Winline дерби в РПЛ и каталонское с дебютом Хави

«Краснодар» - «Спартак»: Winline Derby на экваторе РПЛ

Вроде бы РПЛ только стартовала, а команды уже подошли к середине пути. Главный матч 15-го тура - Winline Derby между «Краснодаром» и «Спартаком». Чем-то эти клубы в нынешнем сезоне похожи: большие ожидания перед сезоном сменились разочарованиями, а в своих выступлениях яркие матчи они чередуют с провалами.

Красно-белые не выигрывают уже четыре встречи и идут лишь девятыми. О чемпионстве можно забыть, но за второе место спартаковцам побороться вполне по силам, нужно лишь обрести стабильность. Вот только будет ли это под руководством Руя Витории? Слухи о том, что в «Спартак» приедет Паоло Ваноли, все громче. Впрочем, если португалец выдаст серию побед, вряд ли его уволят. Но результат нужно показывать прямо сейчас.

«Краснодар», в отличие от соперника, не играет в еврокубках, но, судя по результатам, никакого преимущества команде Виктора Гончаренко это не дает. Перед паузой на сборные «быки» в принципиальном матче разгромно проиграли «Кубани» 0:3 и вылетели из Кубка России. В РПЛ дела тоже идут так себе: 7-е место и лишь на 2 очка больше, чем у «Спартака».

И те, и другие неплохо выглядят в атаке, но просто кошмарно в обороне. Сыграть на ноль - настоящий праздник как для спартаковцев, так и для краснодарцев. Поэтому здесь напрашивается ставка «обе забьют». Winline оценил этот исход коэффициентом 1.70. Поставите 1000 рублей - получите 1700, если ваше пари окажется выигрышным.

«Барселона» - «Эспаньол»: Хави стартует с дерби

У «Барселоны» новая надежда. Вернее, не совсем и новая, имя ей - Хави. Легендарный в прошлом футболист все-таки приехал спасать родной клуб. Эксперименты Рональда Кумана и финансовые проблемы привели «Барсу» к кошмарному результату. После 12 матчей сине-гранатовые идут лишь девятыми, отставая от лидера на 11 очков. Пусть у «Барселоны» есть игра в запасе, но в ней тоже еще нужно победить: в последних 4 матчах Примеры команда набрала лишь 2 очка.

Хави придется дебютировать с дерби против «Эспаньола». В последние годы этот клуб «Барсе» не был соперником, но сейчас у «попугаев» столько же очков. Да и дерби есть дерби.

Но все-таки эффект от возвращения легенды должен помочь победить. Букмекер Winline предлагает поставить на команду Хави с коэффициентом 1.38. На то, что «Барселона» вновь не сможет победить, дают коэффициент 3.09.

«Интер» - «Наполи»: как притормозить Спаллетти?

В Серии А двоевластие: у «Наполи» и «Милана» по 32 очка после 12 туров. Невероятные показатели! А из преследователей ближе всего «Интер», но он отстает от дуэта лидеров уже на 7 очков. Своих земляков команда Симоне Индзаги победить не смогла, теперь попытка притормозить клуб из Неаполя. Конечно, черно-синим нужна только победа, она может серьезно обострить борьбу за лидерство. Правда, это тот случай, когда «Интер» может помочь не только себе, но и «Милану» - своим злейшим врагам.

Winline считает «Интер» фаворитом, ведь он играет дома. Поставить на миланский клуб можно с коэффициентом 2.21. На победу «Наполи» можно поставить за 3.20.

«Лестер» - «Челси»: Тухель возьмет реванш за упущенный трофей

«Лестер» в этом сезоне не блещет. В чемпионате Англии команда далеко от группы лидеров, в Лиге Европы тоже ничего до сих пор не гарантировала себе. Но подопечные Брендана Роджерса знают, как обыгрывать «Челси». В прошлом сезоне «лисы» победили лондонский клуб в финале Кубка Англии.

Сейчас «Челси» лидирует в турнирной таблице, практически не теряя очков. И наверняка Тухель помнит об упущенном трофее. Ставки на победу «Челси» принимаются с коэффициентом 1.80. На то, что «Лестер» сможет набрать очки, дают коэффициент 2.03.

«Ливерпуль» - «Арсенал»: серия «канониров» закончится

Мы уже стали отвыкать от мысли, что «Арсенал» - топ-клуб. Команда превратилась в крепкого середняка АПЛ. Вот и в этом сезоне начали чемпионат «канониры» очень слабо. Но затем Микель Артета нашел нужные сочетания. 8 матчей без поражений, 6 побед в них и всего два очка до лигочемпионской зоны!

Одна беда - впереди «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа перед матчами сборных упустила победу в игре с «Брайтоном» и проиграла «Вест Хэму». Это отбросило мерсисайдцев на 4-е место в турнирной таблице. Так что небольшой перерыв им как раз кстати. И «Ливерпуль» полон решимости прервать неудачный отрезок.

«Арсенал» хорош, но, по мнению Winline, вряд ли сможет тягаться с «Ливерпулем». Поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 1.49. А вот забить «канониры» вполне могут. Да и постоянно это делают в очных встречах. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.64.

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