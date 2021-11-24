Шаг до пьедестала: Шевченко проиграла борьбу за третье место украинке

В Швеции стартует первый этап Кубка IBU — Международного союза биатлонистов. В женском спринте россиянка Анастасия Шевченко остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. В десятке лучших также оказалась Евгения Буртасова, она показала девятый результат. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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14:10
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию.
До скорых встреч!
14:05
А вот места россиянок в спринте:
4. Анастасия Шевченко (Россия) – 3,7 (0+1)
9. Евгения Буртасова (Россия) – 18,3 (1+0)
18. Тамара Дербушева (Россия) – 50,1 (1+0).
34. Анастасия Гореева (Россия) – 1.21,4 (3+1)
47. Екатерина Носкова (Россия) – 1.45,7 (1+3)
68. Наталья Гербулова (Россия) – 2.26,0 (2+3)
14:00
Первые три места распределились вот так.
1. Марион Визенартер (Германия) – 21.02,3 (0+1)
2. Каролин Коломбо (Франция) – 0,5 (0+2)
3. Дарья Блашко (Украина) – 3,1 (1+0)
13:55
Все!
Завершили выступление на дистанции все биатлонистки, совсем немного не хватило Шевченко до третьего места. Доли секунд.
13:50
Второй лучший результат у у Евгении Буртасовой. Она промазала единожды, пока биатлонистка удерживает место в десятке сильнейших.
13:45
Назвать выдающимся старт российских биатлонисток в спринте достаточно трудно — и мазали, и ход был не самый быстрый. Но здесь стоит отметить Анастасию Шевченко, которая после финиша 105 биатлонисток из 117 продолжает занимать четвертую строчку, с отрывом от лидера всего лишь 3,7 секунды.
13:42
Все, финишировала Носкова! 1:45 — отрыв от лидера.
13:40
Ждем финиша российской биатлонистки и начнем потихоньку подводить итоги.
13:39
1:44 показывает Носкова на отрезке 6,1 км. Пока это 48-й результат.
13:36
Увы, но еще трижды мажет Носкова на втором огневом рубеже.
13:54
+54 секунды показывает Носкова при подходе ко второму огневому рубежу.
13:50
Носкова показывает 27-й результат на отрезке 3,6 км.
13:27
Мажет Носкова единожды на первом огневом рубеже.
13:25
Носкова к первому огневому рубежу подходит десятой, 11 секунд от лидера.
13:25
Гореева финишировала. Одна минута 21 секунда пока что от лидера.
13:24
Носкова на отметке 1,1 лидеру проигрывает около пяти секунд.
13:20
Увы, теряет Шевченко третью позицию. Украинка Блашко оказывается выше.
13:19
Последняя российская биатлонистка Екатерина Носкова отправилась на дистанцию.
13:18
Минуту и 19 секунд везет Гореева лидеру на отметке 6,1 км.
13:13
Гореева стреляет чисто на втором огневом рубеже, но у нее уже полторы минуты от лидера.
13:13
Финиширует Дебрушева! Отрыв от лидера — 50 секунд. Пока она 14-ая.
13:11
Финишировала Шевченко! Отрыв от лидера сейчас 3,7 секунды, пока это третье место, но вряд ли Анастасия сможет на нем удержаться.
13:09
У Гореевой — три промаха на первом огневом рубеже. А ведь такой хороший ход у нее был.
13:08
Финиширует Гребулова. Отрыв у нее от лидера сейчас — около двух с половиной минут.
13:07
Шевченко на рубеже 6,1 км всего 5 секунд проигрывает лидеру.
13:06
А Дебрушева после первого промаха на огневом рубеже, на втором стреляет чисто!
13:04
Увы, единожды мажет Шевченко, но со временем все еще все в порядке, борется Анастасия.
13:03
А ко второму огневому рубежу подходит уверенно, держится в тройке лидеров по времени.
13:02
Шевченко на отметке 3,6 км проигрывает меньше десяти секунд лидеру.
13:01
Еще три промаха у Гребуловой на втором огневом рубеже. Отрыв от лидера уже больше двух минут.
12:59
У Гребуловой почти 1.20 на подходе ко второму рубежу.
12:59
Стартовала Анастасия Гореева.
12:57
Есть первая чистая стрельба у Шевченко! Отлично!
12:56
Шевченко к первому огневому рубежу подходит со временем +8,7 от лидера.
12:55
Уже больше минуты проигрывает Гребулова на отметке 3,6 км.
12:54
Первая российская биатлонистка пришла к финишу! Результат Евгении Буртасовой составил 21:20.6.
12:53
А Гребулова тем временем мажет дважды на первом огневом рубеже.
12:52
Шевченко на 6 секунд отстает от лидера на отметке 1,1 км.
12:51
Почти десять секунд отрыва от лидера у Гребуловой на подходе к первому огневому рубежу. Ждем стрельбу!
12:50
Анастасия Шевченко также вышла на дистанцию. Следом за ней Тамара Дербушева.
12:48
На отметке 1,1 у Гребуловой весьма неплохой результат — всего пять секунд отрыва от лидера.
12:47
Чисто отстреливает Буртасова на втором огневом рубеже! Впереди только финиш.
12:45
И еще одна российская биатлонистка отправляется на дистанцию! Наталья Гребулова стартовала.
12:43
Увы, на отметке 3,6 км Буртасова уже уступает лидеру почти 27 секунд.
12:39
А вот это обидно! Мажет один раз Буртасова на первом огневом рубеже!
12:38
К первому огневому рубежу российская биатлонистка также приходит с лучшим временем.
12:35
Пока Буртасова показала лучший результат по скорости на отметке 1,1 км! За 2,39 преодолела она часть дистанции.
12:32
На дистанцию уже отправилась Буртасова.
12:30
Началась гонка, ждем борьбы от российских биатлонисток!
12:25
А вот кто представит Россию в этой гонке:
4. Евгения Буртасова;
30. Наталья Гербулова;
40. Анастасия Шевченко
42. Тамара Дербушева;
58. Анастасия Гореева;
99. Екатерина Носкова.
12:20
Начало гонки — в 12.30 мск.
12:15
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня стартует первый крупный турнир в олимпийском сезоне — Кубок IBU. Первый этап соревнований проходит в Швеции. Женщины сражаются в спринте на 7,5 км.
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