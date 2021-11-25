Подтвердили класс: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец

На этом будем закругляться, впереди еще соревнования, а эта трансляция окончена. Ее для вас провел Александр Седов.
Александр Горшков: «Добрый вечер, рад приветствовать участников из всех 17-ти стран, а также зрителей на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию здесь в Сочи, столице ХХII Олимпийских игр. Как уже было сказано, наш этап завершает серию этого сезона, и по его итогам окончательно определится состав финала. А для спортсменов олимпийский сезон имеет особое значение. Его кульминацией станут ХХIV Олимпийские игры в Пекине. Желаю спортсменам удачи, отсутствия травм и лучших результатов, а вам, уважаемые зрители, желаю потрясающего шоу. А теперь позвольте объявить Кубок Ростелеком 2021 года открытым!»
Александр Лакерник: «Дорогие друзья, я очень рад быть здесь. Принимал участие в подготовке к Олимпиаде в Сочи и рад, что эта арена осталась такой же прекрасной. Этот этап — последний перед финалом Гран-при, который пройдет в японской Осаке. В этом году спортсмены проходят отбор и подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, турниры ИСУ продолжаются, спортсмены повышают свой уровень, и я уверен, что на этом турнире будет продемонстрирован самый высокий уровень катания! Удачи всем нам — спортсменам, судьям, организаторам!»
Александр Лакерник как представитель ИСУ и Александр Горшков как президент ФФКР открывают соревнования.
Первый номер подошел к концу, и сразу же начался второй. Под уже куда более лирическую музыку.
На льду много участников шоу, и некоторые из них делают сальто. А музыка, кстати, живая. В частности, скрипач прям у льда стоит.
Сначала было световое лазерное шоу в темноте, а затем свет зажгли и началось яркое представление на льду с элементами акробатики.
Вот таким получился ритм-танец на этапе Гран-при в Сочи. Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу, но впереди еще вторая часть соревнований. Да и сейчас не прощаемся. Примерно через 35 минут начнется церемония открытия этапа в Сочи, мы будем прямо тут рассказывать и о ней.
Как бы ни были хороши все остальные, Синицина с Кацалаповым — другой уровень! Было видно некоторое волнение, но в этой группе участников они на голову сильнее всех!
Ну а завершат соревнования действующие чемпионы мира: россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов на льду.
По восходящей сегодня идут выступления. Сильнейший итальянский дуэт продемонстрировал лучшую на сегодня технику и полностью справился со своим танцем. Это будут новые лидеры.
Красивый канадский дуэт выступил с зажигательным танцем и не ударил в грязь лицом. В теории, эта пара может даже в финал серии пробиться, но на практике пока им еще нужно обогнать испанцев сейчас.
Оригинальный танец от очень харизматичной пары. Интересно все выглядело, и со своим ритм-танцем справились представители Испании. Вполне вероятно, что выйдут в лидеры. Очень эффектное и чистое выступление.
А вот в какой последовательности выйдут на лед участники второй разминки, которая уже началась.
Многократные бронзовые призеры чемпионата США все сделали красиво, без ошибок и посложнее предыдущих участников. Будут лидерами перед второй разминкой.
Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США показывают ритм-танец последними в первой группе.
Литовский дуэт выходит на вторую позицию, умудряясь вклиниться между российскими дуэтами, хотя тех разделило 0,9 балла!
И этот танец был на очень приличном, примерно том же, что и у двух выступивших уже российских дуэтов, уровне. Единственное, на частичной дорожке шагов уж очень осторожничали. В остальном не подкопаться.
Скопцова и Алешин совсем чуть-чуть, но все же обходят Худайбердиеву с Базиным и становятся лидерами!
И второй наш дуэт оставил очень приятное впечатление зажигательным танцем. Примерно на том же уровне и выступили. Очень интересно, кто сейчас будет лидером.
Яркий, дерзкий и традиционно быстрый прокат российского дуэта. Правда, сами могут даже резвее сегодняшнего. Были чуть зажаты, но в целом приятное впечатление оставили.
Готовы фигуристы к началу разминки первой группы. Там два наших дуэта начнут соревнования.