25 ноября 2021, 12:15 Спорт Шаг до пьедестала: Шевченко проиграла борьбу за третье место украинке Россиянка Шевченко стала четвертой в спринте Кубка IBU Виктория Алексеева Слушать Остановить

В Швеции стартует первый этап Кубка IBU — Международного союза биатлонистов. В женском спринте россиянка Анастасия Шевченко остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. В десятке лучших также оказалась Евгения Буртасова, она показала девятый результат. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.