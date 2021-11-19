Падение не помешало: Щербакова выиграла второй этап Гран-при

16:39

Очень сильно и очень больно падает Алена с тройного акселя, даже сжимает руку со злости от того, что не получилось. зато следом идет тройной лутц, и вот он уже получается просто отличным, как и тройной риттбергер. С двойным акселем проблем у Косторной тоже не возникает, дорожка шагов — на четвертый уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит просто потрясающим, больше 1,5 балла сверху получает фигуристка. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже в очень хороших плюсах, как тройной лутц + двойной тулуп. Вращения — на четвертый уровень, дорожки — тоже. Будто бы разозлилась на себя Алена за невыполненный тройной аксель и идеально выполнила всю остальную программу. Невероятная молодец!