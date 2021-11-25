Подтвердили класс: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец

17:33

Александр Лакерник: «Дорогие друзья, я очень рад быть здесь. Принимал участие в подготовке к Олимпиаде в Сочи и рад, что эта арена осталась такой же прекрасной. Этот этап — последний перед финалом Гран-при, который пройдет в японской Осаке. В этом году спортсмены проходят отбор и подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, турниры ИСУ продолжаются, спортсмены повышают свой уровень, и я уверен, что на этом турнире будет продемонстрирован самый высокий уровень катания! Удачи всем нам — спортсменам, судьям, организаторам!»