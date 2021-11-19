Падение не помешало: Щербакова выиграла второй этап Гран-при

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин. До скорых встреч!
Это было прекрасно, местами восхитительно, местами больно из-за падений, но все же — Анна Щербакова выигрывает второй этап Гран-при, Алена Косторная становится второй. Ксения Синицына, увы, оказывается четвертной, но ее прокат был просто прекрасен. Третье место занимает японка Вакаба Хигучи.
Итак, баллы! Анна Щербакова получает за произвольную программу 151,75 балла. Это дает ей 229,69. Она выигрывает второй этап!
Действительно, на четверной лутц заходила Щербакова, но тут стоит сказать, что падение произошло не на самом прыжке, а на заходе, просто конек проскользил неудачно.
Как же обидно! При попытке зайти на первый прыжок (видимо, лутц), падает Анна, даже не начав его крутить. Зато четверной флип она делает следом и делает просто прекрасно! Каскад тройной флип + тройной тулуп получается у фигуристки тоже на большие плюсы, двойной аксель тоже выполнен без проблем. Дорожка шагов на четвертый, и под музыку из «Мастера и Маргариты» делает отличный каскад тройной лутц + тройной риттбергер Щербакова, следом покоряется ей тройной флип + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной лутц — тоже в плюсах. Волшебные вращения демонстрирует Анна в конце программы. Великолепно. Просто великолепно.
Судьи оценивают произвольный прокат Алены Косторной в 145,41 балла. Это дает ей в общей сумме 221,85. Уверенная первая позиция.
Очень сильно и очень больно падает Алена с тройного акселя, даже сжимает руку со злости от того, что не получилось. зато следом идет тройной лутц, и вот он уже получается просто отличным, как и тройной риттбергер. С двойным акселем проблем у Косторной тоже не возникает, дорожка шагов — на четвертый уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит просто потрясающим, больше 1,5 балла сверху получает фигуристка. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже в очень хороших плюсах, как тройной лутц + двойной тулуп. Вращения — на четвертый уровень, дорожки — тоже. Будто бы разозлилась на себя Алена за невыполненный тройной аксель и идеально выполнила всю остальную программу. Невероятная молодец!
Итак, Ксения Синицына получает за произвольный прокат 128,84 балла . Это дает ей 198,76 балла. Это пока что второе место.
Первым элементом Ксения ставит двойной аксель и исполняет его отлично, следом идет высокий и красивый тройной флип. Риттбергер в три оборота тоже получается, прекрасно выглядел прыжок в исполнении Синицыной. Дорожка шагов первая оценена на четвертый уровень, второй двойной аксель тоже в плюсах. Каскад делает фигуристка из тройного лутца и тройного тулупа и делает отлично, Как и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Правда, может быть небольшой недокрут, но вот тройной флип + двойной тулуп получается здорово. Дорожки шагов и вращения у Ксюши на самый высокий уровень оценены. Практически безупречно справилась Синицына со своей программой, да, уступает по технике Хигучи, но отлично выполнила она все элементы.
Первым ставит фигуристка каскад тройной лутц + тройной тулуп, и он получает отлично, а вот на первом сольном прыжке — риттбергере в три оборота — она падает, проехавшись по льду. Зато тройной сальхов удается ей отлично. Двойной аксель тоже выходит чистым, дорожка шагов оценена на четвертый уровень. легко скользит по льду Парк, будто парит, и прыжки у нее легкими получаются. Каскад двойной аксель + тройной тулуп — чисто, а вот сольный тройной лутц не докрутила она. С флипом в три оборота тоже возникают проблемы. В целом очень красивая, чувственная программа у корейской фигуристки, но с недочетами, никуда она от них не смогла деться.
Карен Чен получает за свое произвольное выступление 129,33 балла. Это дает ей в общей сумме за два проката 194,00 балла. Вторая позиция.
Каскад двойной аксель + тройной тулуп в плюсе, как и сольный тройной лутц. А вот с тройного флипа падает фигуристка, очень обидная ошибка, зато следующий тройной риттбергер — выполнен чисто. Очень плавно скользит по льду фигуристка, дорожки и вращения — третий и четвертый уровни. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, увы, не докручен, а вот тройной риттбергер + двойной тулуп сделан отлично. Двойной аксель получился достойным, и красивое завершение. Боролась до конца Чен, и не позволила она разрушить падению свою программу.
Овациями встречала публика каждый выполненный элемент, и судьи оценивают по достоинству — 141,04 за произвольную (личный рекорд), что дает Хигучи в общей сумме 204,91 балла. Потрясающе.
Делает фигуристка тройной аксель, и буквально взрывается овациями публика. Следом исполняет фигуристка прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный тройной сальхов. Прекрасное начало выдает Хигучи, и вращения у нее оценены на четвертый уровень. Аксель в два оборота получается тоже, легко и спокойно. Каскад во второй части программы тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп выходит чистым, как и тройной риттбергер + двойной тулуп. Сольный флип в три оборота отплюсован больше, чем на балл, дорожка шагов, правда, на третий, но на восприятие программы это уже никак не влияет. Потрясающе! Все получилось сегодня у японской фигуристки, со всем она справилась, завершая выступление элегантным вращением — четвертый уровень, безусловно.
На льду уже вторая разминочная группа, где выступят Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова.
Судьи оценивают прокат Рябовой в 123,31 балла. Это дает фигуристке 186,65 балла. Пока это второе место.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы получается у Рябовой очень хорошо, на тройном риттбергере возникают небольшие сложности, но в целом выполнен прыжок. Прекрасная дорожка шагов получается у спортсменки, четвертый уровень, как и тройной флип — чисто. Тройной сальхов тоже получается очень даже неплохим. Каскад двойной аксель + двойной тулуп покоряется Рябовой, а вот каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп выходит с недокрутом. Зато сольный тройной лутц — прекрасен в ее исполнении. Вращения на четвертый уровень, и вся программа выглядит плавной, нежной, очень подходит фигуристке.
Судьи оценивают произвольный прокат Ли в 108,14 балла. Это дает ей в общей сумме 171,32 балла.
С первого прыжка падает Ли — не удается у нее тройной аксель, а следом получается бабочка на лутце. Каскад двойной аксель + тройной тулуп тоже не удается, проблемы со вторым элементом возникли, а вот тройной флип в ее исполнении просто прекрасен, как и дорожка шагов, оцененная на четвертый уровень. Сольный тройной лутц с недокрутом, тройной риттбергер — тоже. Дорожка шагов следом получает только третий уровень, зато каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер выполнен без очевидных помарок. Признаться честно, эта фигуристка может куда лучше, но сегодня у нее, к сожалению, программа рассыпалась.
107,58 балла — именно столько получает французская фигуристка за произвольную программу, что дает ей в общей сумме 170,33 балла.
В красивом черно-белом платье француженка первым ставит тройной флип и отлично с ним справляется. Следом идет не менее отличный лутц в три оборота. А вот на двойном акселе случается обидная ошибка — не может его приземлить и падает, зато исправляется следом, делая тот же элемент на плюсы. Покоряется фигуристке и дорожка шагов — четвертый уровень. Каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер, к сожалению, тоже с помарками, а вот тройной флип + двойной тулуп получается очень даже неплохо, но после него еще одно падение — с сольного сальхова в три оборота. Немного не задалась у француженки прыжковая часть программы, что повлияло на общее восприятие.
За свое выступление американская фигуристка набирает 129,98 балла. Это дает ей в общей сумме 190,79 балла.
Первым стоит каскад тройной флип + двойной аксель, он выполнен чисто, но, возможно, к нему должен был быть прикреплен еще один прыжок. Но зато следом идет безупречный тройной риттбергер и дорожка шагов на четвертый уровень. Чуть дрожит нога у Бэлл при приземлении тройной сальхова, но получается он, как и следующий сольный двойной аксель. А вот следом дорожка шагов оценена только на третий уровень, зато отлично выглядит каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Тройной лутц + двойной тулуп в минусе из-за второго элемента, не докручивает его фигуристка. А вот сольный тройной лутц получает в добавку больше одного балла. Отлично справилась со своей программой американка, пусть и не без больших помарок, но в целом все выглядело просто отлично.
Но в целом программа фигуристки вышла чисто почти, судьи оценивают прокат Йокой 124,61 балла, что дает ей в сумме 179,93 балла.
Первым японка ставит двойной аксель и выполняет его чисто, следом у нее идет чистый тройной флип. Риттбергер в три оборота тоже получается очень даже неплохим. Каскад двойной аксель + тройной тулуп выходит чистым, а вот с каскадом тройной лутц + двойной тулуп возникают проблемы после второго прыжка. А вот сольный тройной лутц получается, как и каскад тройной сальхов + тройной тулуп + двойной тулуп. Дорожки по большей части на четвертый уровень, но есть и третий, но при этом стоит отметить, что будто бы немного не тянет фигуристка свою программу под мощную музыку группы Queen.