Пенальти на 1-й минуте, дубль Соболева и подвиги Селихова: как «Спартак» обыграл «Наполи»

Московский «Спартак» одержал важнейшую победу над итальянским «Наполи» в Лиге Европы (2:1) и временно поднялся на первую строчку в группе С. Главными действующими лицами матча стали Квинси Промес, который заработал пенальти на 43-й секунде, Александр Соболев, который оформил дубль, и Александр Селихов, который совершил несколько сумасшедших сейвов.

Важнейший матч для «Спартака»

Перед началом этой встречи команды в группе С располагались «лесенкой» — друг за другом с разницей ровно в один балл.

1. «Наполи» — 7 очков

2. «Легия» — 6

3. «Лестер» — 5

4. «Спартак» — 4

Домашняя победа над «Наполи» позволила бы красно-белым сравняться по очкам с итальянцами и обойти их по личным встречам, поскольку на выезде «Спартак» уже одержал сенсационную победу над неаполитанцами (3:2).

Все это изрядно повышало бы шансы москвичей пробиться в топ-2 группы и попасть в плей-офф Лиги Европы.

Ничья или поражение от «Наполи» стали бы разочарованием, однако даже в таком случае у «Спартака» оставались бы хорошие шансы на евровесну, если бы в другом матче группы «Легия» и «Лестер» сыграли бы вничью.

В конце концов, всегда можно попытаться забраться хотя бы на третью строчку в группе, чтобы попасть в плей-офф Лиги конференций – третий по значимости еврокубок. Таким образом, «Спартак» должен был смело выходить на поле «Открытие Арены» и бросаться в атаку. Отступать было некуда.

Стартовые составы

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Максимилиано Кофрие, Айртон, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев.

Наш стартовый состав на битву



Игнатов и Литвинов – в старте! Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности.#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/9qdBwqs74h — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Жуан Жесус, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Петр Зелиньски, Элиф Элмас, Дрис Мертенс, Ирвин Лосано, Андреа Петанья.

Первый тайм

«Спартак» начал матч с активного прессинга на чужой половине поля, и это сразу принесло свои плоды. Красно-белые отобрали мяч у заигравшихся итальянцев, быстро доставили его Промесу, который проник в штрафную с правого фланга, получил по ноге от словака Лоботки и упал – арбитр справедливо поставил пенальти на 43-й секунде матча.

Соболев пробил в правый верхний угол, а вратарь «Наполи» Мерет прыгнул — 1:0!

И началась обоюдоострая игра.

«Наполи» ответил опаснейшим моментом на седьмой минуте: Кулибали прострелил в центр штрафной, откуда пробил Петанья, но получилось не так сильно, как планировал итальянец, так что Селихов успел сложиться и поймать мяч.

Спустя две минуты Соболев опасно пробил головой после навеса Мозеса – мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

На 11-й минуте сам Мозес остался абсолютно один в штрафной «Наполи» и нанес мощный удар низом, но попал прямо во вратаря. Правда, Мерет не сразу зафиксировал мяч, так что Соболев понесся добивать, но в последний момент вратарь «Наполи» все-таки успел забрать снаряд.

Красно-белые играли смело, охотно выбегали в атаку при любой возможности и не прижимались к своим воротам. На такую игру было приятно смотреть. Однако периодически такая смелость приводила к провалам в обороне.

Так, на 15-й минуте нападающий «Наполи» Лосано опасно прострелил в штрафную, но каким-то чудом никто из неаполитанцев не сумел замкнуть передачу.

Спустя минуту только Селихов спас «Спартак» от верного гола.

Полузащитник «Наполи» Элмас пробил из пределов штрафной после заброса Мариу Руя, но вратарь «Спартак» в прыжке вытащил мяч из левого нижнего угла. Элмас попытался добить, но даже с метра не смог отправить мяч в сетку – Селихов поднял ногу и снова отразил мяч! Два великолепных сейва за пару секунд – это дорогого стоит.

На 25-й минуте Селихов снова спас свою команду. Лосано совершил опасный прострел с правого фланга в центр штрафной, откуда Зелиньски нанес плотный удар, но российский вратарь, уже присевший на землю, успел вытянуть руку вверх и отразить мяч.

Именно благодаря волшебным сейвам Селихова «Спартак» не терял куража и упрямо продолжал идти вперед. Это закономерно привело ко второму голу.

Красно-белые красиво, при помощи нескольких передач прошли по правому флангу до штрафной «Наполи», Мозес на замахе ушел от Мариу Руя и прицельно навесил на дальнюю штангу, где Соболев выскочил из-за спины Кулибали и поразил створ ворот – 2:0.

Этим голом «Спартак» морально подавил соперника и прекратил поток опасных атак. К концу тайма «Наполи» больше владел мячом – 60% на 40%, --однако острых моментов у итальянцев не возникало.

Лишь на последней добавленной минуте Селихов допустил ошибку — опасно вышел из ворот, и Лосано попытался перекинуть его головой, однако мяч прошел выше перекладины.

Второй тайм

Вторую половину встречи «Наполи» начал гораздо активнее, постоянно владея мячом и прижимая «Спартак» к воротам. Это привело к тому, что на 51-й минуте Ди Лоренцо в одиночестве принял мяч в штрафной красно-белых и забил, но, к счастью для красно-белых, сделал это из офсайда. Тем не менее это был очень тревожный звоночек.

Москвичи попытались отодвинуть игру от своих ворот и возобновить высокий прессинг, но «Наполи» быстро пресек эту попытку активности и снова закрепился на чужой половине поля, зарабатывая то штрафной, то угловой.

Руй Витория недовольно размахивал руками и требовал от своих подопечных действовать агрессивнее, но игра не менялась. Правый защитник «Наполи» Ди Лоренцо фактически превратился в нападающего — так часто он участвовал в атаках.

На 59-й минуте другой защитник Кулибали опасно пробил головой — Селихов успел отразить. Спустя три минуты вратарь «Спартака» вытащил мяч из-под перекладины после мощного удара Мертенса.

Московский клуб сел слишком глубоко, совсем перестал цепляться за мяч, и стал ясно, что гол «Наполи» — это лишь вопрос времени. И на 64-й минуте Элмас сократил отставание в счете.

Мариу Руй легко обыграл Умярова, отдал пас в штрафную на Питанью, и тот аккуратно навесил на дальнюю штангу, где оставшийся без присмотра Элмас спокойно расстрелял ворота Селихова — 2:1.

«Спартак» сумел ответить лишь одной быстрой атакой и заработал угловой, который завершился ударом Соболева головой — выше ворот.

После этого «Наполи» снова принялся хозяйничать на поле, владея мячом и забирая все подборы. Левый фланг обороны «Спартака» превратился в проходной двор — неутомимые Лосано, Питанья и Ди Лоренцо делали там все, что хотели. Ди Лоренцо однажды нанес мощный удар без какого-либо сопротивления и только чудом не сравнял счет.

«Спартак» отвечал лишь эпизодически и в основном за счет индивидуальных вспышек игроков, а не благодаря слаженным командным действиям.

Так, на 69-й минуте Умяров жестко поставил ногу, отобрал мяч возле штрафной «Наполи» и попытался пробить в дальний угол, но снаряд просвистел в сантиметрах от штанги.

Также на 77-й минуте «Спартак» заработал «стандарт» возле штрафной «Наполи» — Кулибали случайно остановил мяч рукой. Промес навесил в штрафную, но оборона итальянцев легко выбила мяч.

«Наполи» атаковал куда более слаженно и активно использовал навесы и прострелы в центр штрафной «Спартака», которые постоянно проходили.

На 80-й минуте красно-белые чуть не пропустили второй гол: Элмас получил мяч во вратарской и несколько раз пытался заковырять его в створ, но Селихов спасал, защитники заблокировали, и в конце концов Жиго вынес снаряд.

Добавила проблем «Спартаку» травма Мозеса: нигерийский защитник упал в рискованном подкате и схватился за заднюю поверхность бедра. На 82-й минуте вместо него вышел Николай Рассказов, и болельщики схватились за сердце. Важнейшая победа: «Спартак» второй раз обыграл «Наполи» В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак принимал своем поле... 24 ноября 20:33

На 90-й минуте Селихов еще раз спас команду после удара Элмаса в левый нижний угол — мяч неприятно отскочил от газона, но вратарь справился. Огромное преимущество по ударам в створ принадлежало «Наполи» — 8-3.

Однако на последних минутах матча нервы начали сдавать и у доминирующих итальянцев. Так, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти получил желтую карточку за разговоры с судьями, а Кулибали сорвался на Ломовицкого и чуть не схлопотал второй «горчичник». Это существенно мешало неаполитанцам развивать атаки, и играло на руку москвичам.

Так и закончился этот матч: «Спартак» кровью и потом вырвал вторую победу подряд над «Наполи» со счетом 2:1.

Итоги

Благодаря этой победе красно-белые поднялись на первую строчку в группе С.

1. «Спартак» — 7 очков

2. «Наполи» — 7 очков (уступает красно-белым по личным встречам)

3. «Легия» — 6 очков

4. «Лестер» — 5 очков

У «Легии» и «Лестера» есть один матч в запасе, однако положение «Спартак» за тур до конца группового этапа в любом случае останется весьма хорошим.