завершает атаку Андрей переводом мяча в свободный угол корта! 30:0!

16:26

Отличная подача и добивание вторым ударом! 15:0!

16:24

Настойчиво Андрей бьет Рууду под левую в угол корта и тот снова ошибается! Брейк! 2:1 в пользу россиянина!

16:23

Выбил Рууда из корта Андрей и спокойно завершил атаку. Меньше.

16:23

Трос сыграл за Рууда, но и перевод был хорош. 40:40.

16:22

И еще одна детская ошибка Рууда. Брейк-поинт.

16:22

Отличный розыгрыш от Андрея, отлично заставил побегать соперника и норвежец пробил в аут. 30:30.

16:21

Не принял Рублев подачу. 30:15.

16:20

Хорошая атака от Рублева. Сыграл мощно слева, затем перевел направо и Рууд ошибся. 15:15.

16:19

И еще подача! Гейм! 1:1!

16:19

Первая подача прошла наконец-то у Андрея. 40:30.

16:18

Повезло Андрею. Каспер контролировал розыгрыш мяча, но пробил в аут в простой ситуации. 30:30.

16:17

Вышел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 15:30.

16:17

Рууд атаковал справа и не попал в корт. 15:15.

16:16

Хорошо атаковал Рууд, попал в самый угол и Рублев ответил в сетку. 0:15.

16:15

Нет, не получилось. Рууд довел дело до победы и повел в счете 0:1.

16:14

Сразу же пытается зацепиться Андрей. 40:30.

16:12

Поехали!

16:09

Игроки начали разминку, а подавать первым будет Рууд.

16:05

Спортсмены появились на корте, скоро начинаем.

15:55

По последней информации игра начнется в 16:10 мск.

15:50

Оба игрока провели на турнире по два матча, одержали по одной победе и оба уступили Новаку Джоковичу. Так что в этой игре будет определяться второй полуфиналист от Зеленой группы. И победитель в 1/2 финала сыграет с Даниилом Медведевым.

15:47

Спортсмены встречались между собой пять раз и во всех этих матчах победу праздновал Рублев.

15:46

Игра начнется примерно в 16:00 по московскому времени.

15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В матче третьего тура Итогового турнира ATP россиянин Андрей Рублев сражается с норвежцем Каспером Руудом. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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