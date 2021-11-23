Жива, но свободна ли: МОК и Китаю угрожают бойкотом из-за теннисистки

Правительство Китая и Международный олимпийский комитет подверглись жесткой критике из-за пропажи 35-летней теннисистки Шуай Пэн, обвинившей бывшего высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.

Драма в Китае

Драматично развиваются события вокруг знаменитой китайской теннисистки Шуай Пэн, чемпионки двух одиночных турниров WTA, победительницы двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, и экс-первой ракетки мира в паре.

В начале ноября она в национальной китайской соцсети Weibo обвинила бывшего высокопоставленного чиновника в сексуальном насилии, после чего публикация быстро была удалена, а сама спортсменка пропала.

Ситуация дошла до того, что в колокола забило мировое теннисное сообщество, а руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовало выхода самой Шуай на связь и расследования со стороны Китая ее обвинений, пригрозив полным уходом из страны. Потерял сознание на скамейке: юный хоккеист «Динамо» находится в коме Защитник молодежной команды московского «Динамо» Валентин Родионов потерял сознание по ходу... 23 ноября 16:59

Отразилась ситуация и на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Все громче звучат призывы к Международному олимпийскому комитету с требованием отмены соревнований, либо их переноса из столицы Китая (что представляется маловероятным), а политические деятели многих стран, включая США, заявили о возможном дипломатическом бойкоте Игр.

В итоге Шуай вновь возникла на радарах. Сначала якобы она написала письмо в WTA и МОК, хотя его подлинность вызвала у общественности серьезные сомнения. Затем она появилась на юниорском турнире в Китае перед телекамерами, а потом даже поговорила по видеосвязи.

Тем не менее происходящее вокруг спортсменки по-прежнему вызывает большую обеспокоенность, а теннисное сообщество все еще не верит правительству Китая и требует жесткой реакции.

С чего все началось

2 ноября 35-летняя Пэн в соцсети Weibo опубликовала пространный эмоциональный пост с серьезными обвинениями в адрес бывшего вице-премьера Госсовета Китайской Народной Республики Гаоли Чжана.

«30 октября мы сильно поссорились. Ты сказал, что 2-го мы встретимся и спокойно все обсудим у тебя дома. Но сегодня в полдень ты позвонил сказать, что занят, все отрицал и нашел повод перенести разговор на другой день. После этого ты снова исчез, как уже делал семь лет назад», — начиналась сенсационная публикация.

В своей публикации она обвинила 75-летнего бывшего высокопоставленного чиновника в принуждении к сексу, рассказав подробности, которые обычно невозможно узнать о представителях коммунистической партии Поднебесной, тем более когда речь идет о столь значимой персоне.

По словам Пэн, их связь с политиком началась десять лет назад как адюльтер по его инициативе. Однако затем Чжан, имевший законную супругу, стал постоянным членом политбюро и прервал контакты с молодой теннисисткой.

Однако политик не забыл девушку и, выйдя на пенсию в 2018 году, через теннисный центр Тянцзиня инициировал встречу с Пэн на корте, после чего пригласил спортсменку на ужин к себе домой, где также присутствовала его жена.

Там, как утверждает бывшая первая ракетка мира в паре, Чжан принудил ее к сексу, после чего у них начались новые отношения длиною в три года и вновь оборванные в одностороннем порядке мужчиной.

«В тот день я не давала согласия, я безостановочно плакала, я была в панике, напугана и согласилась, поддавшись чувствам, которые у меня были к тебе с той встречи семью годами раньше», — рассказала она в своей публикации.

Цензура и исчезновение

При этом Пэн сразу же отметила, что не сможет доказать написанное и не верит, что чиновник повлечет хоть какое-то наказание.

«Но мне плевать, если я швыряю в скалу яйца, если мотыльком лечу прямо в огонь. Я хочу рассказать правду о том, что было между нами <...> А то мы все только притворяемся такими хорошими», — сказано так же в том посте.

Ну а дальше включилась, как это называет CNN, «ковровая китайская цензура». Уже в течение получаса публикация исчезла из Weibo. Но то было только начало.

Также из сети один за другим стали пропадать скриншоты публикации и даже сообщения о ней. Поиск по именам действующих лиц и даже слову «теннис» перестал давать результаты, а страница Пэн на 500 тысяч подписчиков и весь теннисный раздел Weibo были заблокированы.

Более того, на всякий случай заблокировали даже обсуждение романтического сериала корейского производства «Премьер-министр и я».

Ну а сама Пэн пропала, перестав отвечать на телефонные звонки и сообщения, что в итоге вызвало серьезную обеспокоенность за ее безопасность и свободу.

Угрозы WTA

К концу ноября ситуация стала приближаться к точке кипения. Исчезновением Пэн в результате ее публикации, которая сохранилась на скриншотах за пределами Китая, всерьез были обеспокоены многие профессиональные игроки, включая самых известных.

Не осталось в стороне и руководство WTA. Так, ее глава Стив Саймон заявил, что организация готова разорвать всяческие отношения с Китаем, если местонахождение Пэн не станет известным, а опасения за ее благополучие не будут развеяны.

Заявление очень серьезное, поскольку Китай проводит больше десяти турниров WTA, в том числе и самых престижных, и страна инвестирует в теннис сотни миллионов долларов.

Впрочем, угроза оказалась достаточно серьезной и для китайской стороны, поскольку вскоре государственный телеканал КНР в своем эфире опубликовал письмо Пэн, якобы отправленное теннисисткой в WTA и лично Саймону.

«Обвинения в сексуальном насилии – ложные. Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все в порядке. Спасибо за заботу. Надеюсь вместе с вами продвигать китайский теннис, если в будущем будет такая возможность. Надеюсь, китайский теннис будет становиться лучше и лучше», — говорится в тексте сообщения. «Человек без маски может заразить других»: Журова о задержанном тренере 22 ноября в аэропорту Пулково был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр... 23 ноября 13:49

Пикантности ему придают два обстоятельства. Во-первых, госканалы Китая никак не освещали сам скандал. Во-вторых, на опубликованном «письме» присутствует курсор на второй строке, как будто кто-то сделал скриншот в программе набора текста.

Так что никто в подлинность данного «документа» особенно не поверил. Наоборот, судьба Пэн стала беспокоить общественность еще сильнее.

«Это заявление только увеличивает обеспокоенность по поводу ее безопасности и местоположения. Мне трудно поверить, что она на самом деле написала письмо, которое мы получили, или верит в слова, которые ей приписывают, — заявил глава WTA.

— Слишком часто возникают подобные ситуации, и мы ставим бизнес и политику выше того, что было бы правильно. Но это важнее бизнеса. Мы готовы уйти из Китая и справляться со всеми осложнениями, к которым это приведет. Потому что это важнее. Женщин должны уважать, а не подвергать цензуре».

Слабый МОК

Естественно, волна негодования докатилась и до Международного олимпийского комитета, от которого многие селебрити и СМИ потребовали вмешаться в ситуацию и действовать решительно, вплоть до отказа проводить предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине.

Впрочем, МОК общественность своей нерешительностью в очередной раз разочаровал. Функционеры комитета сразу же заняли очень осторожную позицию, а на письмо со стороны Пэн отреагировали комментариями с радостью за спортсменку, что с ней все в порядке.

А вот другие организации, например ООН, а также правительство США потребовали от Китая объяснений. Кроме того, возникли разговоры о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр.

В итоге подвергшийся серьезной критике МОК вынужден был скорректировать свою позицию, оставшись максимально нейтральным, но как будто бы не бездейственным по отношению к Китаю:

«Опыт показывает, что в таких делах лучше работает тихая дипломатия. Поэтому МОК пока не будет давать дальнейших комментариев».

На это крайне жесткой колонкой ответила авторитетная американская газета NY Times.

«Президент МОК Томас Бах и все высокие чины МОК постоянно говорят о том, что олимпийское движение – оплот борьбы за высшие гуманистические идеалы. Все олимпийцы, говорят они, одна семья. Пэн участвовала в Играх в 2008-м, 2012-м и 2016-м. Однажды олимпиец – всегда олимпиец, говорят они, — говорится в ее тексте.

— Только эта прекрасная идея ничего не значит, когда ставки слишком высоки. На носу зимняя Олимпиада в Пекине, а значит – огромные деньги от продажи прав на трансляции и спонсорских контрактов, а также миллиарды, которые китайское правительство потратит, чтобы завоевать уважение на международной арене.

Есть ли у Баха и МОК характер, чтобы заступиться за одну из своих и пойти на конфликт с хозяевами Игр из-за их очередного нарушения прав человека? На данный момент ответ – нет».

Появление Пэн

Так или иначе, но поднятый общественностью шум определенный эффект все же возымел. Шуай Пэн хотя бы начала действительно появляться на публике.

Так, фотографии теннисистки выложила в той же сети Weibo пресс-служба пекинского юниорского турнира, который Пэн посетила, и где она дала мастер-класс молодым участникам и участницам. Не те вакцины. Сборную России не пускают в США Сборная России по конькобежному спорту рискует пропустить американский этап Кубка мира из-за проблем... 22 ноября 22:33

Кроме того, 35-летняя победительница двух парных «шлемов» провела видеозвонок с Томасом Бахом. Беседа продолжалась в течение 30 минут, и Пэн заявила в ее начале, что с ней все в порядке, она находится дома и просит уважать ее личные границы. Также они с президентом МОК договорились поужинать во время Игр в Пекине.

«Это не дипломатический вопрос. Но я думаю, что все видели, как в последнее время она посещала публичные мероприятия и провела видеозвонок с президентом МОК. Я надеюсь, что некоторые люди прекратят злонамеренное нагнетание, не говоря уже о политизации», — прокомментировал после этого ситуацию официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Хотя теннисный мир и организации по защите прав человека все это вряд ли удовлетворит. Но хотя бы стало доподлинно известно, что Пэн действительно жива и здорова.