«Трансферное соглашение можно расторгнуть»: Промеса официально обвинили в попытке убийства

18 ноября прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Футболист обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своему кузену и попытке убийства. Ему грозят несколько лет лишения свободы. В этом случае «Спартак» расторгнет трансферное соглашение с «Аяксом» и перестанет платить ему за переход Промеса.

«Окружной прокурор Амстердама решил привлечь к ответственности 29-летнего мужчину из Амстердама за попытку непредумышленного убийства и нападение при отягчающих обстоятельствах. Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения члену семьи. Инцидент с ножевым ранением произошел на семейной вечеринке в Абкауде в конце июля 2020 года. Жертва — двоюродный брат подозреваемого — получил тяжелую травму колена», — говорится в релизе прокуратуры Нидерландов. «Сестра схватила руку Квинси с ножом»: первые подробности о деле Промеса Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, подозреваемый в нанесении ножевых ранений своему... 17 марта 15:03

При этом, согласно законам страны, личности всех участников дела не раскрываются. Однако все указанные в сообщении обстоятельства указывают на дело нидерландского полузащитника «Спартака» Квинси Промеса — в июле 2020 года на семейной вечеринке футболист как раз поссорился со своим кузеном.

Словесная перепалка перетекла в весьма серьезный конфликт, в ходе которого хавбек схватился за нож и нанес удар, в результате которого повредил родственнику колено.

Ход делу дали только в декабре 2020 года. Сообщалось, что изначально брат Промеса не хотел подавать заявление в полицию, так как гордится достижениями кузена в футболе и не хотел портить ему карьеру. Однако в правоохранительные органы спустя пять месяцев обратился один из свидетелей того инцидента, чье имя не раскрывается. Тогда Промес был задержан и провел три дня в СИЗО, после чего был отпущен, но полиция Нидерландов продолжила расследование.

В «Спартаке» уже отреагировали на информацию об официальных обвинениях в адрес Промеса. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что футболист продолжает в обычном порядке готовиться к ближайшим матчам команды («Спартак» возвращается к выступлениям в чемпионате России после перерыва на матчи сборных) и что клуб пока не получал официальных извещений от полиции по поводу уголовного дела. «Стула под рукой не оказалось». Новый инцидент в семье Кокорина Бизнесмен Руслан Валитов поссорился с руководителем IT-компании SearchInform Львом Матвеевым. Кроме того... 18 ноября 11:58

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало.

По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Нидерландские СМИ, ссылаясь на законы страны, утверждают, что за совершенное преступление Промесу может грозить до четырех лет лишения свободы. О таком же сроке еще в марте говорил адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы пострадавшей стороны.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Также Промес может получить и общественные работы», — приводил слова юриста «Чемпионат.com». Спор о вакцине. За что боец Хожиев убил доктора во время обеда 7 ноября боец смешанного стиля из Узбекистана (ММА) Акмал Хожиев арестован по обвинению... 16 ноября 14:00

На момент совершения преступления Промес был игроком амстердамского «Аякса». В конце февраля 2021 года, несмотря на заведенное уголовное дело, футболист перешел в московский «Спартак», за который выступал с 2014 по 2018 год. Первый матч после возвращения футболист провел уже 28 числа, выйдя в стартовом составе на игру с казанским «Рубином» (0:2).

При этом российский клуб ничем не рискует в связи с уголовным делом Промеса. По крайней мере, так утверждал в марте управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.

«Договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся. А платежи у нас каждые полгода», — заявил Мележиков «Чемпионату».