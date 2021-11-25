Провал с надеждой на реванш: россияне проиграли короткую программу в Сочи

15:10

Не очень удачной для россиян получилась короткая программа на этапе Гран-при в Сочи. Михаил Коляда только четвертый, а также борющийся за попадание в финал серии Евгений Семененко — седьмой. Но на самом деле отыграться шансы еще будут, нужно только чисто отработать произвольную. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.