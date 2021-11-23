Потерял сознание на скамейке: юный хоккеист «Динамо» находится в коме

Защитник молодежной команды московского «Динамо» Валентин Родионов потерял сознание по ходу матча Открытого первенства Москвы против ЦСКА. У игрока были диагностированы отек и ушиб головного мозга тяжелой степени, после чего врачи провели операцию. 23 ноября стало известно, что 16-летний защитник юниорской сборной России находится в коме. В пресс-службе «Динамо» сообщили, что здоровьем молодого игрока занимаются лучшие врачи столицы.

Матч Открытого первенства Москвы по хоккею среди спортсменов 2005 года рождения между «Динамо» и ЦСКА прошел в воскресенье, 21 ноября.

Как сообщил Telegram-канал «Мутко против», по ходу поединка защитник молодежной команды бело-голубых Валентин Родионов в неигровом эпизоде столкнулся с защитным бортом, после чего потерял сознание.

Оперативно подоспевшие к месту происшествия медики увезли хоккеиста в Морозовскую больницу, где его поместили в реанимацию.

Позднее врачи диагностировали у защитника юниорской сборной России отек и ушиб головного мозга тяжелой степени.

В понедельник, 22 ноября, хоккеист перенес операцию. В пресс-службе клуба отметили, что после операции игрок находился в удовлетворительном состоянии.

«Валентин Родионов был госпитализирован в ГБУЗ «Морозовская городская клиническая больница». Защитнику была оказана необходимая помощь и проведена операция. В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии», — заявил пресс-атташе МХК «Динамо» Алексей Азарных агентству РИА «Новости».

В текущем сезоне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Родионов провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

23 ноября на официальном сайте молодежной команды московского «Динамо» появилась обновленная информация о случившемся инциденте. Клуб сообщил, что Родионов потерял сознание после того, как вернулся на скамейку запасных после проведенной на льду смены.

«На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме. Хоккейный клуб «Динамо» Москва со своей стороны оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы.

Руководство, игроки и тренерский штаб желают хоккеисту скорейшего выздоровления. Клуб будет дополнительно сообщать об изменении состояния здоровья Валентина Родионова», — гласит текст заявления, опубликованного пресс-службой.

Также клуб сообщил, что не организует сборы средств в поддержку игрока, и что все расходы на медикаментозное обеспечение берет на себя.

На момент выхода материала получить комментарий от официального представителя Федерации хоккея России (ФХР) «Газете.Ru» не удалось.

В последнее время участились трагические события, связанные с профессиональными хоккеистами.

3 ноября стало известно, что хоккеист клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки умер после потери сознания в матче чемпионата Словакии.

Игрок потерял сознание в матче регулярного чемпионата, прошедшем в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

С 2016 по 2018 год Садецки играл за братиславский «Слован», который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

10 ноября бывший игрок МХК «Липецк» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов скончался в возрасте 21 года.

Нападающий провел в текущем розыгрыше первенства МХЛ два матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи, после чего получил травму позвоночника, из-за чего не перестал ходить.

Болтов — воспитанник школы магнитогорского «Металлурга», одного из сильнейших клубов страны. В МХК «Липецк» нападающий перешел в 2018 году. За два с небольшим сезона провел 85 матчей, набрав в них 44 (18+26) очка.

Самая резонансная история года, связанная с гибелью хоккеиста во время матча, случилась в марте, когда после случайного попадания шайбы в сонную артерию скончался защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов. «Шайба попала в сонную артерию»: умер 19-летний капитан «Динамо» Российский хоккей понес утрату — талантливый 19-летний защитник петербургского «Динамо»... 17 марта 15:03

Спортсмен попал в реанимацию после того, как 12 марта на 1/8 финала плей-офф МХЛ во время матча с «Локомотивом» молодому человеку шайба попала в голову. Файзутдинова госпитализировали в больницу Ярославля. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

«Операция при таких тяжелых поражениях вообще не проводится. Транспортировать пациента, по мнению консилиума врачей, при такой тяжести невозможно. Врачи делают все возможное, чтобы спасти парня»,— говорили в пресс-службе правительства Ярославской области 15 марта.

На следующий день Файзутдинова не стало.