«Этому тренеру больше не подам руки». Скандал после матча «Наполи» в Москве

Московский «Спартак» во второй раз в этой Лиге Европы переиграл итальянский «Наполи» и вышел на первое место группы С, обойдя своего соперника. Сразу после игры наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку главному тренеру «Спартака» Рую Витории, что стало главным предметом обсуждения с прессой.

«Спартак» — «Наполи» — 2:1

Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в Москве со счетом 2:1 и вышел на первое место в группе С как минимум до матча английского «Лестера» и польской «Легии», победитель которого сможет обойти москвичей в таблице.

Но в любом случае красно-белые к решающему, шестому туру подойдут на одной из двух первых позиций и будут иметь возможность самим решить свою судьбу. Важнейшая победа: «Спартак» второй раз обыграл «Наполи» В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак принимал своем поле... 24 ноября 20:33

«Я доволен результатом, выиграть у такого состава «Наполи» непросто, мы сыграли матч с отличной тактикой. Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки, — рассказал в прямом телеэфире «Матч Премьер» по окончании встречи наставник хозяев Руй Витория.

— Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе. Команда привыкла к игре в четыре защитника, у нее было отличное чувство тактики».

Дал интервью в телеэфире и один из главных героев встречи, оформивший дубль нападающий красно-белых Александр Соболев.

«Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа. Рад, что мы ее одержали, — начал автор уже четырех голов в Лиге Европы в этом сезоне.

— Во втором тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра была максимально тяжелая.

В Варшаве будет тяжело, там проиграли и «Лестер», и «Наполи». Огорчен, что получил желтую карточку, из-за которой пропускаю матч с «Легией».

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне работающий с «Наполи», на послематчевой пресс-конференции говорил много.

«Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше, — сказал тренер, говоря про накрывший Москву мокрый снегопад.

— Что до судейства – я получил желтую карточку, когда игрок «Спартака» долго уходил на замену – почти три минуты. Я попросил судью поторопить его и получил желтую карточку. Судейство оценивать не мне – я принимаю то, что есть».

Оценил специалист игру своей команды, разбив матч на разные первый и второй таймы. Пенальти на 1-й минуте, дубль Соболева и подвиги Селихова: как «Спартак» обыграл «Наполи» Московский «Спартак» одержал важнейшую победу над итальянским «Наполи» в Лиге Европы (2:1) и... 25 ноября 10:09

«Конечно, трудно давать оценку игрокам. Мы пропустили быстрый гол, и он изменил ход игры. Мы совершали много потерь в первом тайме, хотя и старались, а потом пропустили второй – это все усложнило, — приводит слова Спаллетти «Чемпионат».

— После перерыва мы стали играть лучше и спокойнее, но «Спартак» хорошо закрылся в своей штрафной и добился результата.

Я очень надеюсь, что к «Лацио» у нас вернутся игроки. Я не сильно переживаю, когда игра идет – а сегодня было так. Мои решения дали результат – у нас было много моментов и подходов. Нам надо было просто быть внимательнее в начале. Хотели сыграть в атакующий футбол, забрать мяч, но в начале этого не получилось».

Резонансным получился эпизод, когда итальянский тренер, уходя в подтрибунное помещение после игры, отказался пожать руку подошедшему к нему Витории.

«Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив, — отчеканил Спаллетти.

— Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку». Правда, пришедший на пресс-конференцию вторым Витория слова коллеги опроверг. «Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами, — рассказал португальский тренер «Спартака». — Потом началась игра. Так же будет, когда будет тренер третьего дивизиона и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку». Одну из важных ролей в поединке сыграл центральный полузащитник москвичей Руслан Литвинов, еще недавно капитанивший во второй команде. «Русская мафия»: за что в Швеции критикуют «Зенит» и судейство «Зенит» на последних минутах матча с «Мальме» вырвал ничью благодаря реализованному пенальти и... 24 ноября 13:26 «Выиграли, самое главное. Главное – результат. Мы понимали, что будет тяжело в конце, — приводит его слова «Матч ТВ». — Витория говорил в перерыве быть внимательнее, что они будут играть в более обостряющий футбол, мы выстояли. 30 минут во втором тайме играли без мяча, счет был 2:0, тяжело физически, главное было счет удержать. Приятно, что первое место в группе, надо постараться выйти из нее и переносить успех на РПЛ. Настоящий «Спартак» – тот, который побеждает всегда и везде. Матч с «Легией» будет игрой жизни!» Вышел к прессе и почти не играющий ветеран красно-белых Андрей Ещенко. «Первый тайм очень хорошо играли, создавали моменты. И Селихов тащил – нам здесь повезло. После перерыва они начали больше атаковать, а мы начали держать счет, меньше контролировать мяч, — рассказал защитник журналистам. — Этим «Спартак» и замечателен, что может быть первым в Лиге Европы, обыгрывать «Наполи», играть на равных с «Лестером» и в чемпионате России неудачно выступать. Едем в Варшаву за победой». Дал комментарий и еще один не участвовавший в матче с «Наполи» спартаковец. «Мы работаем каждый день, каждую неделю. Иногда нам не везет, но мы упорно работаем, чтобы добиваться результата. Надеюсь, этот результат повлияет на наши дальнейшие выступления, — рассказал «РБ-Спорт» Йоррит Хендрикс.

– Я не знаю. Я действительно не знаю, почему так. Это сложно объяснить. Мы должны перенести эту уверенность на матчи чемпионата».